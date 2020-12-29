У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років
Опозиціонера Олексія Навального влада РФ підозрює у шахрайстві. За версією слідства, він витратив на особисті цілі 356 млн рублів (135,5 млн грн), пожертвуваних його "Фонду боротьби з корупцією".
Повідомлення про порушення кримінальної справи опубліковано на сайті Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні сказано, що благодійники пожертвували "Фонду боротьби з корупцією" та пов'язаним із ним громадським організаціям 588 млн рублів (224 млн грн. - Ред.).
"За даними слідства, Навальний, будучи фактичним керівником цих організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі - придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (в тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені", - стверджують у Слідчому комітеті.
Справу розслідують за ч. 4 ст.159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 10 років і штраф до 1 млн рублів (381 тис. грн. - Ред.).
Навальний прокоментував повідомлення про порушення проти нього кримінальної справи в Фейсбуці.
"Бункерний дідусь, очевидно верещав там так, що СК вже зовсім не соромлячись просто вигадує нісенітниці. Хоча про що я говорю, яке горе. Вони досі не порушили справу про спробу мого вбивства, зате почали справу проти Соболь @sobollubov, за те, що вона подзвонила у двері одного з отруйників", - написав Навальний.
Він нагадав, що заздалегідь прогнозував спробу його посадити, якщо вже замах на вбивство провалився.
"Я до спроби мене вбити не мовчав, а після тим більше не буду.
Приєднуйтесь до мене. Росія має бути вільна від злодіїв-окупантів та їхніх прибічників у погонах", - підсумував Навальний.
