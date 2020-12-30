УКР
Роботу НАЗК розблоковано: закон про відповідальність за брехню в деклараціях набув чинності

В Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції та повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Відповідні закони сьогодні набули чинності.

Документи вчора опублікували у виданні "Голос України". Вони набули чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон відновлює повноваження НАЗК, зокрема стосовно суддів і суддів Конституційного Суду України.

У документі прописано порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення таких дій суддями або суддями КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений до кінця року з технічних причин, - НАЗК

У законі передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Визначено порядок контролю, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування; а також порядок здійснення деяких додаткових заходів фінконтроля.

Відповідно до закону, перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК, але введено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього чиниться тиск.

Закон вносить зміни в Примітки до статті 1726 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штрафувати будуть у разі, якщо відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз цей поріг становить від 100 до 250 таких мінімумів.

З Кримінального кодексу виключили статтю 3661, а замість неї доповнили кодекс новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації", яка передбачає кримінальну відповідальність за таке порушення.

Також читайте: РНБО схвалила законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях, який після доопрацювання Зеленський внесе в Раду як невідкладний

У разі, якщо відомості в е-декларації відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це будуть карати штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 таких мінімумів, за це загрожує штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч таких мінімумів або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також КК доповнено статтею 3663 про кримінальну відповідальність за умисне неподання електронної декларації. За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, необхідні зміни внесли і до Кримінального процесуального кодексу.

КС (1429) електронне декларування (1475) НАЗК (1700)
+6
Кому це цікаво? Ви "усі разом і КСУ і президент і ВРУ" обнулили відносно себе усі кримінальні справи. Завтра, якщо назбираються нові, то ви знову це зробите.
30.12.2020 08:31 Відповісти
+5
Также УК дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредставление электронной декларации.

Проблема полягала в тому, що умисел довести фактично не можливо. Ця хиба так і залишилась, тому ця стаття є мертвонародженою. Будуть використовувати як батіг проти політичних конкурентів. Завів, видоїв, закрив.
30.12.2020 08:33 Відповісти
+4
А попередні порушені справи фтопку?
30.12.2020 08:31 Відповісти
Ну...как то так..Лутчше позже чем никому
30.12.2020 08:31 Відповісти
Кому це цікаво? Ви "усі разом і КСУ і президент і ВРУ" обнулили відносно себе усі кримінальні справи. Завтра, якщо назбираються нові, то ви знову це зробите.
А попередні порушені справи фтопку?
Поки каломойша не виведе всі награбовані мільярди з України, чіпати ніззя
30.12.2020 08:34 Відповісти
Саме так, а ви як думали? Фальсифікація декларації із подорожжю до Оману вже не є злочином... Вчиться, а ви казали клоун, дурачек
30.12.2020 08:35 Відповісти
Криворогатий поц руйнує державні інституції і довіру до них. Чим знищує Україну як державу. Це ворог, а не дурачок.
30.12.2020 08:38 Відповісти
Саме так.
30.12.2020 08:45 Відповісти
Также УК дополнен статьей 3663 об уголовной ответственности за умышленное непредставление электронной декларации.

Проблема полягала в тому, що умисел довести фактично не можливо. Ця хиба так і залишилась, тому ця стаття є мертвонародженою. Будуть використовувати як батіг проти політичних конкурентів. Завів, видоїв, закрив.
Карающий меч правосудия заменили его поролоновым аналогом. Страшно аж жуть!
30.12.2020 08:42 Відповісти
Кого треба відмазали, дали змогу втекти, тепер можна для кріпаків знову включити декларування. Це така в них Конституція, дали хабаря і ...вимкнули її на пару місяців, доки фігурант не перевів активи за кордон, вивіз сім'ю і сам не втік. Тепер зеленим А ШО нє так можна знову декларувати. Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить...(Т.Г.Шевченко)
30.12.2020 08:46 Відповісти
На самом деле все эти говнодекларации чиновников - полная чушь. Нужно просто создать такие условия, чтобы мародеры Неньки не могли потратить или вывпзти зарубеж награбленное. А делается все очень просто: хочешь купить или оформить что-то за 100+ тыс гривен, покажи справку о доходах! и такая процедура для всех граждан. Не можешь доказать происхождение денег - конфискация.
30.12.2020 08:48 Відповісти
Если чушь декларирование - почему отменили? При наших властях, вы всю жизнь будете бегать по прокурорам и доказывать, что вы не обезьяна. Одни буду воровать, а вас будут таскать, такова се ля ви пока здесь.
30.12.2020 09:07 Відповісти
Так и будем по жизни идти. Каждые пол-года будем отменять закон об ответственности за корупцию и тогда никто из корупционеров не пострадает.
30.12.2020 08:49 Відповісти
А по новой статьей 366-2 депутаты КАК будут наказываться?

Порицанием и пристыживанием ?
30.12.2020 09:22 Відповісти
Закон про "відповідальність"? Не смішіть.
30.12.2020 09:52 Відповісти
Ведь судья ВСУ и юристы говорили - убирайте слово "умышленное" из статьи УК!!!
Его хрен в суде докажешь!
Должна быть ответственность - за непредоставление..... и все!
30.12.2020 11:03 Відповісти
 
 