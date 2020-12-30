УКР
Авторів із Росії, Білорусі та Вірменії більше не публікуватимуть у виданнях Спілки письменників України

Також українські літератори вирішили припинити проведення спільних акцій (творчі вечори, "круглі столи", конференції) з дипломатичними представництвами вищезазначених країн.

Таке рішення узвалив Секретаріат Спілки письменників. Про це його пресслужба повідомляє в "Українській літературній газеті", інформує Цензор.НЕТ.

Тепер у виданнях НСПУ не публікуватимуть твори письменників із країн, які виступають проти територіальної цілісності України.

Серед таких країн: Російська Федерація, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Киргизстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Сербія, Сирія, Судан.

"Виняток можуть становити публікації творів померлих класиків, а також тих сучасних письменників цих країн, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, "круглі столи", конференції тощо) з дипломатичними представництвами країн, зазначених у додатку, і не допускати участі членів НСПУ у будь-яких літературно-мистецьких заходах, ініційованих представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.

+15
Давно пора! Именно деятели культуры должны демонстрировать гражданскую позицию в первую очередь. Это не политика, а именно гражданская позиция.
30.12.2020 02:10 Відповісти
+11
Ідіот,ти не вмієш читати та не розумієш того, що читаєш?

Померлих класиків це рішення не стосується. Чи тебе турбує всіляке лайно на кшталт прілєпіна та чаленко і ти не зможеш пережити, якщо їх не будуть запрошувати та видавати? Так шуруй на паРашу,на срані-рязані...і буде тобі щастя.
30.12.2020 06:27 Відповісти
+9
Как мы это переживьом?
30.12.2020 02:05 Відповісти
та хто ж читає ту макулатуру, окрім самих писателів? зараз дивляться тільки серіали та може аудіокнижки слухають, як є дозвілля і нема чим напитися досхочу (це я про касапів )
30.12.2020 01:39 Відповісти
Как мы это переживьом?
30.12.2020 02:05 Відповісти
Горе-то какое. И-э-эх, бяда... )))0))0)))
30.12.2020 06:10 Відповісти
Давно пора! Именно деятели культуры должны демонстрировать гражданскую позицию в первую очередь. Это не политика, а именно гражданская позиция.
30.12.2020 02:10 Відповісти
Как же нам теперь быть без зимбабвийских новелл и суданских саг?
30.12.2020 02:28 Відповісти
Ничего,будем свои писать

Я вот одну уже придумал)
«Сегодня был тяжелый день,
но завтро будет легче-
сегодня грыз я сухари,
а завтра будет нечем
К врачу в больницу не пойду,
пускай меня повесят-
я лучше маночки куплю.
на сердце станет легче.»
/пенсионно-бюджетная/
30.12.2020 02:51 Відповісти
Я так тоже могу
"Сегодня будет труден день,
И завтра будет тоже,
Я свечку к образам зажгу,
А вдруг оно поможет,
Давно нет манки, нет зубов,
В квартире холод жудкий,
Но ты здесь не ищи рабов,
Ведь радость не в желудке.
30.12.2020 05:23 Відповісти
Союз писателей Украины, как то по совковому звучит.
показати весь коментар
Это и есть отрыжка совка.
показати весь коментар
Ай-яй-яй. Ужасть-то какая, напасть ить на нашу голову-т. И как, спрашиваесси, жить теперя? )))))
показати весь коментар
А Пушкина, Чехова, Достоевского... уже люстрировали?
показати весь коментар
Ідіот,ти не вмієш читати та не розумієш того, що читаєш?

Померлих класиків це рішення не стосується. Чи тебе турбує всіляке лайно на кшталт прілєпіна та чаленко і ти не зможеш пережити, якщо їх не будуть запрошувати та видавати? Так шуруй на паРашу,на срані-рязані...і буде тобі щастя.
30.12.2020 06:27 Відповісти
А чего это вас пучит? "Вас" - т.к. под этим ником базлает не один человек, даю 100%. Кстати, "прілєпін", "чаленко"? Неа, не знаю. И "на кшталт прілєпіна та чаленко" никого не читал и не собираюсь. А откуда такие познания? Неужели на ботоферме это обязательно к изучению?
показати весь коментар
Пучит таки тебя,убогий. У тебя убого и тупо все, все твои высеры убоги,как тупо и твоё предположение насчёт бота и множественности лиц под моим ником.
это таки мой ник,под которым я здесь с 2013 года и который с тех пор не менялся,
я в единственном числе,так штА ты пальцем в небо, недоделанный ты номерной идиот.)
Впрочем, мне плевать, что ты там себе думаешь, ведь ты никто и звать тебя никак, ты просто дурачок,идиот ты,короче.
показати весь коментар
No comment
30.12.2020 08:32 Відповісти
Одни дармоеды не будут публиковать других дармоедов.
показати весь коментар
Эпический, конечно, ход. Украинские патриоты уже давно воюют, - а эти, как бы вспомнили о необходимости сделать свой вклад в эту войну. Приделав к этой войне, свое "громкое заявление о себе...".
Сколько же еще окололитературных строк, потом, выжмут из этого громкого пука себе на славу?..
показати весь коментар
У спілці лише на 7-й рік дізналися, що йде війна?

Спілка письменників - це відрижка совка, яка нічим, крім інтриг та лобізму, ніколи не займалася.
показати весь коментар
Всё правильно, а то пишут, пишут - конгресс, немцы какие-то, голова пухнет!
показати весь коментар
Нужно срочно закупать старые издания. Как украинцы будут жить без произведений Зимбабве, КНДР, Мьянмы, Никарагуа ...
Хорошо хоть Гондурас и Папуа оставили.
показати весь коментар
Так что. получается,что наши литераторы все эти годы войны продолжали встречаться на конференциях и "круглых столах" с вражеской кацапской кодлой писак? Как такое скотство возможно? После такого и наших писак надо запретить в Украине на 5 лет....Срань бесстыжая....Тьфу...
показати весь коментар
хоть одно правильное решение за 1,5 года.
показати весь коментар
