УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10736 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
665 7

Ворог за добу сім разів порушив "тишу" на Донбасі: стріляв із 82- та 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу сім разів порушив

Минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 30 грудня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 120- та 82-мм калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Водяного, біля Талаківки, Невельського та Авдіївки ворог застосував гранатомети, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала за добу 301 порушення "тиші" на Донбасі, 299 з них на Донеччині

Так, минулої доби, 29 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 77 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4724 транспортні засоби та 4799 осіб. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 796 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 539 осіб", - йдеться у звіті.

Ворог за добу сім разів порушив тишу на Донбасі: стріляв із 82- та 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу сім разів порушив тишу на Донбасі: стріляв із 82- та 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (30409) Донбас (22361) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 299 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и два - на Луганщине. Источник: https://censor.net/ru/n3239792
показати весь коментар
30.12.2020 07:53 Відповісти
СММ ОБСЕ нагло врёт! На банковой столько нарушений не зафиксировали! Там ТИШИНА!
показати весь коментар
30.12.2020 08:19 Відповісти
Якщо навіть сліпе ОБСЄ стільки зафіксувало , то - уявляю скільки там порушень тиші насправді .!
Але в штабі і на Банковій , схоже - навчились рахувати лише до семи . .
показати весь коментар
30.12.2020 09:09 Відповісти
Враг за сутки семь раз нарушил "тишину" на Донбассе: стрелял из 82-мм и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

Обдрочение "новопидароссии" специально бьёт из 120 калибра не прицельно что бы не нарушать самое мирное в мире перемирие???
показати весь коментар
30.12.2020 07:59 Відповісти
Стреляют из 120 калибра просто для создания шумового эффекта с надеждой о том, что канонаду услышит Голобородько или Таран.
показати весь коментар
30.12.2020 08:18 Відповісти
Перемирие от ГОЛОБОРОДЬКИ
(не мой комментарий)
показати весь коментар
30.12.2020 08:16 Відповісти
'втрат немає' - пока хоть что-то положительное на сегодня от сраных отводов и перемирий
показати весь коментар
30.12.2020 10:07 Відповісти
 
 