Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"
Головна мета українського уряду - повернення Донбасу. За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, українським військовим було б легше, якщо б вони отримали команду "вперед".
Про це Хомчак заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зараз виникає питання, чи готовий український народ до активних військових дій на Донбасі.
"У 2014 році для пересічного українця дисонансом була й мобілізація. Усі так кричали, що готові захистити Україну, але одні взяли зброю й пішли, деякі навіть із-за кордону повернулися, а інші – ноги в руки й бігом з України. Перемир'я сьогодні, напевне, єдиний правильний шлях, яким ми можемо дійти якогось нормального результату.
Шість із половиною років триває війна, півтора року з них вона мала активну фазу, а далі... В окопах тривають перестрілки: там відібрали кілометр, там – 200 метрів... Але ці рухи вперед-назад відбуваються із втратами.
Армія має рухатися, повинна мати мету й домагатися її, а яка мета сидіти в окопах? Ну, просиділи ми в обороні, потім нове покоління вирушить в окопи. Скільки років так триватиме? Має бути рух, має бути зміна.
Керівництво нашої держави має одну мету: повернути Донбас в Україну, а це завдання не з легких. Було б простіше для нас, військових, якби нам дали команду "вперед" і ми пішли, але для цього має бути багато факторів. Ми мусимо бути готовими йти вперед і домогтися перемоги. Розумієте? Не тільки хотіти, а бути готовими. Повинні навчатися, мати сучасне озброєння, повинні розуміти, що будуть жертви і насамперед серед цивільного населення. А оскільки ми знаємо, яка це місцевість, то розуміємо, що буде.
Подивіться, щойно щось трапилося, загинули люди, усі вимагають "голови" винних. То ми готові морально до такої війни? Чи готовий український народ? Ось вам ще один дисонанс", - заявив Хомчак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А закрити кордони в умовах війни мізків не вистачило чи інших органів? Інстинкт самозахисту є базовим інстинктом, але крім нього існують ще й громадянські обов'язки, а ще існує держава, яка часом має примушувати в достатньо жосткий спосіб громадян ці обов'язки виконувати. В часи СРСР в мене був знайомий, який встиг відслужити строкову службу, а потім закінчив інститут з військовою кафедрою. Та одного вечора до нього в гості прийшли заступник райвоєкому та заступник райпрокурора і в дуже зрозумілий спосіб пояснили, що в нього є 2 варіанти: або ще на 2 роки відправитися служити Вітчизні в якості офіцера, або ж відправитися на 5 років в місця не дуже віддалені в якості зека!
наші війська намагалися закрити кордон але по суті армія створювалася з нуля і сил не вистачало крім того прикордонників і війська які стояли на голому кордоні (без укріплень) обстрілювали з территорії рф і не лише з градів але й з систем "Торнадо" (Зеленопілля) та навіть "Смерч" та "Ураган" (Амвросіівка).
по-друге виграють війни якістю а не кількістю в тому числі і озброєння.
А цивільному населенню взагалі нема чого робити в зоні бойових дій. І не лише через небезпеку, а й для унеможливлення ворогу вести агентурну розвідку. Впевнений, що це саме населення, як тільки зрозуміє, що все буде "по-дорослому, як в кіно", залишить прифронтову полосу.
Американський народ теж в основній масі був морально не готовий до участі в 2-й світовій війні (за винятком невеликої кількості ідейних добровольців, які поїхали допомагати Великобританії). А потім в грудні 1941-го стався Перл-Харбор (існує конспірологічна версія, що Рузвельт чомусь (?!) проігнорував доповідь розвідки), а за ним прийшло остервеніння американської нації, яка абсолютно спокійно сприйняла спвлення за 2 дні понад 100 тис. японців в серпні 1945-го, як справедливу відплату. Тож часом влада має ініціювати в суспільстві цю загалом негативну рису. А багато бачили антиросійських (хоча б антипутінських) білбордів на наших вулицях, антиросійського гумору на нашому ТВ? Отож бо, весь час чогось боїмося!
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
хіба що в каральних експедиціях проти зулусів.
и до Хомчака дошло как до жирафы. а умные люди говорили, предупреждали - и депутаты, и такие как Кривонос.
Но, простонародье захотело клоуна. Мало было Миротворца, Ракетчика, Пчеловода и Проффесора, наверное.
генерал Хомчак.
Також я вважаю, що треба здійснювати наступ одночасно на Донбас й Крим.
Зачем ты врешь, если все детально задокументировано?
И кстати военные очень его уважают.
А речи типа: "Надо учиться, надо долго учиться, надо хорошо учиться (с ударением на слове "хорошо"). А кто не учится, тот бяка. А еще технику и вооружение иметь надо. И быть готовым...", они хороши для политинформации на военной кафедре философского факультета.
Он должностного лица ожидается что-то более вразумительное.