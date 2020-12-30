Реальних випадків COVID-19 в Ухані може бути вдесятеро більше, ніж потрапило до статистики, - ЗМІ

Згідно з результатами дослідження, в китайському місті Ухань реальна кількість інфікованих хворобою COVID-19, імовірно, вдесятеро перевищує офіційну статистику захворюваності.

Щоб оцінити рівень поширеності хвороби COVID-19 у місті, перевірили 34 000 осіб, також подібні дослідження відбулися в Пекіні, Шанхаї та провінціях Гуандун, Цзянсу, Сичуань та Ляонін.

За підсумками дослідження, вчені виявили антитіла до COVID-19 у 4,43% учасників дослідження з міста Ухань, що свідчить про те, що в мегаполісі з населенням 11 млн осіб на коронавірусну хворобу вже перехворіли майже пів мільйона осіб.

Згідно з даними місцевого органу охорони здоров’я, з початку пандемії в Ухані було зареєстровано загалом 50 354 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

У Китайському центрі з контролю та профілактики захворювань заявили, що дослідження було проведено через місяць після початку "першої хвилі епідемії COVID-19".