Авторів із Росії, Білорусі та Вірменії більше не публікуватимуть у виданнях Спілки письменників України
Також українські літератори вирішили припинити проведення спільних акцій (творчі вечори, "круглі столи", конференції) з дипломатичними представництвами вищезазначених країн.
Таке рішення узвалив Секретаріат Спілки письменників. Про це його пресслужба повідомляє в "Українській літературній газеті", інформує Цензор.НЕТ.
Тепер у виданнях НСПУ не публікуватимуть твори письменників із країн, які виступають проти територіальної цілісності України.
Серед таких країн: Російська Федерація, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Киргизстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Сербія, Сирія, Судан.
"Виняток можуть становити публікації творів померлих класиків, а також тих сучасних письменників цих країн, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, "круглі столи", конференції тощо) з дипломатичними представництвами країн, зазначених у додатку, і не допускати участі членів НСПУ у будь-яких літературно-мистецьких заходах, ініційованих представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.
Я вот одну уже придумал)
«Сегодня был тяжелый день,
но завтро будет легче-
сегодня грыз я сухари,
а завтра будет нечем
К врачу в больницу не пойду,
пускай меня повесят-
я лучше маночки куплю.
на сердце станет легче.»
/пенсионно-бюджетная/
"Сегодня будет труден день,
И завтра будет тоже,
Я свечку к образам зажгу,
А вдруг оно поможет,
Давно нет манки, нет зубов,
В квартире холод жудкий,
Но ты здесь не ищи рабов,
Ведь радость не в желудке.
Померлих класиків це рішення не стосується. Чи тебе турбує всіляке лайно на кшталт прілєпіна та чаленко і ти не зможеш пережити, якщо їх не будуть запрошувати та видавати? Так шуруй на паРашу,на срані-рязані...і буде тобі щастя.
это таки мой ник,под которым я здесь с 2013 года и который с тех пор не менялся,
я в единственном числе,так штА ты пальцем в небо, недоделанный ты номерной идиот.)
Впрочем, мне плевать, что ты там себе думаешь, ведь ты никто и звать тебя никак, ты просто дурачок,идиот ты,короче.
Сколько же еще окололитературных строк, потом, выжмут из этого громкого пука себе на славу?..
Спілка письменників - це відрижка совка, яка нічим, крім інтриг та лобізму, ніколи не займалася.
Хорошо хоть Гондурас и Папуа оставили.