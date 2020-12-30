Реальних випадків COVID-19 в Ухані може бути вдесятеро більше, ніж потрапило до статистики, - ЗМІ
Згідно з результатами дослідження, в китайському місті Ухань реальна кількість інфікованих хворобою COVID-19, імовірно, вдесятеро перевищує офіційну статистику захворюваності.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Щоб оцінити рівень поширеності хвороби COVID-19 у місті, перевірили 34 000 осіб, також подібні дослідження відбулися в Пекіні, Шанхаї та провінціях Гуандун, Цзянсу, Сичуань та Ляонін.
За підсумками дослідження, вчені виявили антитіла до COVID-19 у 4,43% учасників дослідження з міста Ухань, що свідчить про те, що в мегаполісі з населенням 11 млн осіб на коронавірусну хворобу вже перехворіли майже пів мільйона осіб.
Згідно з даними місцевого органу охорони здоров’я, з початку пандемії в Ухані було зареєстровано загалом 50 354 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
У Китайському центрі з контролю та профілактики захворювань заявили, що дослідження було проведено через місяць після початку "першої хвилі епідемії COVID-19".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Самый сильный обстрел был нанесен по Водяне, где русские использовали БПЛА для корректировки артиллерийского огня.
В бою под Чермалыком был ранен украинский защитник.
Який слідуючий подарунок для світу буде від китайців, що вивчають віруси у кажанів, ВІЛ та таке інше?
На скільки десятків трілліонів доларів можуть бути позови, якщо стане відомо і буде доведено, що ковід є результатом маніпуляцій вірусом в Уханській лабораторії?
Локдауни триватимуть до тих пір, поки люд не надає продажним політикам по сусалам. Але проблема - мало свідомих. Порахуйте скільки народа носить маску на пустій вулиці, або в машині, хоча маска заважає вірусу як грати для комара.
Поки ти борешся з "ольгінскіми" тебе імєють "брюсельскі" .