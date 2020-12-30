УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10842 відвідувача онлайн
Новини
14 060 34

Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда

Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда

Київський метрополітен планує закупити 50 нових вагонів. Половина з них буде вагонами з наскрізним проходом, коли з одного вагона можна легко перейти в інший.

Про це "Громадському радіо" розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поїзди, які мають наскрізний прохід. Власне, такі, як ми бачимо в Європі або американських метрополітенах", - сказала вона.

Вагони будуть закуповувати на 50 млн євро, які міська влада бере в борг на 12 років у Європейського банку реконструкції та розвитку. Половину цієї суми витратять на звичні киянам і гостям міста вагони, половину - на вагони з наскрізним проходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця 2021 року в Києві відкриють дві нові станції метро, ​​- Кличко

"Пасажири їх побачать, спробують, і вже на майбутні закупівлі будемо орієнтуватися, наскільки вони саме для нашого метрополітену, для нашого пасажиропотоку", - пояснила Макогон.

Вона додала, що тендерна пропозиція відкрита для всіх учасників.

"В Україні є один виробник таких вагонів, це Крюківський вагонобудівний завод, сподіваюся, вони також зацікавлені брати участь у цьому аукціоні як наш виробник", - сказала Макогон.

Також читайте: У новорічну ніч метро в Києві працюватиме довше

Автор: 

Київ (20033) Метрополітен (1430) вагони (820) Крюківський вагонобудівний завод (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Торговцы всяким непотребом, транспортные скоморохи, и нищенствующие сиротки по достоинству оценят это нововведение...
показати весь коментар
30.12.2020 01:13 Відповісти
+8
Ждите повышение платы за проезд
показати весь коментар
30.12.2020 02:23 Відповісти
+6
хм.. та меня и старые вагоны вполне устраивали, может лучше туалеты сделать на станциях чтобы не выходить с метро - ну хоть по одному-два на каждой ветке (т.к. была у меня ситуэйшен что мама не горюй) ...
показати весь коментар
30.12.2020 01:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там будут кататься на гироскутерах у нас...
показати весь коментар
30.12.2020 00:57 Відповісти
здесь только ромале и беженцы так делают.
показати весь коментар
30.12.2020 01:04 Відповісти
хм.. та меня и старые вагоны вполне устраивали, может лучше туалеты сделать на станциях чтобы не выходить с метро - ну хоть по одному-два на каждой ветке (т.к. была у меня ситуэйшен что мама не горюй) ...
показати весь коментар
30.12.2020 01:12 Відповісти
та там є туалети, тільки не про вас, бо як кажуть метробаби "люди не вміють користуватися та ссуть поруч з унітазом, та й ще крани відкручують"
показати весь коментар
30.12.2020 01:16 Відповісти
то як буде знову така "ситуація", можете посцяти прямо з перону на колії та вибачитись перед громадянами
показати весь коментар
30.12.2020 01:18 Відповісти
Це небезпечно. На рейках висока напруга.
показати весь коментар
30.12.2020 01:23 Відповісти
та ні так було дуже давненько, а зараз там окрема шина з напругою
показати весь коментар
30.12.2020 01:27 Відповісти
В следующий раз идете в служебный проход в тунель. Через 5 метров увидите заветную надпись, немножко пожурят, но войдут в положение и отпустят с миром.
Или ловите дежурную по станции на пероне и очень просите.
показати весь коментар
30.12.2020 08:27 Відповісти
Торговцы всяким непотребом, транспортные скоморохи, и нищенствующие сиротки по достоинству оценят это нововведение...
показати весь коментар
30.12.2020 01:13 Відповісти
100 % .. я как то сразу не подумал..
показати весь коментар
30.12.2020 01:16 Відповісти
Так може ці вагони і замовила підземна бізнеселітa?)
показати весь коментар
30.12.2020 08:07 Відповісти
от буде радість різним співунам та прошакам валандатись по поїзду без перерви
показати весь коментар
30.12.2020 01:13 Відповісти
И 50км/час будут еле чмыхать
показати весь коментар
30.12.2020 01:22 Відповісти
Я таки дико извиняюсь, но объясните мне кто-нибудь ,- нах...?
показати весь коментар
30.12.2020 01:29 Відповісти
Чтобы обяснить лохам очередное повышение цен за проезд, да и деньги раздербанить
показати весь коментар
30.12.2020 03:13 Відповісти
Щоб попрошайкам, побирушкам, "бродячим авторам-виконувачам" та крадіям-карманникам зручніше було!
показати весь коментар
30.12.2020 08:01 Відповісти
Это что бы ковид-19 с первого вагона быстрей добирался до пятого.
показати весь коментар
30.12.2020 01:57 Відповісти
Ну, почему же только ковид?!..
показати весь коментар
30.12.2020 06:18 Відповісти
Ждите повышение платы за проезд
показати весь коментар
30.12.2020 02:23 Відповісти
это первое что приходит в голову...
показати весь коментар
30.12.2020 09:27 Відповісти
"Сквозь" проходят лишь духи небесные, а люди телесные - шкрябают вдоль вагонов своими лаптями грешными.
показати весь коментар
30.12.2020 04:42 Відповісти
Теперь музыку бродячих бременских музыкантов будет слышно по всему составу.
И если в первом вагоне от души испортить воздух, доставить удовольствие можно
всем, не выходя из поезда...
Главное - всё будет как в американском кино.
показати весь коментар
30.12.2020 07:21 Відповісти
что-то подзабыли про старые долги России
"Долг метрополитена связан с тендером на поставку 100 вагонов метро, который выиграл в 2009 году Укррослизинг при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, близкая, по данным Наших денег, к окружению https://file.liga.net/persons/urii-ivanushenko Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского - ред.). В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку."
показати весь коментар
30.12.2020 07:32 Відповісти
При этом, как подчеркнул мэр Киева, проезд в метро не подорожает. Стоимость как была один синий жетончик так и останется.
показати весь коментар
30.12.2020 07:42 Відповісти
Мінуси:
- зручніше буде пересуватись всіляким професійним жебракам.
- люди замість того, щоб стояти в вагоні, будуть тинятись потягом ризикуючи самім впасти і наражають на небезпеку інших.
- у випадку КОВІДа вірус буде "більш ефективно" заражати пасажирів (через тиняющихся вагонами шукачів місць).

Плюси
показати весь коментар
30.12.2020 08:49 Відповісти
Треба буде підказати в Америці і Європі, щось у них так все не продумано )
показати весь коментар
30.12.2020 16:33 Відповісти
Плюси - це мінуси навпаки. Може комусь ця фігня треба.
показати весь коментар
30.12.2020 08:50 Відповісти
Це щоб ліпше було торгашам, кишеньковим злочинцям, співакам розносити віруси грипу ковіду туберкульозу. Таке враження що владі в Україні висосали інопланетяни мозок. Краще б зробили дебіли вагони як радянські без дирки в кінці лавок, де стоячий пассажир сідницею сидить на плечі пасажира що сидить. В мене крім матюків немає слів. Замість того щоб збільшити вентиляцію в вагонах яка б видувала віруси назовні при відкриванні дверей, замість тьавтоматичної системи дезінфекції вони купують я вибачаюсь гівно яке ще більше буде інфікувати місто. Дебіли!
показати весь коментар
30.12.2020 08:55 Відповісти
https://kop.net.ua/derzhavnu-chastku-v-ukrtatnafti-mozhut-prodaty-2021-roku/ чья уктатнафта и кому продадут.
показати весь коментар
30.12.2020 09:27 Відповісти
сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда..

Ну наконец-то! Как раньше без этого жили?
показати весь коментар
30.12.2020 10:09 Відповісти
Хорошая идея с такими вагонами! В случае чего, всегда можно перейти в другой вагон, и если спешишь, сел в первый, перейти можно в последний. Но это мелочи. А вот будет ли меняться концепция самого метро? Когда мы уйдем от этого совка? На западе, если не можешь попасть в конечную точку по какой-либо причине, то можно и другими линиями добраться, много кольцевых пересадочных. А у нас просто линии с единичными пересадками и на пересадочных ужас что делается на этих лестницах, особенно в часы пик.
показати весь коментар
30.12.2020 13:08 Відповісти
Да, и это как в советских домах - нет "черных", задних выходов. В доме только один вход и соответвенно выход. НКВД было легко ловить неугодных.
показати весь коментар
30.12.2020 13:10 Відповісти
 
 