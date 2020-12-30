Авторів із Росії, Білорусі та Вірменії більше не публікуватимуть у виданнях Спілки письменників України

Також українські літератори вирішили припинити проведення спільних акцій (творчі вечори, "круглі столи", конференції) з дипломатичними представництвами вищезазначених країн.

Таке рішення узвалив Секретаріат Спілки письменників. Про це його пресслужба повідомляє в "Українській літературній газеті", інформує Цензор.НЕТ.

Тепер у виданнях НСПУ не публікуватимуть твори письменників із країн, які виступають проти територіальної цілісності України.

Серед таких країн: Російська Федерація, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Киргизстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Сербія, Сирія, Судан.

"Виняток можуть становити публікації творів померлих класиків, а також тих сучасних письменників цих країн, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, "круглі столи", конференції тощо) з дипломатичними представництвами країн, зазначених у додатку, і не допускати участі членів НСПУ у будь-яких літературно-мистецьких заходах, ініційованих представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.

