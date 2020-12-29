УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4113 відвідувачів онлайн
Новини
9 459 67

У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років

У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років

Опозиціонера Олексія Навального влада РФ підозрює у шахрайстві. За версією слідства, він витратив на особисті цілі 356 млн рублів (135,5 млн грн), пожертвуваних його "Фонду боротьби з корупцією".

Повідомлення про порушення кримінальної справи опубліковано на сайті Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що благодійники пожертвували "Фонду боротьби з корупцією" та пов'язаним із ним громадським організаціям 588 млн рублів (224 млн грн. - Ред.).

"За даними слідства, Навальний, будучи фактичним керівником цих організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі - придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (в тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені", - стверджують у Слідчому комітеті.

Справу розслідують за ч. 4 ст.159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 10 років і штраф до 1 млн рублів (381 тис. грн. - Ред.).

Навальний прокоментував повідомлення про порушення проти нього кримінальної справи в Фейсбуці.

"Бункерний дідусь, очевидно верещав там так, що СК вже зовсім не соромлячись просто вигадує нісенітниці. Хоча про що я говорю, яке горе. Вони досі не порушили справу про спробу мого вбивства, зате почали справу проти Соболь @sobollubov, за те, що вона подзвонила у двері одного з отруйників", - написав Навальний.

Він нагадав, що заздалегідь прогнозував спробу його посадити, якщо вже замах на вбивство провалився.

"Я до спроби мене вбити не мовчав, а після тим більше не буду.

Приєднуйтесь до мене. Росія має бути вільна від злодіїв-окупантів та їхніх прибічників у погонах", - підсумував Навальний.

Автор: 

росія (67259) Навальний Олексій (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
После его "Крым не бутерброд" можете этого мудака вообще расстрелять!!
показати весь коментар
29.12.2020 23:33 Відповісти
+13
Та не повернеться він вже в той Козлостан, на це і було розраховане
показати весь коментар
29.12.2020 23:33 Відповісти
+10
Навалька здорово напугал ботоксного ушлёпка,молоток.
показати весь коментар
29.12.2020 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бутербродного вже вбили. Нехай ще й посадять.
показати весь коментар
29.12.2020 23:30 Відповісти
маловато будет...
показати весь коментар
29.12.2020 23:31 Відповісти
Даешь 20 лет бутербродному!!
показати весь коментар
29.12.2020 23:31 Відповісти
После его "Крым не бутерброд" можете этого мудака вообще расстрелять!!
показати весь коментар
29.12.2020 23:33 Відповісти
Та не повернеться він вже в той Козлостан, на це і було розраховане
показати весь коментар
29.12.2020 23:33 Відповісти
Тепер точно не повернеться. Треба бути або ідіотом, або справжнім авантюристом, щоб повернутися туди, де тебе мало не вбили.
показати весь коментар
30.12.2020 00:30 Відповісти
Когда уже спецслужбы отравят *****, одни проблемы от него для россиян и всего мира.
показати весь коментар
29.12.2020 23:34 Відповісти
володя %уйло пусть живет и создает проблемы для скрепных. А проблемы для украинцев создают скрепные.
показати весь коментар
29.12.2020 23:38 Відповісти
Когда у них власть будет избираться и меняться, скрепы потекут.
показати весь коментар
30.12.2020 00:11 Відповісти
Навалька здорово напугал ботоксного ушлёпка,молоток.
показати весь коментар
29.12.2020 23:34 Відповісти
Да хоть на 110. Все равно от слова - совсем.
показати весь коментар
29.12.2020 23:36 Відповісти
Хрін та Редька. ...
Пацаки, мля...
показати весь коментар
29.12.2020 23:38 Відповісти
Его прессуют, не правильно это
показати весь коментар
29.12.2020 23:39 Відповісти
Успокой ся, то просто рашист.
показати весь коментар
30.12.2020 00:18 Відповісти
«Десять лет без права переписки» - формулировка приговора, которую в период сталинских репрессий в СССР часто сообщали родственникам репрессированного, который на самом деле был приговорён к высшей мере наказания - расстрелуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
показати весь коментар
29.12.2020 23:40 Відповісти
при тому все було від народа типу,обгрунтовано законами "вірховнога савета ссср" і указами високопосадовців тих часів, ну як в Германії тих же часів, чи законами по боротьбі з відьмами чи екстремізмом, комар носа не підточить, ніхто публічно не сказав що не правильно , не по процедурі прийнято щось там, що було кноподавство
показати весь коментар
30.12.2020 00:39 Відповісти
а "народ" еще и кричал: "расстрелять их,сволочей!"
показати весь коментар
30.12.2020 01:23 Відповісти
Дивує, та хвиля симпатиків ***** в Україні: «Єслі б путін хотєл, он би єго убіл !»
Чи й вже не дивує....
Після 21.04.2019.
показати весь коментар
29.12.2020 23:42 Відповісти
Навальний- російський неонацист. Те саме що й *****.
показати весь коментар
29.12.2020 23:44 Відповісти
то, что он может убивать по своему хотению, просто так, никто не сомневается, и ето нормально ?
показати весь коментар
30.12.2020 00:45 Відповісти
На росие не умереть от фсбэшного яда это уголовное преступление!
показати весь коментар
29.12.2020 23:43 Відповісти
анальный леха сам тукач мордовского нквд . ктоже его посадит?
показати весь коментар
29.12.2020 23:46 Відповісти
...ишь ты - холоп выжить изволил !!!
показати весь коментар
29.12.2020 23:47 Відповісти
Дело расследуют по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей (381 тыс. грн. - Ред.).
Навальный прокомментировал сообщение о возбуждении против него уголовного дела https://www.facebook.com/navalny/posts/3989032377782482 в Фейсбуке . Источник: https://censor.net/ru/n3239767

ОТ ПИТАЄТЬСЯ У ПЕРЕСІЧНОГО УКРАЇНЦЯ - В ЧІМ РІЗНИЦЯ МІЖ НАВАЛЬНИМ І ПУКІНИМ ЯКЩО "КРИМНАШ" ЦЕ СЛОГАН ЯК ПЕРШОГО ТАК І ДРУГОГО ?
показати весь коментар
29.12.2020 23:48 Відповісти
Сказать "Крым НЕ наш", для политика России - политическое самоубийство...
показати весь коментар
29.12.2020 23:57 Відповісти
поэтому он и есть леха анал.
показати весь коментар
29.12.2020 23:59 Відповісти
Полностью вас поддерживаю - мерзкий тип.
показати весь коментар
30.12.2020 00:01 Відповісти
таких большинство в расиюшке..
показати весь коментар
30.12.2020 00:03 Відповісти
Он просто одна отдельная особь из всего стада кацапской помойки...
показати весь коментар
30.12.2020 00:04 Відповісти
А ***** ваше просто красавчик
показати весь коментар
30.12.2020 09:00 Відповісти
Та мені ПОХ, тому Альоша в расход
показати весь коментар
30.12.2020 00:00 Відповісти
а сказать - путин *****?
показати весь коментар
30.12.2020 00:00 Відповісти
Скорее всего - тоже.
показати весь коментар
30.12.2020 00:02 Відповісти
и нахера нам ваши проблемы..
показати весь коментар
30.12.2020 00:04 Відповісти
Казав Льоха шо "Кримнаш" і здорово воно допомогло йому від фізичного вбивства? А на його захист вийшой аж 1 (один) громадянин в пікет
показати весь коментар
30.12.2020 01:01 Відповісти
Если не сказать больше...
показати весь коментар
30.12.2020 10:52 Відповісти
Ну подумаєш, ще один варіант захоронения.
показати весь коментар
29.12.2020 23:49 Відповісти
Бутерброд не помог!!!))))
показати весь коментар
29.12.2020 23:52 Відповісти
Овального на 10? Да пёс с ним! Но чур сперва путлера. Навсегда.
показати весь коментар
29.12.2020 23:55 Відповісти
Навальный тот же путлер, только голодный, хрен редьки не слаще.
показати весь коментар
29.12.2020 23:57 Відповісти
При этом Навальный считает, что в Крыму нужно еще раз провести референдум, "не такой как был, а нормальный". "Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат - так решат",
показати весь коментар
30.12.2020 00:03 Відповісти
Вот-вот. Пусть у себя расие проводит, паскуда!
показати весь коментар
30.12.2020 00:15 Відповісти
У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років - Цензор.НЕТ 8544
показати весь коментар
30.12.2020 00:05 Відповісти
ето раньше ,а теперь скрепная мода:
У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років - Цензор.НЕТ 6911
показати весь коментар
30.12.2020 01:27 Відповісти
Тупе ***** не вміє програвати
показати весь коментар
30.12.2020 00:18 Відповісти
он пытается "сохранить лицо" а получается еще хуже!
показати весь коментар
30.12.2020 01:28 Відповісти
За дискридетацию ФСБшных убийц и качества нового яда Новичок. Как теперь ***** будет терроризировать Европу?
показати весь коментар
30.12.2020 00:20 Відповісти
Уголовное дело решили открыть , только за то , что недоотравился и чудом выжил !
Хло , чтоб ты с,.. ка подох в страшных муках , как умирают люди , которых ты травишь !
показати весь коментар
30.12.2020 00:28 Відповісти
Это сделано чтобы он не вздумал возвращаться на рашку. Если Запад не приголубит превратится в Бабченко-2.
показати весь коментар
30.12.2020 00:38 Відповісти
Небось за то шо надевал труселя навыворот, чтоб не нахапаться Новичка 😆
показати весь коментар
30.12.2020 00:46 Відповісти
думається, що після того, як вони хотіли його вбити - йому тепер СИЛЬНО СРАТИ на ту паРашку... і повертатись він не збирається....
показати весь коментар
30.12.2020 00:47 Відповісти
він казав шо вернеться
показати весь коментар
30.12.2020 00:58 Відповісти
10 років "Кримнебутерброду" плюс клізьму для прочищення мозгів.
http://www.radikal.ru У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років - Цензор.НЕТ 4880
показати весь коментар
30.12.2020 01:00 Відповісти
Эх агурчики да помидорчики, пыня леху отравил в коридорчике...
показати весь коментар
30.12.2020 01:15 Відповісти
Каждый зарабатывает как может. А что делать, кризис)
показати весь коментар
30.12.2020 05:05 Відповісти
во сколько тут кацапов да подкацапников. всё про "бутерброд" пишут.
показати весь коментар
30.12.2020 05:12 Відповісти
Как то пох
показати весь коментар
30.12.2020 06:56 Відповісти
Я больше всего боюсь, чтобы путинизм не стал примером для украинской власти.
показати весь коментар
30.12.2020 08:08 Відповісти
Ви напевно не місцева. У нас таке неможливо в принципі.
показати весь коментар
30.12.2020 10:26 Відповісти
Ну вероятно вы относитесь к тем, кто верит в то, что Тимошенко Киреев посадил совершенно законно.
показати весь коментар
30.12.2020 11:19 Відповісти
за то что выжил-10 лет...
показати весь коментар
30.12.2020 08:28 Відповісти
Не возвращайся никогда! Здесь жизни нет!

https://www.youtube.com/watch?v=a8xncDeVv3o
показати весь коментар
30.12.2020 10:19 Відповісти
Всё, Лёлик. Шлагбаум опустился. Теперь будешь пламенные речи на конференциях и симпозиумах толкать.
показати весь коментар
30.12.2020 11:10 Відповісти
 
 