В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355
За минулу добу, 29 грудня, в Україні зафіксовано 7986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 272 дитини і 453 медпрацівники.
Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"7986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 925 осіб;
летальних випадків – 243;
одужало – 16 355 осіб;
здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 045 348 осіб;
одужало – 698 190 осіб;
летальних випадків – 18 324;
проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - розповів Степанов.
Це аби не псувати світову статистику по ковіду-19, просто пошкребли по сусекам і ото ледве-ледве назбирали хворих і померлих ще за часів царя Гороха.
Как эффективно бороться с короновирусом?
Ответ:
Нужно просто перестать делать тесты!
количество обратившихся в больницу с признаками КОВИДА
Вчера - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620). - новых заражённых - 6988
Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242). - новых заражённых - 7986
Чем больше тестов, тем больше новых заражённых.