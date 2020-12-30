ОБСЄ зафіксувала за добу 301 порушення "тиші" на Донбасі, 299 з них на Донеччині

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 299 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та два - на Луганщині.

Про це повідомляється в щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні увечері 29 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 - невизначеного походження та 2 - розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість із цих порушень сталися в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та поблизу Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ закликали Росію надати повну інформацію про незаконну підтримку найманців на Донбасі

"У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, Місія зафіксувала в Донецькій та Луганській областях щонайменше 4960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також 2187 черг і пострілів).