Відсторонення голови КС Тупицького - в рамках повноважень Зеленського, - представник президента в суді Веніславський
Президент України Володимир Зеленський, усуваючи главу Конституційного суду України Олександра Тупицького від посадових обов'язків, діяв у рамках своїх повноважень.
Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник президента в КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи діяв президент України у межах своїх конституційних повноважень, ухвалюючи рішення про тимчасове відсторонення судді КСУ Тупицького з посади судді? Безумовно, так! Адже відповідно до частини 3 ст. 154 КПК України, особа, яка підозрюється у вчиненні злочину і яка призначається президентом України, може бути відсторонена від посади президентом за клопотанням прокурора", - зазначив він.
За словами Веніславського, указ Зеленського про відсторонення Тупицького з посади судді КС є дуже зваженим і відповідальним.
"Це вимушений крок у відповідь на клопотання Офісу генерального прокурора України - для забезпечення встановлення істини в розслідуванні відповідних кримінальних проваджень. Адже після вручення Офісом генерального прокурора України підозри про злочин, процесуальний статус пана Тупицького суттєво змінився - тепер він підозрюваний у скоєнні кількох злочинів проти правосуддя", - підкреслив представник президента в КС.
Він зазначив, що підозрюваний у таких злочинах не може брати участі в здійсненні судочинства, а громадськість не готова визнати рішення КС за участю судді, що є підозрюваним у злочинах проти правосуддя.
"Отримавши звернення, президент України, прийшов до однозначного висновку про необхідність негайного відсторонення Тупицького з посади судді КСУ, оскільки його перебування на цій посаді на час досудового розслідування є реальною загрозою не тільки об'єктивності попереднього розслідування, а й безпеки держави загалом. При цьому, відповідно до Конституції України, президент видає укази на виконання Конституції і законів України. КПК - це закон України. А відповідно до пункту 31 ст. 106 Конституції України, президент України здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією. Таким чином, президент України у повній відповідності до своїх конституційних повноважень на виконання ст. 154 КПК України видав указ про тимчасове відсторонення судді КСУ Тупицького з посади", - підсумував представник президента в КС.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.
пациент беспросветен !!!
а вот все остальные говорят что это превышение полномочий и нарушение закона
он не его непосредственный начальник который может регулировать трудовые отношения
часть 3 статьи 154
3. Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется следственным судьей на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора в порядке, установленном законом.
т.е. отстранить можно только в порядке установленным законом. деятельность КС определяется законом "Про Конституційний Суд України". в котором ничего не написано про такую процедуру как "отстранение от работы судьи КС"
Усе у нас тимчасово ...
Полагаю, что ты и сам осознаешь эту проблему. Меня уже достали свободные трактовки решений Венецианской комиссии Радой и ОП. Ложь, ложь, ложь и еще раз ложь. А по сути-то, они призвали Раду выполнять решение КС и работать дальше. И это и есть правильное решение: для того ,чтобы что-то сделать, нужно РАБОТАТЬ. И Раде, и президенту ,а они фигней занимаются. Таких дебилов еще ни в одном созыве не было. Такое впечатление, что их на вокзале собирали. Ну так если у тебя нет мозгов, то хотя бы найми себе толкового юриста - пусть от твоего имени законопроекты штампует - но нет же.
Я не перевариваю Зелю - факт. У меня на него аллергия с давних времен - ну никогда не считал его личностью. Но здесь даже не в том дело. У него в окружении люди, называющие себя юристами. И они толкают его на узурпацию власти. Зачем? Я уже писал, что он себе на ст. 109 УК заработал, еще когда "законопроект" о роспуске КС подавал. Этим же указом он только усугубляет свое положение.
Коммент выше я оставлю, так как он адресован не тебе. Ну а тебя с наступающим! Счастья, здоровья, удачи, терпения. Прорвемся.
Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
Комментарий приведен в Фейсбуке суда."В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.
В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
Ну хто ж кого?