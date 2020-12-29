Термін відсторонення Тупицького можна продовжувати, поки його не буде відправлено у відставку, - "слуга народу" Янченко

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький має бути відправлений у відставку через конфлікт інтересів. До цього моменту можна продовжувати відсторонення його з посади.

Про це заявила народна депутатка СН, заступниця голови комітету з антикорупційної політики Галина Янченко. Її слова цитує пресслужба "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Відсторонення на два місяці обумовлено існуючою юридичною процедурою. Але оскільки в основі цього відсторонення лежить висловлена йому прокуратурою підозра кримінального характеру, відсторонення може бути продовжено і на наступні два місяці. Аж до обов'язкового звільнення у зв'язку з очевидним конфліктом інтересів і неможливістю виконувати обов'язки судді особою, яку підозрюють у скоєнні злочинів", - сказала Янченко.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

У Конституційному Суді заявили, що відправити суддю у відставку може тільки сам КС на спеціальному засіданні, і пообіцяли таке засідання провести.



