Термін відсторонення Тупицького можна продовжувати, поки його не буде відправлено у відставку, - "слуга народу" Янченко
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький має бути відправлений у відставку через конфлікт інтересів. До цього моменту можна продовжувати відсторонення його з посади.
Про це заявила народна депутатка СН, заступниця голови комітету з антикорупційної політики Галина Янченко. Її слова цитує пресслужба "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Відсторонення на два місяці обумовлено існуючою юридичною процедурою. Але оскільки в основі цього відсторонення лежить висловлена йому прокуратурою підозра кримінального характеру, відсторонення може бути продовжено і на наступні два місяці. Аж до обов'язкового звільнення у зв'язку з очевидним конфліктом інтересів і неможливістю виконувати обов'язки судді особою, яку підозрюють у скоєнні злочинів", - сказала Янченко.
Нагадаємо, раніше у вівторок, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.
У Конституційному Суді заявили, що відправити суддю у відставку може тільки сам КС на спеціальному засіданні, і пообіцяли таке засідання провести.
Якщо ви пригадуєте той час, це коли Ющенко вже ні на що не вплив, а його накази ніхто не виконував".
https://www.youtube.com/watch?v=uWVa5GPk-Qk Всё хорошо прекрасная маркиза
Уголовно-процессуальный Кодекс, 154-я статья которого использована в указе Зеленского в качестве основания отстранения Тупицкого, согласно ст. 1 этого Кодекса, регулирует порядок криминального производства. По поводу Тупицкого никакого криминального производства не возбуждалось. Использование нормы УПК в этом случае - не конституционно. Как можно не знать таких элементарных вещей будучи юристом с высшим образованием - это вопрос к криворожскому вузу. (с)
Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.
Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине !!! Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать..(с)
Одним словом - креатура ещё времён Януковича / Татькова.
Ну и то, что сейчас Конституционный Суд чудит - тоже отдельная тема для разговора.
И всё же - кровотечение из носа не лечится наложением жгута на горло . . . Отстранение главы КСУ указом Президента, да ещё с комментариями, что можно отстранять постоянно, пока тот не уйдёт в отставку / не закончатся полномочия - простите, но это схема узурпации власти Зеленским. Не больше и не меньше.
Мы уже юридическую эквилибристику проходили :
- при Медведчуке Балога через Мукачевский суд блокировал общегосударственные вопросы в борьбе помаранчевых с Кучмой - закончилось идеей Медведчука по реорганизации судов по всей стране (типа объединение городских и районных в горрайонные), только чтобы ушатать один-единственный суд в Мукачево.
- потом уже Балога на должности главы Администрации (т.е. Секретариата) чудил с законодательством в борьбе против Тимошенко. Помним 2007 год и судью Монича, который блокировал изменения в закон о Кабинете Министров . . .
- при Янеке юридические фортеля с судебной системой выписывал уже Портнов, тоже жонглируя законодательством по своему усмотрению . . . Одно лоббирование решения КСУ о лишении Верховного Суда Украины кассационных полномочий чего стоит (после которого над главой Высшего хозсуда - другом Януковича донеччанином Татьковым Господа Бога уже даже не было)
- потом ради Богдана Администрацию в Офис переименовали, чтобы вывести его из-под люстрации.
- теперь Президент судей Конституционного Суда тупо увольняет "по щучьему веленью, по моему хотенью" . . . Ок, с общественным запросом и токсичностью Тупицкого это сейчас совпадает, но ведь это прецедент !!! Опаснейший прецедент.
Про мелочи типа отмены старой Конституции Кучмой (с подписанием какого-то конституционного договора в 1995 году), потом возврата Конституции Януковичем в 2010+ или левыми разгонами парламента Зеленским в 2019, издевательством над выборами на протяжении большей части 30 лет независимости я уже молчу . . .
Мы этот правовой нигилизм уже проходили за последние 30 лет не раз. В последнее время это потянуло за собой реки крови, революцию, иностранную интервенцию, потерю территорий и экономическую катастрофу. А в целом за 30 лет это втянуло страну в дикую нищету.
Не терплю Януковича, но так и хочется его процитировать : "Астанавітєсь !"
Владимир Александрович, Вы ходите по тонкому льду . . . И уже не на грани фола, а, по-моему, за гранью.