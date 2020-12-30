УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10736 відвідувачів онлайн
Новини
7 365 21

Кулеба про підтримку Будапештом угорців на Закарпатті: Є червона лінія - щойно ви за неї зайшли, ми вас жорстко і рішуче виштовхали назад

Кулеба про підтримку Будапештом угорців на Закарпатті: Є червона лінія - щойно ви за неї зайшли, ми вас жорстко і рішуче виштовхали назад

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що підтримка угорців на Закарпатті Будапештом не може перетинати червоні лінії. Коли Угорщина виходить за їхні межі, є ймовірність "жорстких і рішучих дій" з боку Києва.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

На думку міністра, для Угорщини підтримка угорської меншини в українському регіоні обумовлена її глибинним переконанням і є життєво важливою для політики.

Глава МЗС додав, що в цьому питанні Будапешт "готовий йти так далеко, як сусіди можуть їм дозволити". Однак угорці на Закарпатті, серед усього іншого, є ще й українськими громадянами, які проживають на українській території.

Також читайте: Кулеба про відносини з Угорщиною: "Жодних "танців із бубном" на території України ми не допустимо"

"Та є червона лінія. Тому все, що ви робите до червоної лінії, підтримуючи етнічних угорців, окей, це нормально. Але домовимося, що щойно ви зайшли за червону лінію, маєте бути готовими, що ми одразу виштовхаємо вас назад. І зробимо це жорстко й рішуче", – наголосив Кулеба.

Саме це відбулося на прикладі місцевих виборів, додав він.

"Тому, можна запобігати, і було б набагато гірше, якби ми не запобігали в реальності. Та є випадки, коли все-таки удар завдається, не запобігли, тоді треба вміти треба діяти рішуче. І я думаю, що ми показали обидві моделі поведінки: і запобігання, і рішучої відповіді у разі порушення", – зазначив міністр.

Автор: 

Угорщина (2415) нацменшини (196) Кулеба Дмитро (3605) Закарпатська область (2132)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Шо у них вечно за красные линии которые рисуют где попало и переносят куда попало? Когда уже в государстве начнут выполнять законы?
показати весь коментар
30.12.2020 08:53 Відповісти
+9
Задовбали ці фіноугри,як зі сходу,так і з заходу.
показати весь коментар
30.12.2020 08:45 Відповісти
+8
.ОГО !! А ти Кулєба , ще той - кулєба . .! Ну шо ж , респект ! Якби ще ці твої слова , були ( дай Боже щоб були ) не лише словами . Дуже надіюсь ..
показати весь коментар
30.12.2020 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот думаю: почему Зе до сих пор не уволил Кулебу. То ли договорились о распределении ролей, то ли он на очереди.
показати весь коментар
30.12.2020 08:44 Відповісти
Задовбали ці фіноугри,як зі сходу,так і з заходу.
показати весь коментар
30.12.2020 08:45 Відповісти
У дырявого сийярто бомбанет и так страдающий пукан.
показати весь коментар
30.12.2020 08:52 Відповісти
.ОГО !! А ти Кулєба , ще той - кулєба . .! Ну шо ж , респект ! Якби ще ці твої слова , були ( дай Боже щоб були ) не лише словами . Дуже надіюсь ..
показати весь коментар
30.12.2020 08:52 Відповісти
Як казав Рабінович в анекдоті "Не надійтесь..." Бубочка, Кадирова, вже "лякав"...
показати весь коментар
30.12.2020 09:20 Відповісти
Кулеба снова плющит порошков. Может, его надо в презы?
показати весь коментар
30.12.2020 09:40 Відповісти
Шо у них вечно за красные линии которые рисуют где попало и переносят куда попало? Когда уже в государстве начнут выполнять законы?
показати весь коментар
30.12.2020 08:53 Відповісти
Який маркер купили, таким стіни і обмальовують...
показати весь коментар
30.12.2020 09:21 Відповісти
скидки на расейский газ для "********-тоббиков" мадярских важны и ради них тягомотину развели на закарпатье......
показати весь коментар
30.12.2020 08:53 Відповісти
БЛа бла бла
показати весь коментар
30.12.2020 09:07 Відповісти
От ідійоти...
Вони взагалі не повинні переходити червоні лінії.
Інакше - ви непрофесійне та бездарне лайно.
показати весь коментар
30.12.2020 09:07 Відповісти
***** зашло не только за красную, но и за все мыслимые линии. И что?
показати весь коментар
30.12.2020 09:29 Відповісти
То есть,будем терпеть дальше,пока не запечёт в одном месте.
показати весь коментар
30.12.2020 09:42 Відповісти
В головах мадяр живет мперский синдром про так называемую большую Венгрию... фашистские сателиты жаждут реванша.... нужно подымать вопрос о выплате мадьярами контрибуции за оккупацию Украины во время 2 Мировой войны.
показати весь коментар
30.12.2020 10:00 Відповісти
А ВЕДЬ НА ЕГО МЕСТЕ МОГЛА БЫ БЫТЬ ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ. ТА БiЛЬШ ЕФЕКТИВНiШЕ ЗАХИЩАТИ iНТЕРЕСИ УКРАiНИ.
показати весь коментар
30.12.2020 10:05 Відповісти
Тактиці дрібних порізів дуже важко протистояти.
показати весь коментар
30.12.2020 10:38 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
30.12.2020 10:59 Відповісти
Нєєє, щось тут не те. Чого це Кулєба так заспівав, по вухам патріотів так смачно проїхався. Мабудь на тлі скандалів влади дали команду щось дуже патріотичне ляпнути.
показати весь коментар
30.12.2020 12:43 Відповісти
 
 