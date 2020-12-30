Ворог за добу сім разів порушив "тишу" на Донбасі: стріляв із 82- та 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 30 грудня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 120- та 82-мм калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Водяного, біля Талаківки, Невельського та Авдіївки ворог застосував гранатомети, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала за добу 301 порушення "тиші" на Донбасі, 299 з них на Донеччині

Так, минулої доби, 29 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 77 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4724 транспортні засоби та 4799 осіб. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 796 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 539 осіб", - йдеться у звіті.



