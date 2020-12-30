Кулеба про підтримку Будапештом угорців на Закарпатті: Є червона лінія - щойно ви за неї зайшли, ми вас жорстко і рішуче виштовхали назад

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що підтримка угорців на Закарпатті Будапештом не може перетинати червоні лінії. Коли Угорщина виходить за їхні межі, є ймовірність "жорстких і рішучих дій" з боку Києва.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

На думку міністра, для Угорщини підтримка угорської меншини в українському регіоні обумовлена її глибинним переконанням і є життєво важливою для політики.

Глава МЗС додав, що в цьому питанні Будапешт "готовий йти так далеко, як сусіди можуть їм дозволити". Однак угорці на Закарпатті, серед усього іншого, є ще й українськими громадянами, які проживають на українській території.

"Та є червона лінія. Тому все, що ви робите до червоної лінії, підтримуючи етнічних угорців, окей, це нормально. Але домовимося, що щойно ви зайшли за червону лінію, маєте бути готовими, що ми одразу виштовхаємо вас назад. І зробимо це жорстко й рішуче", – наголосив Кулеба.

Саме це відбулося на прикладі місцевих виборів, додав він.

"Тому, можна запобігати, і було б набагато гірше, якби ми не запобігали в реальності. Та є випадки, коли все-таки удар завдається, не запобігли, тоді треба вміти треба діяти рішуче. І я думаю, що ми показали обидві моделі поведінки: і запобігання, і рішучої відповіді у разі порушення", – зазначив міністр.