Польща створить спецфонд для відшкодування на випадок побічних ефектів від COVID-щеплення

Уряд Польщі планує створити фонд, який виплачуватиме компенсацію особам, у яких виявляться побічні наслідки в результаті вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до Національної програми щеплення буде створено спеціальний фонд, який виплачуватиме імовірні відшкодування, якщо вони будуть необхідними у разі негативних наслідків вакцинації", - повідомив Мюллер.

Він зазначив, що ймовірність побічних наслідків дії вакцини, відповідно до медичної документації, є мінімальною. Але щоб забезпечити можливість відшкодування у разі претензій громадян після вакцинації буде передбачено відповідні кошти у бюджеті держави.

Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

Як повідомлялося, в Польщі 27 грудня почалося щеплення медичного персоналу проти коронавірусу. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз. Із 28 грудня по 17 січня у Польщі запроваджено загальнонаціональний карантин.

Автор: 

Топ коментарі
+3
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
30.12.2020 08:27 Відповісти
30.12.2020 08:27 Відповісти
+1
Польша будет бесплатно вакцинировать украинских заробитчан!
В польском правительстве заявили, что прививать будут абсолютно всех желающих украинцев, кто живёт и работает на территории Польши
30.12.2020 07:46 Відповісти
30.12.2020 07:46 Відповісти
+1
30.12.2020 08:42 Відповісти
30.12.2020 08:42 Відповісти
Польша будет бесплатно вакцинировать украинских заробитчан!
В польском правительстве заявили, что прививать будут абсолютно всех желающих украинцев, кто живёт и работает на территории Польши
30.12.2020 07:46 Відповісти
30.12.2020 07:46 Відповісти
В Канаді теж вперше створили такий фонд на цю супер-безпечну, як клянуться, вакцину.
Причому - від усіх штамів.
До цього не було: тільки Квебек мав.

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

Published Thursday, December 10, 2020 9:10PM EST
Last Updated Thursday, December 10, 2020 9:18PM EST

Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

ORONTO -- As part of Canada's vaccine rollout, the federal government has announced that anyone who experiences a severe adverse reaction to a COVID-19 vaccine will be eligible for compensation - a first in Canada's history.
30.12.2020 07:54 Відповісти
30.12.2020 07:54 Відповісти
мудро, а наши бабки под асфальт зарывают.....
30.12.2020 07:59 Відповісти
30.12.2020 07:59 Відповісти
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
30.12.2020 08:27 Відповісти
30.12.2020 08:27 Відповісти
тебе откуда знать как я голосовал, проходи мимо....
30.12.2020 08:37 Відповісти
30.12.2020 08:37 Відповісти
30.12.2020 08:42 Відповісти
30.12.2020 08:42 Відповісти
Давайте сделаем вас инвалидами и будем платить 10 грн. в месяц?
30.12.2020 09:25 Відповісти
30.12.2020 09:25 Відповісти
и это платить не будут .по крайней мере у нас . дочка с подругой пошли делать прививку ребёнку . сделали отошли от амбулатории на 50 метров у ребёнка сыпь погнала звонят . что делать я им бегом обратно . вернулись врач пишет в карточке - памперсный дерматит прописывает антиалергические и идите не мешайте . вторая сделала АКДС мелкому месяц назад тяжело перенёс дней 5 температура под 39 . приходят вторую делать \ месяц прошёл после первой \ у нас срок хранения заканчивается нужно использовать . так гнала их со двора чуть ли не собаками
30.12.2020 10:06 Відповісти
30.12.2020 10:06 Відповісти
У меня племянница врач инфекционист. Работала в лаборатории, делали прививки.
Год проработала и уволилась, не выдержали нервы. Не все побочные действия видны сразу, некоторые через год и более.
30.12.2020 10:22 Відповісти
30.12.2020 10:22 Відповісти
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАКЦИНЫ
https://www.bitchute.com/video/bUDE4YpJmI9g/
30.12.2020 10:40 Відповісти
30.12.2020 10:40 Відповісти
 
 