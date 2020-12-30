Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"

Головна мета українського уряду - повернення Донбасу. За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, українським військовим було б легше, якщо б вони отримали команду "вперед".

Про це Хомчак заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз виникає питання, чи готовий український народ до активних військових дій на Донбасі.

"У 2014 році для пересічного українця дисонансом була й мобілізація. Усі так кричали, що готові захистити Україну, але одні взяли зброю й пішли, деякі навіть із-за кордону повернулися, а інші – ноги в руки й бігом з України. Перемир'я сьогодні, напевне, єдиний правильний шлях, яким ми можемо дійти якогось нормального результату.

Шість із половиною років триває війна, півтора року з них вона мала активну фазу, а далі... В окопах тривають перестрілки: там відібрали кілометр, там – 200 метрів... Але ці рухи вперед-назад відбуваються із втратами.

Армія має рухатися, повинна мати мету й домагатися її, а яка мета сидіти в окопах? Ну, просиділи ми в обороні, потім нове покоління вирушить в окопи. Скільки років так триватиме? Має бути рух, має бути зміна.

Керівництво нашої держави має одну мету: повернути Донбас в Україну, а це завдання не з легких. Було б простіше для нас, військових, якби нам дали команду "вперед" і ми пішли, але для цього має бути багато факторів. Ми мусимо бути готовими йти вперед і домогтися перемоги. Розумієте? Не тільки хотіти, а бути готовими. Повинні навчатися, мати сучасне озброєння, повинні розуміти, що будуть жертви і насамперед серед цивільного населення. А оскільки ми знаємо, яка це місцевість, то розуміємо, що буде.

Подивіться, щойно щось трапилося, загинули люди, усі вимагають "голови" винних. То ми готові морально до такої війни? Чи готовий український народ? Ось вам ще один дисонанс", - заявив Хомчак.