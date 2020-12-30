УКР
В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355

За минулу добу, 29 грудня, в Україні зафіксовано 7986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 272 дитини і 453 медпрацівники.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"7986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 925 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 16 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки в Україну безкоштовної вакцини проти коронавірусу очікуються в березні: перший транш - 1,2 млн доз, - Степанов

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355 12

Достаточно на смертность посмотреть. Столько умерших было при официальных 15000 заболевших. А учитывая, что даже тогда не все делали тесты, то можно смело умножать на два. То есть у нас сейчас в среднем 30к заболевших в день
30.12.2020 08:27 Відповісти
Смертность явно выдает брехню с выявлением заболевших.
30.12.2020 08:13 Відповісти
Боже, как же здорово! Представляете? Выздоровевших вдвое больше, чем заболевших. А вы все на Степанова с Зеленским батон крошите. Гениальные парни, ага. Британия обосралась, США в заднице, Швеция признала ошибочность чего-то там, а наши национальные лидеры взяли и по-тихому победили всю пандемию. На очереди теперь блицкриг против туберкулеза, СПИДа и гепатитов всех мастей. Дайте пару недель, они всё у всех вылечат, натренировались на ковиде. И это без врачей, без лекарств, без вакцин и зарплат медикам! Вот просто герои Степанов с Зеленским, не выходя из офисов все порешали, а Мендель в твиттере двумя твитами им помогла. А Порох смешной, ха-ха! Бегает по больницам с какими-то концентраторами!
30.12.2020 09:12 Відповісти
Смертность явно выдает брехню с выявлением заболевших.
30.12.2020 08:13 Відповісти
Та в нас взагалі хворих нуль !
Це аби не псувати світову статистику по ковіду-19, просто пошкребли по сусекам і ото ледве-ледве назбирали хворих і померлих ще за часів царя Гороха.
показати весь коментар
30.12.2020 09:31 Відповісти
Сдувается пандемийка?
30.12.2020 08:19 Відповісти
Після новорічних свят оживе.
30.12.2020 08:33 Відповісти
Вопрос Зеленского:
Как эффективно бороться с короновирусом?
Ответ:
Нужно просто перестать делать тесты!
30.12.2020 08:22 Відповісти
Достаточно на смертность посмотреть. Столько умерших было при официальных 15000 заболевших. А учитывая, что даже тогда не все делали тесты, то можно смело умножать на два. То есть у нас сейчас в среднем 30к заболевших в день
30.12.2020 08:27 Відповісти
в UK где в се ок с тестами вчера за сутки +53 135 и 414 смертей в Германии где также очень много тестов делают в сравнении с нами за сутки +15,960 и аж +935 умерших
30.12.2020 08:35 Відповісти
Ну если сравнивать разные страны, то надо и среднюю смертность сравнивать и делать корреляцию. Все таки разный возрастной состав стран, разный уровень медицины и других факторов
30.12.2020 09:06 Відповісти
Так и число госпитализаций не снижается. Заметили? Стабильно держится на уровне 3-х тысяч. Хотя если медицинская система справляется, то все нормально. Вчера узнал, что оказывается со смертями у нас тоже мутят. То, что умершие почти сразу после выписки не попадают в статистику я слышал. Но вчера узнал, что два известных мне случая, где 100% была корона и люди лежали в стационаре на аппаратах тоже не попали в статистику умерших от ковида. Инфаркт и инсульт - вот так.
30.12.2020 09:30 Відповісти
в таком случае все еще веселее и реальные цифры больше чем даже я писал
30.12.2020 11:35 Відповісти
Для борьбы с фальсификацией данных по ковиду от Слуг народа нужно добавить в суточный отсчет:
количество обратившихся в больницу с признаками КОВИДА
30.12.2020 08:27 Відповісти
По опыту своей семьи - бесполезно. Так называемые "семейные врачи" костьми ложатся, чтобы те, кто вот прямо сейчас буквально не умирают, в больницу не обращались. В таком случае эти цифры будут отражать только тех, кто смог добиться своей госпитализации, плюс те, кто вот таки реально уже требует реанимационных мероприятий и дома просто умрет.
30.12.2020 14:03 Відповісти
В странах ЕС и Америке во всю идет вакцинация от короновируса. Причем делают прививки гражданам - абсолютно бесплатно. А что в Украине? Население, которое сходило на выборы по-приколу, имеет то что заслужило, избирая во власть клоунов олигархов. Если вышеупомянутые страны заключали договора на поставки вакцины, то зеленые клоуны снимали тупорылые видосики и грабили короновирусный фонд. Где-то через три-пять месяцев, эти страны сведут к минимуму колличество летальных случаев, то в Украине, где клоун зеленский президент, "дискотека" по летальным случаем только начинается несмотря на тотальную фальсификацию тестирований.
30.12.2020 08:37 Відповісти
Судя по своему окружению в Киеве, процентов 30-40% людей уже переболело, так что есть шанс, что через 3-5 месяцев эпидемия пойдет на спад сама по себе, если не будет новых штаммов вируса. Другое дело, что среди переболевших очень много тех, у кого тяжелые последствия с поражениями внутренних органов, и следующие полгода минимум эти люди будут не работать, а зализывать свои болячки.
30.12.2020 14:08 Відповісти
Боже, как же здорово! Представляете? Выздоровевших вдвое больше, чем заболевших. А вы все на Степанова с Зеленским батон крошите. Гениальные парни, ага. Британия обосралась, США в заднице, Швеция признала ошибочность чего-то там, а наши национальные лидеры взяли и по-тихому победили всю пандемию. На очереди теперь блицкриг против туберкулеза, СПИДа и гепатитов всех мастей. Дайте пару недель, они всё у всех вылечат, натренировались на ковиде. И это без врачей, без лекарств, без вакцин и зарплат медикам! Вот просто герои Степанов с Зеленским, не выходя из офисов все порешали, а Мендель в твиттере двумя твитами им помогла. А Порох смешной, ха-ха! Бегает по больницам с какими-то концентраторами!
30.12.2020 09:12 Відповісти
Позавчера - осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107). - новых заражённых - 4385
Вчера - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620). - новых заражённых - 6988

Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242). - новых заражённых - 7986
Чем больше тестов, тем больше новых заражённых.
30.12.2020 09:34 Відповісти
Судячи по смертях, в нас більше 15000, навколо хворіють або хворіли всі знайомі. Тести роблять- єдиниці.. Стеьанову треба втриматись в кріслі: це вся статистика
30.12.2020 09:38 Відповісти
Серед моїх 5 хворих на коронавірус родичів, аналіз на ковід взяли тільки в одного. Статистика повна брехня. Множте на 5 щонайменше.
30.12.2020 10:07 Відповісти
В сравнении с Германией смертей почти в 5 раз за сутки меньше, пандемия там на подъеме, при этом жесткий карантин в разгаре. Самое время Степанову с Лещенко в литавры бить по поводу торжества отечественной медицины. Только что-то это не радует на фоне перспектив полного охвата населения ФРГ вакцинацией в ближайший месяц.
30.12.2020 10:12 Відповісти
 
 