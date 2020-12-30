В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355

За минулу добу, 29 грудня, в Україні зафіксовано 7986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 272 дитини і 453 медпрацівники.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"7986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 925 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 16 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - розповів Степанов.



