Польща створить спецфонд для відшкодування на випадок побічних ефектів від COVID-щеплення

Уряд Польщі планує створити фонд, який виплачуватиме компенсацію особам, у яких виявляться побічні наслідки в результаті вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до Національної програми щеплення буде створено спеціальний фонд, який виплачуватиме імовірні відшкодування, якщо вони будуть необхідними у разі негативних наслідків вакцинації", - повідомив Мюллер.

Він зазначив, що ймовірність побічних наслідків дії вакцини, відповідно до медичної документації, є мінімальною. Але щоб забезпечити можливість відшкодування у разі претензій громадян після вакцинації буде передбачено відповідні кошти у бюджеті держави.

Також читайте: Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

Як повідомлялося, в Польщі 27 грудня почалося щеплення медичного персоналу проти коронавірусу. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз. Із 28 грудня по 17 січня у Польщі запроваджено загальнонаціональний карантин.