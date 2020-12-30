Поставки в Україну безкоштовної вакцини проти коронавірусу очікуються в березні: перший транш - 1,2 млн доз, - Степанов

Україна очікує перші поставки вакцини проти коронавірусу за програмою COVAX у березні 2021 року. Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз вакцин.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр зазначив, що уряд отримав чітке підтвердження, що поставки перших вакцин за COVAX будуть наприкінці першого кварталу 2021 року.

"Ми розраховуємо на березень. Обсяг поставки - це 8 млн доз. Перший транш - 1,2 млн доз", - заявив Степанов.