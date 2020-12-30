УКР
Поставки в Україну безкоштовної вакцини проти коронавірусу очікуються в березні: перший транш - 1,2 млн доз, - Степанов

Поставки в Україну безкоштовної вакцини проти коронавірусу очікуються в березні: перший транш - 1,2 млн доз, - Степанов

Україна очікує перші поставки вакцини проти коронавірусу за програмою COVAX у березні 2021 року. Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз вакцин.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр зазначив, що уряд отримав чітке підтвердження, що поставки перших вакцин за COVAX будуть наприкінці першого кварталу 2021 року.

"Ми розраховуємо на березень. Обсяг поставки - це 8 млн доз. Перший транш - 1,2 млн доз", - заявив Степанов.

+6
Это называется - страна третьего мира.
показати весь коментар
30.12.2020 07:45 Відповісти
+4
А законтрактировать и купить хотя бы за полученную помощь от ЕС в 600млн евро не можете. Вы эти бабки попилили между собой, а лохи пускай мрут...
показати весь коментар
30.12.2020 07:28 Відповісти
+3
А потерпевший поставил задачу получить вакцину уже в январе. Неужели обманул бубочка?
показати весь коментар
30.12.2020 07:26 Відповісти
це перемога
показати весь коментар
30.12.2020 07:24 Відповісти
Бубочка надеется, что *************** "спутник" вскоре сертифицируют
показати весь коментар
30.12.2020 08:04 Відповісти
Не халявщик, а партнер.
показати весь коментар
30.12.2020 07:47 Відповісти
Підари. 1.2 млн доз вакцини - це замало і пізно.
показати весь коментар
30.12.2020 07:49 Відповісти
Всего на 600 000 человек. Армия депутатов, их семей и любовниц; чиновников и местных элит гораздо больше
показати весь коментар
30.12.2020 08:52 Відповісти
Главное, чтобы у тебя второй хвост не вырос от Спутник-В.
показати весь коментар
30.12.2020 09:22 Відповісти
бесплатная понятно - это гуманитарная помощь
а когда поступят те по которым вы уже заключили контракты? вы же рассказывали про то что законтрактовали сколько то миллионов доз. когда?
показати весь коментар
30.12.2020 07:59 Відповісти
Т.е. 600 лимонов от ЕС на вакцину эти зеленые оомосеки уже попилили. Пля, гринпоц уже янека переплюнул
показати весь коментар
30.12.2020 07:59 Відповісти
После африки дойдет очередь до Украины....
показати весь коментар
30.12.2020 08:02 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 08:53 Відповісти
Правда мне эта вакцина и даром не нужна
показати весь коментар
30.12.2020 08:03 Відповісти
Все нормальные страны к тому времени будут уже 2 месяца вакцинироваться.
показати весь коментар
30.12.2020 08:42 Відповісти
Вот как-то так при ЗЕ всего за 1,5 года Украина стала изгоем.
показати весь коментар
30.12.2020 09:05 Відповісти
Позорище...
показати весь коментар
30.12.2020 09:24 Відповісти
А как победно зеленое стадо верещало летом..."Украина получит вакцину одной из первых....мы договорились со всеми".... брехливые зеленые дегенераты....
показати весь коментар
30.12.2020 09:27 Відповісти
Пусть Степанов ещё скажет, что ВОЗ даёт 8 млн. доз, БЕСПЛАТНО Украине, для вакцинации малообеспеченного населения.
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
 
 