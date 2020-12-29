УКР
Термін відсторонення Тупицького можна продовжувати, поки його не буде відправлено у відставку, - "слуга народу" Янченко

Термін відсторонення Тупицького можна продовжувати, поки його не буде відправлено у відставку, -

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький має бути відправлений у відставку через конфлікт інтересів. До цього моменту можна продовжувати відсторонення його з посади.

Про це заявила народна депутатка СН, заступниця голови комітету з антикорупційної політики Галина Янченко. Її слова цитує пресслужба "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Відсторонення на два місяці обумовлено існуючою юридичною процедурою. Але оскільки в основі цього відсторонення лежить висловлена йому прокуратурою підозра кримінального характеру, відсторонення може бути продовжено і на наступні два місяці. Аж до обов'язкового звільнення у зв'язку з очевидним конфліктом інтересів і неможливістю виконувати обов'язки судді особою, яку підозрюють у скоєнні злочинів", - сказала Янченко.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

У Конституційному Суді заявили, що відправити суддю у відставку може тільки сам КС на спеціальному засіданні, і пообіцяли таке засідання провести.

+6
Это вас, дураков, так в Трускавецком Оксварде научили...? Бестолочь малограмотная
29.12.2020 23:59 Відповісти
+4
Чувствую, опять вытрут об Бубочку ноги. На этот раз судьи.
29.12.2020 23:58 Відповісти
+3
Указ Зеленского №607/2020 - Відсторонити "ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці."

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине !!! Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать..(с)
30.12.2020 00:41 Відповісти
Чувствую, опять вытрут об Бубочку ноги. На этот раз судьи.
29.12.2020 23:58 Відповісти
Судей жалко стало?
30.12.2020 00:16 Відповісти
А тебе этого Осла жалко?
30.12.2020 03:15 Відповісти
Украину жалко.
30.12.2020 11:58 Відповісти
Гордон, який раніше вихваляв Ваву, вже бігає по тв каналах і розказує, що "в нынешней ситуации Зеленский уже находится на пути к периоду правления позднего Ющенко".

Якщо ви пригадуєте той час, це коли Ющенко вже ні на що не вплив, а його накази ніхто не виконував".
30.12.2020 02:13 Відповісти
Это вас, дураков, так в Трускавецком Оксварде научили...? Бестолочь малограмотная
29.12.2020 23:59 Відповісти
30.12.2020 00:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uWVa5GPk-Qk


https://www.youtube.com/watch?v=uWVa5GPk-Qk Всё хорошо прекрасная маркиза
30.12.2020 00:07 Відповісти
Ще, падлюка, і компенсацію отримає..
30.12.2020 00:12 Відповісти
цікаво, яка реакція двох андріїв, портного і йосиповича. Так зламати таку цікаву схему. Все пішло прахом і закон про землю і закон про мови і повернення банку в приватні руки. Почали з плевого рішення, однак не втрималась вся конструкція.
30.12.2020 00:17 Відповісти
ЗЄ пробує загнати Тупіцкого в тупік
30.12.2020 00:21 Відповісти
Для понимания происходящего...

Уголовно-процессуальный Кодекс, 154-я статья которого использована в указе Зеленского в качестве основания отстранения Тупицкого, согласно ст. 1 этого Кодекса, регулирует порядок криминального производства. По поводу Тупицкого никакого криминального производства не возбуждалось. Использование нормы УПК в этом случае - не конституционно. Как можно не знать таких элементарных вещей будучи юристом с высшим образованием - это вопрос к криворожскому вузу. (с)
30.12.2020 00:37 Відповісти
КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
30.12.2020 02:17 Відповісти
Как не возбуждалось если ему предъявили подозрение?
показати весь коментар
30.12.2020 09:03 Відповісти
Указ Зеленского №607/2020 - Відсторонити "ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці."

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине !!! Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать..(с)
30.12.2020 00:41 Відповісти
"Рішення про звільнення судді КС з посади з підстав,визначених частиною другою ст.149-1 Основного Закону України,ухвалюється виключно КСУ на спец. пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього".
30.12.2020 00:55 Відповісти
Шо за шмара ?
30.12.2020 00:56 Відповісти
Я не фанат Тупицкого - помню его ещё по Львовскому апелляционному хозяйственному суду, куда он был переведён с востока Украины (корнями он с Донеччины) и уже через неделю на голосовании судей хозяйственной апелляции стал председателем суда (понятно, что судей тупо ломали через колено). То есть человек ещё дорогу с арендованной квартиры к месту работы толком выучить не успел, как уже "заслужил удивительный авторитет" среди коллег . . . Я уже молчу о том, что его карьера в хозяйственных судах была стремительной, тогда как вообще-то он из общих судов пришёл, то есть не юрист-хозяйственник от слова "совсем".
Одним словом - креатура ещё времён Януковича / Татькова.

Ну и то, что сейчас Конституционный Суд чудит - тоже отдельная тема для разговора.

И всё же - кровотечение из носа не лечится наложением жгута на горло . . . Отстранение главы КСУ указом Президента, да ещё с комментариями, что можно отстранять постоянно, пока тот не уйдёт в отставку / не закончатся полномочия - простите, но это схема узурпации власти Зеленским. Не больше и не меньше.
Мы уже юридическую эквилибристику проходили :
- при Медведчуке Балога через Мукачевский суд блокировал общегосударственные вопросы в борьбе помаранчевых с Кучмой - закончилось идеей Медведчука по реорганизации судов по всей стране (типа объединение городских и районных в горрайонные), только чтобы ушатать один-единственный суд в Мукачево.
- потом уже Балога на должности главы Администрации (т.е. Секретариата) чудил с законодательством в борьбе против Тимошенко. Помним 2007 год и судью Монича, который блокировал изменения в закон о Кабинете Министров . . .
- при Янеке юридические фортеля с судебной системой выписывал уже Портнов, тоже жонглируя законодательством по своему усмотрению . . . Одно лоббирование решения КСУ о лишении Верховного Суда Украины кассационных полномочий чего стоит (после которого над главой Высшего хозсуда - другом Януковича донеччанином Татьковым Господа Бога уже даже не было)
- потом ради Богдана Администрацию в Офис переименовали, чтобы вывести его из-под люстрации.
- теперь Президент судей Конституционного Суда тупо увольняет "по щучьему веленью, по моему хотенью" . . . Ок, с общественным запросом и токсичностью Тупицкого это сейчас совпадает, но ведь это прецедент !!! Опаснейший прецедент.
Про мелочи типа отмены старой Конституции Кучмой (с подписанием какого-то конституционного договора в 1995 году), потом возврата Конституции Януковичем в 2010+ или левыми разгонами парламента Зеленским в 2019, издевательством над выборами на протяжении большей части 30 лет независимости я уже молчу . . .

Мы этот правовой нигилизм уже проходили за последние 30 лет не раз. В последнее время это потянуло за собой реки крови, революцию, иностранную интервенцию, потерю территорий и экономическую катастрофу. А в целом за 30 лет это втянуло страну в дикую нищету.

Не терплю Януковича, но так и хочется его процитировать : "Астанавітєсь !"

Владимир Александрович, Вы ходите по тонкому льду . . . И уже не на грани фола, а, по-моему, за гранью.
30.12.2020 04:02 Відповісти
Молодцы, правильно отстранили.
30.12.2020 05:06 Відповісти
Брат Єрмака вже мабуть продав за хабар комусь посаду голови КС суду? Тож зелений недорозвинений Нєлох Ашо Нєтович чудить і проводить зачистку методом дядька Піночета, підтираючи свої сідниці Конституцією, а його зелені шакали підгавкують - Все законно, мовляв Аккела промахнувся! Не я, і не народ України приймали цю Конституцію її ліпили кучмоголові мафіозі під хабадний олігархат, який сам не хоче виконувати те, що зліпили для народу України. Це якась ганьба , а не влада.
30.12.2020 07:17 Відповісти
Большинство цивилизованных стран вообще не имеют такого института как Конституционный суд. Может стот серьезно задуматся и разогнать эту кучку дармоедов?
30.12.2020 08:42 Відповісти
а ничего что эта тварь все это время будет получать очень нехилую зарплату сидя с коктейлем где то на мальдивах??? Кто бы меня так отстранил с зарплатой 400 тыс. грн/мес. на полгода....он наверное еще и руку пожал отстранителям
30.12.2020 08:43 Відповісти
А кто сказал, что Тупицкого можно тстранить? А кто сказал что срок можно продлевать? Шмаркля?
30.12.2020 09:32 Відповісти
 
 