Відсторонення голови КС Тупицького - в рамках повноважень Зеленського, - представник президента в суді Веніславський

Президент України Володимир Зеленський, усуваючи главу Конституційного суду України Олександра Тупицького від посадових обов'язків, діяв у рамках своїх повноважень.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник президента в КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи діяв президент України у межах своїх конституційних повноважень, ухвалюючи рішення про тимчасове відсторонення судді КСУ Тупицького з посади судді? Безумовно, так! Адже відповідно до частини 3 ст. 154 КПК України, особа, яка підозрюється у вчиненні злочину і яка призначається президентом України, може бути відсторонена від посади президентом за клопотанням прокурора", - зазначив він.

За словами Веніславського, указ Зеленського про відсторонення Тупицького з посади судді КС є дуже зваженим і відповідальним.

"Це вимушений крок у відповідь на клопотання Офісу генерального прокурора України - для забезпечення встановлення істини в розслідуванні відповідних кримінальних проваджень. Адже після вручення Офісом генерального прокурора України підозри про злочин, процесуальний статус пана Тупицького суттєво змінився - тепер він підозрюваний у скоєнні кількох злочинів проти правосуддя", - підкреслив представник президента в КС.

Він зазначив, що підозрюваний у таких злочинах не може брати участі в здійсненні судочинства, а громадськість не готова визнати рішення КС за участю судді, що є підозрюваним у злочинах проти правосуддя.

"Отримавши звернення, президент України, прийшов до однозначного висновку про необхідність негайного відсторонення Тупицького з посади судді КСУ, оскільки його перебування на цій посаді на час досудового розслідування є реальною загрозою не тільки об'єктивності попереднього розслідування, а й безпеки держави загалом. При цьому, відповідно до Конституції України, президент видає укази на виконання Конституції і законів України. КПК - це закон України. А відповідно до пункту 31 ст. 106 Конституції України, президент України здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією. Таким чином, президент України у повній відповідності до своїх конституційних повноважень на виконання ст. 154 КПК України видав указ про тимчасове відсторонення судді КСУ Тупицького з посади", - підсумував представник президента в КС.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.