Роботу НАЗК розблоковано: закон про відповідальність за брехню в деклараціях набув чинності

В Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції та повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Відповідні закони сьогодні набули чинності.

Документи вчора опублікували у виданні "Голос України". Вони набули чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон відновлює повноваження НАЗК, зокрема стосовно суддів і суддів Конституційного Суду України.

У документі прописано порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення таких дій суддями або суддями КСУ.

У законі передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Визначено порядок контролю, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування; а також порядок здійснення деяких додаткових заходів фінконтроля.

Відповідно до закону, перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК, але введено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього чиниться тиск.

Закон вносить зміни в Примітки до статті 1726 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штрафувати будуть у разі, якщо відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз цей поріг становить від 100 до 250 таких мінімумів.

З Кримінального кодексу виключили статтю 3661, а замість неї доповнили кодекс новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації", яка передбачає кримінальну відповідальність за таке порушення.

У разі, якщо відомості в е-декларації відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це будуть карати штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 таких мінімумів, за це загрожує штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч таких мінімумів або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також КК доповнено статтею 3663 про кримінальну відповідальність за умисне неподання електронної декларації. За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, необхідні зміни внесли і до Кримінального процесуального кодексу.