Відсторонення голови КС Тупицького - в рамках повноважень Зеленського, - представник президента в суді Веніславський

Президент України Володимир Зеленський, усуваючи главу Конституційного суду України Олександра Тупицького від посадових обов'язків, діяв у рамках своїх повноважень.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник президента в КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи діяв президент України у межах своїх конституційних повноважень, ухвалюючи рішення про тимчасове відсторонення судді КСУ Тупицького з посади судді? Безумовно, так! Адже відповідно до частини 3 ст. 154 КПК України, особа, яка підозрюється у вчиненні злочину і яка призначається президентом України, може бути відсторонена від посади президентом за клопотанням прокурора", - зазначив він.

За словами Веніславського, указ Зеленського про відсторонення Тупицького з посади судді КС є дуже зваженим і відповідальним.

"Це вимушений крок у відповідь на клопотання Офісу генерального прокурора України - для забезпечення встановлення істини в розслідуванні відповідних кримінальних проваджень. Адже після вручення Офісом генерального прокурора України підозри про злочин, процесуальний статус пана Тупицького суттєво змінився - тепер він підозрюваний у скоєнні кількох злочинів проти правосуддя", - підкреслив представник президента в КС.

Він зазначив, що підозрюваний у таких злочинах не може брати участі в здійсненні судочинства, а громадськість не готова визнати рішення КС за участю судді, що є підозрюваним у злочинах проти правосуддя.

"Отримавши звернення, президент України, прийшов до однозначного висновку про необхідність негайного відсторонення Тупицького з посади судді КСУ, оскільки його перебування на цій посаді на час досудового розслідування є реальною загрозою не тільки об'єктивності попереднього розслідування, а й безпеки держави загалом. При цьому, відповідно до Конституції України, президент видає укази на виконання Конституції і законів України. КПК - це закон України. А відповідно до пункту 31 ст. 106 Конституції України, президент України здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією. Таким чином, президент України у повній відповідності до своїх конституційних повноважень на виконання ст. 154 КПК України видав указ про тимчасове відсторонення судді КСУ Тупицького з посади", - підсумував представник президента в КС.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Зеленський Володимир (25185) КС (1429) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (300)
Топ коментарі
+8
странно что о том что "в рамках полномочий" говорит только кореш *************
а вот все остальные говорят что это превышение полномочий и нарушение закона
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
+7
и отстранить не может
он не его непосредственный начальник который может регулировать трудовые отношения
показати весь коментар
29.12.2020 23:02 Відповісти
+6
Пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовала разъяснение о порядке прекращения полномочий судьи этого органа.
Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
Комментарий приведен в Фейсбуке суда."В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.
В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
показати весь коментар
29.12.2020 23:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шото ПЄС мовчить..🤔
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
ПЄС готується когось вкусити, тілько от вирішує кого
показати весь коментар
29.12.2020 22:59 Відповісти
Пока кусает локти свои.
показати весь коментар
29.12.2020 23:05 Відповісти
Итог дня: Зеленский обезумел !!!!
показати весь коментар
29.12.2020 23:05 Відповісти
Пока не вылечили, заносите петю в кресло. Или силенок нет?
показати весь коментар
29.12.2020 23:07 Відповісти
кого вылечили ?
пациент беспросветен !!!
показати весь коментар
29.12.2020 23:09 Відповісти
по твоей масти выходит, что все, кто говорит очевидные вещи- Ишак оманский это конченый дебил, а голосовавшие за него это быдло73, только и мечтают куда то отнести Петю? а кто за Витю, тот тоже за Ишака? а кто за Йулю, Леню, Гену, Сашу...??
показати весь коментар
29.12.2020 23:14 Відповісти
А що тут сказати? " Я тєбья породіл - я тєбя і уб'ю!" - класика! 😁
показати весь коментар
29.12.2020 23:13 Відповісти
щось на те, тільки не вб'ю, а трошки попинаю
показати весь коментар
29.12.2020 23:15 Відповісти
буде тепер сплачувати тому судді його середньомісячну зарплату до кінця його повноважень ні за що, а просто так. Хороша посада у судді
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
Маху дал, что не в судьи пошел?
показати весь коментар
29.12.2020 23:09 Відповісти
Підбрехувач.
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
странно что о том что "в рамках полномочий" говорит только кореш *************
а вот все остальные говорят что это превышение полномочий и нарушение закона
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
відсторонити може, а от звільнити ні . От такі повноваження
показати весь коментар
29.12.2020 23:00 Відповісти
и отстранить не может
он не его непосредственный начальник который может регулировать трудовые отношения
показати весь коментар
29.12.2020 23:02 Відповісти
за приписом свого прокурвора може
показати весь коментар
29.12.2020 23:05 Відповісти
Стрелок стреляет не читает... Нажми Новость- 3 вниз
показати весь коментар
29.12.2020 23:07 Відповісти
Стрелок умеет думать

часть 3 статьи 154

3. Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется следственным судьей на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора в порядке, установленном законом.

т.е. отстранить можно только в порядке установленным законом. деятельность КС определяется законом "Про Конституційний Суд України". в котором ничего не написано про такую процедуру как "отстранение от работы судьи КС"
показати весь коментар
29.12.2020 23:14 Відповісти
+++, але Печерський суд вирішить інакше
показати весь коментар
29.12.2020 23:16 Відповісти
Демагогія. Відсторонити можна на роки, ну до кінця терміну роботи суддею
Усе у нас тимчасово ...
показати весь коментар
29.12.2020 23:06 Відповісти
тільки от зарплатню платить прийдеться
показати весь коментар
29.12.2020 23:11 Відповісти
Этот кореш не понимает, что за такие высказывания сам может оказаться в рамках . Траурных
показати весь коментар
29.12.2020 23:42 Відповісти
Как же вы палитесь. Уже даже позорно топите за тупицкого.
показати весь коментар
30.12.2020 08:27 Відповісти
слышь ты, курица ощипанная, а ну давай пример где я топлю за тупицкого. я жду
показати весь коментар
30.12.2020 08:37 Відповісти
Не хами мне.
показати весь коментар
30.12.2020 08:46 Відповісти
команды раздавать мужу будешь
показати весь коментар
30.12.2020 08:47 Відповісти
ні, клієнтам на окружній
показати весь коментар
30.12.2020 11:26 Відповісти
Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
29.12.2020 22:59 Відповісти
Одно говно отстраняет другое. В сортах говна...
показати весь коментар
29.12.2020 23:00 Відповісти
Ой Вова, может ты не туда влез? Я не против, но это уже опасно для тебя. Ну, что же, посмотрим что интересное.
показати весь коментар
29.12.2020 23:01 Відповісти
може його тепер совість мучає, що він того тупицького сам призначив?
показати весь коментар
29.12.2020 23:03 Відповісти
Ну, нэ вгадав, бувае такэ. У них с первого разу ничего не получается, ну такие они.
показати весь коментар
29.12.2020 23:12 Відповісти
Не призначив, но ,,руку приложил...,,
показати весь коментар
29.12.2020 23:44 Відповісти
Ну если читать закон, то Зеленскому светит статья узурпация власти.
показати весь коментар
29.12.2020 23:01 Відповісти
ЗЕльоный идиот наработает себе на 100 пожизненных в цинке с гвоздями
показати весь коментар
29.12.2020 23:02 Відповісти
Збіжить на Землю Обітовану
показати весь коментар
29.12.2020 23:28 Відповісти
А он им там нужен? Они даже от Бени отказались.
показати весь коментар
29.12.2020 23:33 Відповісти
Тому що "послідовний" після невідстороненя Єрмака і Татарова
показати весь коментар
29.12.2020 23:03 Відповісти
Порохоботы заскулили, значит, всё сделано верно и в интересах Украины!
показати весь коментар
29.12.2020 23:04 Відповісти
ой насмішили ви венеційську комісію
показати весь коментар
29.12.2020 23:08 Відповісти
Для поросни чем хуже в стране, тем им лучше. Петю не знают как воткнуть в кресло.
показати весь коментар
29.12.2020 23:12 Відповісти
Порох и так придет. Вопрос в другом. В стране - полная жоп@. Но ты считаешь, что так и должно быть?
показати весь коментар
29.12.2020 23:15 Відповісти
Тока на допрос!
показати весь коментар
29.12.2020 23:32 Відповісти
Он уже приходил. Зеленая погань довела ситуацию до ручки. На Пороха свалить все происходящее не прокатит.
показати весь коментар
29.12.2020 23:50 Відповісти
До бесконечности эти лозунги орать не выйдет. Лозунги заканчиваются при встрече с реальностью.
показати весь коментар
29.12.2020 23:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/174475 Разве в стране хуже? Ведь не для того вы привели "величайшего" на трон. Вас так ослепил зеленый свет,что вы даже не видите,что в стране стало намного "лучше",чем при Порошенко, и ни к чему его втыкивать обратно.)
показати весь коментар
29.12.2020 23:49 Відповісти
Зеля - в рамках, в черных, с лентой.. Ээхх.
показати весь коментар
29.12.2020 23:06 Відповісти
Ех, тля, Вовка із суддями Окружного суда відсторонити не можуть, а тут взявся за цілого Голову КС.
показати весь коментар
29.12.2020 23:10 Відповісти
та тупицький з той самой вовчой банди
показати весь коментар
29.12.2020 23:22 Відповісти
Ні підтвердити, ні спростувати не можу. Так, чи інакше, повноваження ліквідувати ОАСК у нього є, та і МВФ він обіцяв. Тоді, і Зеля в судівській мафії
показати весь коментар
29.12.2020 23:27 Відповісти
Одноклеточные где-то увидели, что кто-то поддерживает Тупицкого? Ни одного коммента в ветке не увидел в его защиту. Вот только это не отменяет того, что Зеля не имел права этого делать? И Тупицкий 100% использует эту ситуацию в своих интересах. В отличие от Клоуна и его тупых поклонников Тупицкий далеко не дурак. Так что он автоматически получит индульгенцию от всех возможных преступлений, сдерет нехилую компенсацию, а Украина будет его пожизненно содержать (и далеко не в тюрьме).
показати весь коментар
30.12.2020 02:18 Відповісти
Пиши тактично как человек не груби и не чокайся на зебилах это не прибавит здоровья я голосовал за пита в период майдана второй раз ни за кого и не я тебе враг все оскарбухи откинь удачи в новом году и давай без обид
показати весь коментар
30.12.2020 23:33 Відповісти
Ок. И тебе всех благ. Не обижайся. Просто переписка не передает эмоций. Посему ошибочно принял тебя за любителя легких решений, для которого, если человек не поддерживает неуклюжие действия Зели, то он автоматом за Тупицкого. А ведь это далеко не так. Здесь проблема системная, поэтому просто сказать: "коррупция стой, раз, два", ну или что-то в этом роде - не катит. Поэтому в этой теме плюсанул всех, кто сказал, что столкнулись умные подонки с дебилами и клоунами.
Полагаю, что ты и сам осознаешь эту проблему. Меня уже достали свободные трактовки решений Венецианской комиссии Радой и ОП. Ложь, ложь, ложь и еще раз ложь. А по сути-то, они призвали Раду выполнять решение КС и работать дальше. И это и есть правильное решение: для того ,чтобы что-то сделать, нужно РАБОТАТЬ. И Раде, и президенту ,а они фигней занимаются. Таких дебилов еще ни в одном созыве не было. Такое впечатление, что их на вокзале собирали. Ну так если у тебя нет мозгов, то хотя бы найми себе толкового юриста - пусть от твоего имени законопроекты штампует - но нет же.
Я не перевариваю Зелю - факт. У меня на него аллергия с давних времен - ну никогда не считал его личностью. Но здесь даже не в том дело. У него в окружении люди, называющие себя юристами. И они толкают его на узурпацию власти. Зачем? Я уже писал, что он себе на ст. 109 УК заработал, еще когда "законопроект" о роспуске КС подавал. Этим же указом он только усугубляет свое положение.
Коммент выше я оставлю, так как он адресован не тебе. Ну а тебя с наступающим! Счастья, здоровья, удачи, терпения. Прорвемся.
показати весь коментар
31.12.2020 02:01 Відповісти
Пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовала разъяснение о порядке прекращения полномочий судьи этого органа.
Появление разъяснения связано с подписанием 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
Комментарий приведен в Фейсбуке суда."В соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины", - говорится в записи.
В КС заявили также, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
показати весь коментар
29.12.2020 23:28 Відповісти
хто заважає Верховній Раді внести зміни до ч.2 ст.149-1 Конституції України?
показати весь коментар
29.12.2020 23:58 Відповісти
та не підказуйте...бо внесуть ))))
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
зеленого дурака заокапывают все глубже и глубже... Урист с дипломом папиного ВУЗа будет тянуть за всю шоблу=)
показати весь коментар
29.12.2020 23:30 Відповісти
Каждые десять лет мудрый нарид выбирает идиота, который считает, что сможет стать царем малороссов и ему за это ничего не будет.
показати весь коментар
29.12.2020 23:36 Відповісти
Ну так, а хто ж кого?
Ну хто ж кого?
показати весь коментар
29.12.2020 23:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lTmE4xIomQk
показати весь коментар
30.12.2020 00:11 Відповісти
Голова колгоспу "Зеленим шляхом " вирішив зняти районного суддю. А ШО єсли купілі должность!
показати весь коментар
30.12.2020 05:45 Відповісти
тупицького звичайно треба усунути, але вєніславський теж демонструє високу культуру продаж
показати весь коментар
30.12.2020 06:06 Відповісти
З такими радниками, як веніславський - зекловану і ворогів не потрібно. Самі його і втоплять.
показати весь коментар
30.12.2020 11:30 Відповісти
Там еще Совгиря, которую тоже хотели судьей КС делать, что-то в защиту Клоуна вякала. Мне вот самому интересно: И Вениславский и Совгиря 100% осознают, что Зеля совершает преступление. Но они мало того, что не останавливают его, а еще и подталкивают! Случайно или специально?
показати весь коментар
31.12.2020 02:06 Відповісти
 
 