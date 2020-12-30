Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда

Київський метрополітен планує закупити 50 нових вагонів. Половина з них буде вагонами з наскрізним проходом, коли з одного вагона можна легко перейти в інший.

Про це "Громадському радіо" розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поїзди, які мають наскрізний прохід. Власне, такі, як ми бачимо в Європі або американських метрополітенах", - сказала вона.

Вагони будуть закуповувати на 50 млн євро, які міська влада бере в борг на 12 років у Європейського банку реконструкції та розвитку. Половину цієї суми витратять на звичні киянам і гостям міста вагони, половину - на вагони з наскрізним проходом.

"Пасажири їх побачать, спробують, і вже на майбутні закупівлі будемо орієнтуватися, наскільки вони саме для нашого метрополітену, для нашого пасажиропотоку", - пояснила Макогон.

Вона додала, що тендерна пропозиція відкрита для всіх учасників.

"В Україні є один виробник таких вагонів, це Крюківський вагонобудівний завод, сподіваюся, вони також зацікавлені брати участь у цьому аукціоні як наш виробник", - сказала Макогон.

