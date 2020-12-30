УКР
Реальних випадків COVID-19 в Ухані може бути вдесятеро більше, ніж потрапило до статистики, - ЗМІ

Згідно з результатами дослідження, в китайському місті Ухань реальна кількість інфікованих хворобою COVID-19, імовірно, вдесятеро перевищує офіційну статистику захворюваності.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Щоб оцінити рівень поширеності хвороби COVID-19 у місті, перевірили 34 000 осіб, також подібні дослідження відбулися в Пекіні, Шанхаї та провінціях Гуандун, Цзянсу, Сичуань та Ляонін.

За підсумками дослідження, вчені виявили антитіла до COVID-19 у 4,43% учасників дослідження з міста Ухань, що свідчить про те, що в мегаполісі з населенням 11 млн осіб на коронавірусну хворобу вже перехворіли майже пів мільйона осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обрана віцепрезидентка США Гарріс у прямому ефірі зробила щеплення проти COVID-19. ВIДЕО

Згідно з даними місцевого органу охорони здоров’я, з початку пандемії в Ухані було зареєстровано загалом 50 354 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

У Китайському центрі з контролю та профілактики захворювань заявили, що дослідження було проведено через місяць після початку "першої хвилі епідемії COVID-19".

Автор: 

карантин (18172) Китай (4828) Ухань (49) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+16
Зачем вы лезете в Ухань. Вы у себя посчитайте сколько реально заболевших. Уверяю вас в Украине цифра тоже раз в 10 занижена. Большинство заболевших не идет в больницы и не делает тесты чтобы не платить 700грн, а значит не попадает в статистику. Дети вообще болеют безсимптомно, зато очень хорошо разносят вирус.
30.12.2020 02:33 Відповісти
+5
Поговаривают что операторы мобильной связи Китая безвозвратно потеряли 18 миллионов клиентов .. (просто так они не смогли бы куда то либо уйти просто так - как утерянные навсегда)
30.12.2020 01:57 Відповісти
+3
Ухань, если ты напряжешь свой склероз, это эпицентр возникновения этой заразы! Так что новости оттуда очень актуальны
30.12.2020 03:55 Відповісти
Поговаривают что операторы мобильной связи Китая безвозвратно потеряли 18 миллионов клиентов .. (просто так они не смогли бы куда то либо уйти просто так - как утерянные навсегда)
30.12.2020 01:57 Відповісти
кто "поговаривают"?
30.12.2020 03:54 Відповісти
Голоса...)))
30.12.2020 05:10 Відповісти
Зачем вы лезете в Ухань. Вы у себя посчитайте сколько реально заболевших. Уверяю вас в Украине цифра тоже раз в 10 занижена. Большинство заболевших не идет в больницы и не делает тесты чтобы не платить 700грн, а значит не попадает в статистику. Дети вообще болеют безсимптомно, зато очень хорошо разносят вирус.
30.12.2020 02:33 Відповісти
Ухань, если ты напряжешь свой склероз, это эпицентр возникновения этой заразы! Так что новости оттуда очень актуальны
30.12.2020 03:55 Відповісти
не было тестов не было и болезни раньше...
30.12.2020 09:31 Відповісти
Ага, Ши Чженли привезла её в институт вирусологии Китая из Юннанньских пещер за 1600 км и чуть доработала, чтоб та была посмертельнее. Правда, хоть эти пещеры и отстоят от Уханя на 1600км, они всё ещё Китай, а не "в мире".
30.12.2020 10:21 Відповісти
За 700грн делает тесты всего одна лаборатория. Все остальные рт 1500грн
30.12.2020 08:21 Відповісти
Кетайцы же рапортовали о полной и безоговорочной победе над вирусов Ухане! И даже салюты устраивали по этому поводу! Даже стало интересно - кто из этих азиатских рас более лживая - кацапы или кетайцы?
30.12.2020 03:56 Відповісти
А расы тут не причём, лгут тоталитарасты любых рас. Просто тоталитарастическим режимам глупо верить.
30.12.2020 10:23 Відповісти
То все до лампочки. За матеріалами Всесвітнього Банка 1-ша фаза 2020-2025
30.12.2020 04:11 Відповісти
Как погода в забайкалье? Не мешает сбору подножного корма и валежника ?
30.12.2020 07:46 Відповісти
Кхе,кхе.....кхе.....и в Украине ....ТОЖЕ!!!
30.12.2020 06:09 Відповісти
речь про выявленные, но скрытые тоталитарастическим режимом. В Украине ты хрена с три положительный результат скроешь)
30.12.2020 10:25 Відповісти
28 декабря Россия атаковала Украину 13 раз.
Самый сильный обстрел был нанесен по Водяне, где русские использовали БПЛА для корректировки артиллерийского огня.
В бою под Чермалыком был ранен украинский защитник.

Реальных случаев COVID-19 в Ухани может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - СМИ - Цензор.НЕТ 9788
30.12.2020 06:19 Відповісти
де гівнокомандуюча шмаркля? Коли буде його заява та які його рішення на цей акт рашистської агресії?
30.12.2020 06:38 Відповісти
Дивно, що в цілому світі ковід не думає вщухати і тільки там, де ця зараза вирвалась з лабораторії, при нові випадки нічого не чути з весни і все закінчилось на 60-ти тисячах захворівших...

Який слідуючий подарунок для світу буде від китайців, що вивчають віруси у кажанів, ВІЛ та таке інше?

На скільки десятків трілліонів доларів можуть бути позови, якщо стане відомо і буде доведено, що ковід є результатом маніпуляцій вірусом в Уханській лабораторії?
30.12.2020 06:37 Відповісти
Зараз "віруси" будуть йти один за одним, як ось новий британський штам, щоб не розслаблялись в локдауні, бо треба довести всіх до зубожіння, адже за проектом Всесвітньо-Економічного Форума до 2020 треба знищити приватну власність.
Локдауни триватимуть до тих пір, поки люд не надає продажним політикам по сусалам. Але проблема - мало свідомих. Порахуйте скільки народа носить маску на пустій вулиці, або в машині, хоча маска заважає вірусу як грати для комара.
30.12.2020 07:26 Відповісти
Говорят,сибирская двуустка (которой болеют 80% жителей Сибири) выедает мозг,-ты проверялся у инфекциониста?
30.12.2020 07:50 Відповісти
Я не знаю що там в Сибіру, зате знаю що трапляється в англомовних країнах, а вам перекладуть за два тижні, якщо порахують за потрібне.
30.12.2020 08:16 Відповісти
Пшол вон,тупое пророссийское ЖИВОТНОЕ!
30.12.2020 09:37 Відповісти
что ты можешь знать кроме своего тз, ольгинское?) такой пурги про частную собственность я еще не встречал)
30.12.2020 10:29 Відповісти
"такой пурги про частную собственность я еще не встречал" - ось візьми прочитай бодай гугл-перекладачем. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
Поки ти борешся з "ольгінскіми" тебе імєють "брюсельскі" .
30.12.2020 21:34 Відповісти
В науці таких термінів: ймовірно, приблизно, можливо, сумнімно,... не має. Наука починається там, де є точні вимірювання з певною похибкою ваиористаних приладів і методів.
30.12.2020 08:49 Відповісти
До випадків, які описуються термінами "ймовірно, приблизно, можливо, сумнімно" наука підходить з інструментарієм теорії інформації, теорії ймовірності, використовує поняття ентропії. Явище пандемії, це не тільки чисто медичний феномен. Тут задіяні і біологія, і психологія, і політика і соціально-економічні і навіть демографічні процеси. Стосовно соціології, яка вивчає сутність, особливість людських дій, їх антиентропійну спрямованість, то її завдання - проаналізувати причини конкретних проявів соціальної ентропії в ********* суспільстві, способи зниження, її рівня і забезпечення соціального здоров'я людей.
30.12.2020 10:20 Відповісти
Немає вимірюваннь в окультних науках, в релігії в будь-якому мракобіссі, які до науки не мають відношення, а наука, яка базується на здогадках називається наукові гіпотези, їх завжди безліч, і саме точні виміри підтверджують чи відкидають такі гіпотези. Як казав Д.І. Менделєєв Наука починається з тих пір, як починають вимірювати.
30.12.2020 10:51 Відповісти
Так, таблиця Менделєєва, наглядний тому приклад. Та сьогодні багато нових викликів вирішує і вирішила КІБЕРНЕТИКА. Тоді ще не існувало ******** кібернетики, яку псевдонауковці називали лженаукою. (Термін "мракобісся" - невдалий для науковця. В цьому слові дуже прозора семантика: Мрак + Біс, тобто, з точки зору просвітлених, тих що протистоять мороку, темряві вбачають противагу космічній, святій суті людини). За все ж таки неточними розрахунками науковців в голові людини налічується 80+ мільярдів нейронів, які забезпечують розумову діяльність людини. ******* кібернетика успішно використовує нейронне модулювання в своїй діяльності. Ті ж таки науковці стверджують, що людина використовує лише 1% з цієї величезної потенційної кількості. Проблема кожної людини знаходиться всередині неї самої і полягає в тому, як їй треба попрацювати, щоб збільшити цей %.
30.12.2020 11:35 Відповісти
Кібернетика розглядалась вже комуністичними босам як альтернативу їх керівництву. Ще б не хватало щоб комуністичну партію і її вождів та ЦК замінили ЄО машини і тому її як і генетику, яка говорить, що на долю людину впливає спадковість разом з характером, хворобами і геніальністю. А комуністична догма говорила, що людину можна перекувати в трудових лагерях, в комуналках, шдудуванням цитат вождів. Тому і теорія Лисенка так добре лягла на погляди партійців - спрощено, якщо зерно заморозити воно стає кращим і більш врожайним. Теж саме роблять із Конституцією, і кучми , і януковичи, і зеленські, вони думають що примітивними методами типу шельхи-шельха і політично вмотивованих її порушень, можна вирішувати складі системні проблеми.
30.12.2020 11:46 Відповісти
...теорія Лисенка так добре лягла на погляди партійців - спрощено... Ці слова виділяю, бо правильно, саме такі методи, методи застосування примітивних паттернів й досі використовують, скажімо, для впливу на нетреновану свідомість 73%.
30.12.2020 13:02 Відповісти
У тоталитарастов нет науки, есть воровство научных достижений и фейкование статистики. Поэтому, фиг точно измеришь.
30.12.2020 10:30 Відповісти
У масонов тоже самое и у империалистов тоже самое. Или Ральф Барик и Білл Гейтс китайцы?
30.12.2020 10:57 Відповісти
Реальных случаев COVID-19 в Украине может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - это я говорю. Я и моя жена в статистику не попали...
30.12.2020 14:07 Відповісти
 
 