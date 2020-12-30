Польща створить спецфонд для відшкодування на випадок побічних ефектів від COVID-щеплення
Уряд Польщі планує створити фонд, який виплачуватиме компенсацію особам, у яких виявляться побічні наслідки в результаті вакцинації проти коронавірусу.
Про це заявив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відповідно до Національної програми щеплення буде створено спеціальний фонд, який виплачуватиме імовірні відшкодування, якщо вони будуть необхідними у разі негативних наслідків вакцинації", - повідомив Мюллер.
Він зазначив, що ймовірність побічних наслідків дії вакцини, відповідно до медичної документації, є мінімальною. Але щоб забезпечити можливість відшкодування у разі претензій громадян після вакцинації буде передбачено відповідні кошти у бюджеті держави.
Як повідомлялося, в Польщі 27 грудня почалося щеплення медичного персоналу проти коронавірусу. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз. Із 28 грудня по 17 січня у Польщі запроваджено загальнонаціональний карантин.
В польском правительстве заявили, что прививать будут абсолютно всех желающих украинцев, кто живёт и работает на территории Польши
Причому - від усіх штамів.
До цього не було: тільки Квебек мав.
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609
Published Thursday, December 10, 2020 9:10PM EST
Last Updated Thursday, December 10, 2020 9:18PM EST
Canada to implement its first national vaccine injury compensation program
ORONTO -- As part of Canada's vaccine rollout, the federal government has announced that anyone who experiences a severe adverse reaction to a COVID-19 vaccine will be eligible for compensation - a first in Canada's history.
Год проработала и уволилась, не выдержали нервы. Не все побочные действия видны сразу, некоторые через год и более.
https://www.bitchute.com/video/bUDE4YpJmI9g/