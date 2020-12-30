Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда
Київський метрополітен планує закупити 50 нових вагонів. Половина з них буде вагонами з наскрізним проходом, коли з одного вагона можна легко перейти в інший.
Про це "Громадському радіо" розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, інформує Цензор.НЕТ.
"Це поїзди, які мають наскрізний прохід. Власне, такі, як ми бачимо в Європі або американських метрополітенах", - сказала вона.
Вагони будуть закуповувати на 50 млн євро, які міська влада бере в борг на 12 років у Європейського банку реконструкції та розвитку. Половину цієї суми витратять на звичні киянам і гостям міста вагони, половину - на вагони з наскрізним проходом.
"Пасажири їх побачать, спробують, і вже на майбутні закупівлі будемо орієнтуватися, наскільки вони саме для нашого метрополітену, для нашого пасажиропотоку", - пояснила Макогон.
Вона додала, що тендерна пропозиція відкрита для всіх учасників.
"В Україні є один виробник таких вагонів, це Крюківський вагонобудівний завод, сподіваюся, вони також зацікавлені брати участь у цьому аукціоні як наш виробник", - сказала Макогон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или ловите дежурную по станции на пероне и очень просите.
И если в первом вагоне от души испортить воздух, доставить удовольствие можно
всем, не выходя из поезда...
Главное - всё будет как в американском кино.
"Долг метрополитена связан с тендером на поставку 100 вагонов метро, который выиграл в 2009 году Укррослизинг при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, близкая, по данным Наших денег, к окружению https://file.liga.net/persons/urii-ivanushenko Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского - ред.). В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку."
- зручніше буде пересуватись всіляким професійним жебракам.
- люди замість того, щоб стояти в вагоні, будуть тинятись потягом ризикуючи самім впасти і наражають на небезпеку інших.
- у випадку КОВІДа вірус буде "більш ефективно" заражати пасажирів (через тиняющихся вагонами шукачів місць).
Плюси
Ну наконец-то! Как раньше без этого жили?