Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"

Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду

Головна мета українського уряду - повернення Донбасу. За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, українським військовим було б легше, якщо б вони отримали команду "вперед".

Про це Хомчак заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз виникає питання, чи готовий український народ до активних військових дій на Донбасі.

"У 2014 році для пересічного українця дисонансом була й мобілізація. Усі так кричали, що готові захистити Україну, але одні взяли зброю й пішли, деякі навіть із-за кордону повернулися, а інші – ноги в руки й бігом з України. Перемир'я сьогодні, напевне, єдиний правильний шлях, яким ми можемо дійти якогось нормального результату.

Шість із половиною років триває війна, півтора року з них вона мала активну фазу, а далі... В окопах тривають перестрілки: там відібрали кілометр, там – 200 метрів... Але ці рухи вперед-назад відбуваються із втратами.

Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв'язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього?

Армія має рухатися, повинна мати мету й домагатися її, а яка мета сидіти в окопах? Ну, просиділи ми в обороні, потім нове покоління вирушить в окопи. Скільки років так триватиме? Має бути рух, має бути зміна.

Керівництво нашої держави має одну мету: повернути Донбас в Україну, а це завдання не з легких. Було б простіше для нас, військових, якби нам дали команду "вперед" і ми пішли, але для цього має бути багато факторів. Ми мусимо бути готовими йти вперед і домогтися перемоги. Розумієте? Не тільки хотіти, а бути готовими. Повинні навчатися, мати сучасне озброєння, повинні розуміти, що будуть жертви і насамперед серед цивільного населення. А оскільки ми знаємо, яка це місцевість, то розуміємо, що буде.

Подивіться, щойно щось трапилося, загинули люди, усі вимагають "голови" винних. То ми готові морально до такої війни? Чи готовий український народ? Ось вам ще один дисонанс", - заявив Хомчак.

Донбас (22361) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)
+20
Ей , Хомчак .!! Ти шо ,, проти гєнєральної стратєгії гєнєального полководця ,попьор !!? .

30.12.2020 08:59 Відповісти
+15
А для чого ?
Він заважав Порошенкові розбудовувати та озброювати армію ?
Ні !
Отже причини в зеленському- в його проросіских поглядах.
30.12.2020 09:00 Відповісти
+14
Даже До Хомы дошло
30.12.2020 08:54 Відповісти
точно. Лично и только ты ""А синок їх, анатолік,, виростає алкаголік...",-із пісні слов не викинеш,мацкалю"
30.12.2020 19:27 Відповісти
А яке з нього командування, він бізнесмен, фабрикант, але не командир.
30.12.2020 12:57 Відповісти
От якби президентом та став Кривонос -- отоді був би Верховний головнокомандувач! А Порошенко був би хорошим Прем'єр-міністром...
30.12.2020 13:25 Відповісти
Справедливо.А его-Порошенко- верноподданный бот путинской проститутки по вызову Нетаньяхи, дезертир грёбаный, обвиняет в организации расстрела украинцев под Иловайском
30.12.2020 14:05 Відповісти
За Иловайск они получили нехилые отступные ))))) Война войной а Лондон не резиновый- там надо жить дружно... https://antikor.com.ua/articles/29424-odioznij_eks-ministr_oboroni_geletej_kupiv_vip-majetok_v_angliji
30.12.2020 13:55 Відповісти
Віталька, знову прос ра в с я. , з полегшанням, касабчику.
30.12.2020 18:12 Відповісти
Бот привет- смаколики отримав?
30.12.2020 19:31 Відповісти
"одни взяли оружие и пошли, некоторые даже из-за границы вернулись, а другие - ноги в руки и бегом из Украины" (Хомчак).
А закрити кордони в умовах війни мізків не вистачило чи інших органів? Інстинкт самозахисту є базовим інстинктом, але крім нього існують ще й громадянські обов'язки, а ще існує держава, яка часом має примушувати в достатньо жосткий спосіб громадян ці обов'язки виконувати. В часи СРСР в мене був знайомий, який встиг відслужити строкову службу, а потім закінчив інститут з військовою кафедрою. Та одного вечора до нього в гості прийшли заступник райвоєкому та заступник райпрокурора і в дуже зрозумілий спосіб пояснили, що в нього є 2 варіанти: або ще на 2 роки відправитися служити Вітчизні в якості офіцера, або ж відправитися на 5 років в місця не дуже віддалені в якості зека!
30.12.2020 11:31 Відповісти
можливо це в тебе мізків не вистачило поцікавитися історією 14 року?
наші війська намагалися закрити кордон але по суті армія створювалася з нуля і сил не вистачало крім того прикордонників і війська які стояли на голому кордоні (без укріплень) обстрілювали з территорії рф і не лише з градів але й з систем "Торнадо" (Зеленопілля) та навіть "Смерч" та "Ураган" (Амвросіівка).
по-друге виграють війни якістю а не кількістю в тому числі і озброєння.
31.12.2020 08:51 Відповісти
"должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь - гражданского населения" (Хомчак).
А цивільному населенню взагалі нема чого робити в зоні бойових дій. І не лише через небезпеку, а й для унеможливлення ворогу вести агентурну розвідку. Впевнений, що це саме населення, як тільки зрозуміє, що все буде "по-дорослому, як в кіно", залишить прифронтову полосу.
30.12.2020 11:37 Відповісти
І такі , да. Будуть. І що, хамчак савєтуєт сдацца?
30.12.2020 18:10 Відповісти
Якесь шизофренічне інтерв'ю вийшло (шизофренія -- це роздвоєння особистості). З одного боку Хомчак каже, що армія прагне йти вперед, що окопна війна ні до чого хорошого привести не може, а з іншого -- схвалює тупикову Зе-політику з "перемир'ям", яке абсолютно не наближає звільнення Донбасу.
30.12.2020 11:43 Відповісти
значит он тоже кандидат на звільнення, мабуть не хоче вже бути головнокомандуючим.
30.12.2020 14:15 Відповісти
Якесь шизофренічне інтерв'ю вийшло / Рабинович,сколько будет дважды два?Таки, а вы продаёте или покупаете?-Такой стиль заяв пошёл от Коломойского, израильского глиста, старшего в правящем Украиной кодлане.
30.12.2020 14:19 Відповісти
"Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс" (Хомчак).
Американський народ теж в основній масі був морально не готовий до участі в 2-й світовій війні (за винятком невеликої кількості ідейних добровольців, які поїхали допомагати Великобританії). А потім в грудні 1941-го стався Перл-Харбор (існує конспірологічна версія, що Рузвельт чомусь (?!) проігнорував доповідь розвідки), а за ним прийшло остервеніння американської нації, яка абсолютно спокійно сприйняла спвлення за 2 дні понад 100 тис. японців в серпні 1945-го, як справедливу відплату. Тож часом влада має ініціювати в суспільстві цю загалом негативну рису. А багато бачили антиросійських (хоча б антипутінських) білбордів на наших вулицях, антиросійського гумору на нашому ТВ? Отож бо, весь час чогось боїмося!
30.12.2020 11:54 Відповісти
Тобто ти порівнюєш Україну зі штатами, а рашу - з Японією?? Ти тверезий??
30.12.2020 19:45 Відповісти
«Видимость мира делает войну еще опаснее».© Клавдиан
30.12.2020 11:56 Відповісти
«Бой - это единственный эффективный способ ведения войны; его цель - уничтожение вражеских сил как средство прекращения конфликта».© Карл фон Клаузевиц
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
30.12.2020 12:01 Відповісти
В радянських статутах оборону вважали підготовчим елементом для наступу, а не самоціллю (обескровити ворога та провести власне перегрупування)
30.12.2020 12:04 Відповісти
Найкращий захист -- це наступ.
30.12.2020 12:51 Відповісти
Абсолютно з вами згоден.«Бог війни не любить нерішучих». © Евріпід
31.12.2020 10:11 Відповісти
Изменения будут когда военные не будут лизоблюдничать перед клоуном, выпрашивая должности, а возьмут власть в свои руки и поставят к стенке всю эту зеленую быдлоту.
30.12.2020 12:27 Відповісти
Хомчак це просто лампасний чиновник. Він не воїн а гівно. Таких в мирний час розвелось як собак не різаних - аж 600 штук. Такий кабанчик жодних нормативів НАТО не здасть і таким свиням служити в арміях НАТО зась. Тому для цих номенклатурних совкодрочерів совок їх "усьо" - "простуда, геморой, чиряк на сраці" аби не воювати а отримувати генеральське забезпечення...
30.12.2020 12:30 Відповісти
Як же цей ваєнний вже дістав,власне, як і вся ця зелень грьобана...
30.12.2020 12:31 Відповісти
Тем, кто благостно прогревает жопы в тёплых креслах уютных кабинетов, всегда будет проще, чем тем, кого накроет, например, ТОС (тяжёлая огнемётная система) "Буратино", или "Солнцепёк", или ещё какая душегубка, после которых и хоронить будет нечего.
30.12.2020 12:31 Відповісти
твій тос-гівно яке швидко вираховується і накриваеться тому що стоїть за 4 км від передку.
хіба що в каральних експедиціях проти зулусів.
31.12.2020 08:53 Відповісти
Вы внутри развели ОПЗЖ - а теперь спрашиваете , кто к чему готов!!! Вы сами то чего хотите??? Вот тут точно нехрена непонятно!
30.12.2020 12:34 Відповісти
А сам Хомчак готовий морально захищати свій будинок, якщо туди зайдуть бандити, та гвалтуватимуть його дітей?
30.12.2020 12:48 Відповісти
Дуже критично ставлюсь до Хомчака,але він сказав тут правду. 73% голосуючих за шута підтвердили,що вони проти НАШОЇ АРМІЇ,проти НАШОЇ МОВИ І ВІРИ,проти ЗАХИСТУ СВОЄЇ КРАЇНИ.В Порошенко є промахи,але позитиву набагато більше. Але для вати,тим кому "какая разніца" під яким памятником стояти,чи під сталіним,гітлером. чи Бандерою непотрібний такий Президент ,як Порошенко.. Ця частина населення не вміє,небажає боротись за свою Батьківщину і вони готові стояти на колінах лизати дупу хоть путіну,хоть любому олігарху.якби він дав кісточку як останній шавці.
30.12.2020 13:11 Відповісти
ну уже не 73 а в 3 раза меньше раскумекали своими мозгами.
и до Хомчака дошло как до жирафы. а умные люди говорили, предупреждали - и депутаты, и такие как Кривонос.
30.12.2020 14:12 Відповісти
73 з тих 30 що прийшли голосувати
30.12.2020 17:30 Відповісти
А що таке "населення", це бидло, яке вчора голосувало за того парня, а завтра буде за іншого. В ссср на виборах завжди був ОДИН кандидат. А у війну всіх мужчин гнали в наступ, а позаду заград-отряди стріляли в спину. І не питали, чи готові морально захищати країну. Сталін казав: ми научим родину любить.
30.12.2020 13:45 Відповісти
Переговорами с Россией - Украина ничего не вернет, а только еще больше потеряет!
30.12.2020 13:52 Відповісти
События в Карабахе - это единственный правильный пример, как возвращают свое! Для этого нужно вооружиться до зубов, обеспечить поддержку союзников, которые будут и вооружениями помогать и войсками, а главное нужно сделать экономику сильную, потому что любая война истощает экономику, а это в свою очередь внутри государства создает проблемы. Украине лучше вообще действовать так, чтобы истощить максимально своего противника - Россию, и истощить экономически РФ, чтобы у нее внутри были проблемы, а лучше добиться, чтобы Запад истощил РФ также, как это было сделано с СССР. Тогда РФ сама рухнет, как колос на глиняных ногах и тогда Украина на блюдичке заберет не только Донбасс, а и Крым!
30.12.2020 13:57 Відповісти
Україна, як не дивно, має більш сильну позицію, ніж Россія: це ж кремлівська пропаганда марить "інтеграцією" пост-радянського простору навколо "руского міра" та зомбує росіян тезами про "братерство", "єдиний народ" тощо. Тож замість пацифізму українська сторона мала б чітко заявити: "Так, ми будемо відвойовувати і Донбас, і Крим. Тож у вас є альтернатива: або забратися звідти по-добру, по-здорову, або буде війна з десятками тисяч загиблих з кожної сторони і, як наслідок, ОСТЕРВЕНІННЯ МІЖ НАРОДАМИ вже навіть не на політичному рівні, а на побутовому! І тоді на десятиліття можете забути все своє марення про якусь інтеграцію, бо думати вам доведеться про те, чи не для того якийсь українець-гастарбайтер влаштувався на московський водоканал, щоб всипати якусь гидоту у водогін, для помсти за своїх рідних тощо".
30.12.2020 13:58 Відповісти
Было бы проще Вам, генерал Хомчак, дать команду "Вперёд!" на Банковую, и разогнать окопавшуюся там шпану из 95 квартала. Это был бы поступок генерала, украинского Пиночета, патриота, спасителя Украины от пророссийской чумы у власти. Но получается как всегда в Украине-сперва всё просерут, а потом Шевченки новоявленные будут описывать "страдания угнетённого москалями народа" и призывать "гострити сокиру". Наплодила Украина паркетных холуев в генеральских погонах орду. Оттого война тянется уже шесть лет, и льётся кровь солдатская. Кому похоронка, а кому лампасы на штаны и звёзды на погоны. Не дано Украине генералов-патриотов рождать. Потому и рожает одних угодников лампасных, которые и пишут такие же перлы дебильные, проклеив себя к генеральскому креслу.
30.12.2020 13:59 Відповісти
"разогнать окопавшуюся там шпану из 95 квартала" - ага, і повернути потроха "сивочолого" до булави... ото заживемо...
30.12.2020 15:38 Відповісти
Сам ти "потрох", із зеленого болота. Якби Порошенко повернувся, то наповнив би казну, яку розграбували мародери, підняв би економіку і не дав би впасти армії.
30.12.2020 19:48 Відповісти
Мабуть таки да..! Хоча й до Порошенка-президента існує чимало запитань. Найперше, якщо б на другий день свого президенства він запровадив весь комплекс заходів, які зазвичай запроваджуються під час війни, то навряд чи Зеленський зміг би опинитися в президентському кріслі (з багатьох причин).
30.12.2020 20:46 Відповісти
Порошенко был единственным про-украинским Президентом за всю историю независимости.
Но, простонародье захотело клоуна. Мало было Миротворца, Ракетчика, Пчеловода и Проффесора, наверное.
30.12.2020 23:27 Відповісти
Та зачем. Оставайтесь в жопе.
31.12.2020 07:03 Відповісти
Вперёд друзья, а я за вами, Я грудью постою за вашими спинами!
генерал Хомчак.
30.12.2020 14:15 Відповісти
Дуже цікаво,з чим він зібрався йти вперед,з палками на лісапедах?
30.12.2020 14:32 Відповісти
30.12.2020 15:22 Відповісти
Держите меня семеро! Бойовий хом'ячок рветься в бій. Все це понти, які не личать чинам цього рівня. Його завдання не обговорювати питання: "Доколе!?", а забезпечення розбудови війська, яке здатне виконати поставлене завдання. А дотого часу сидіти в окопах скільки треба, а якщо стає сумно то вдосклоналювати окопи і тактику окопної війни. Дивно що, він не знає чим себе зайняти до нової вводної. В Ізраїлі так служать вже восьмий десяток років.
30.12.2020 15:57 Відповісти
Ось тільки в Ізраїлі за ці 80 років набили арабів в десятки разів більше, ніж загинуло євреїв. В нас же зовсім інша пропорція, бо в Ізраїлі ніхто не забороняє стріляти у відповідь: там на постріл саморобного міномету відповідають бомбами з Ф-16 або вогневим нальотом великлкаліберної артилерії, там солдат-спецназівець отримує великі службові проблеми через те, що не застрелив арабського терориста до того як він встигнув в нього кинути "коктейль молотова".
30.12.2020 20:53 Відповісти
Смешно читать диванных хомяков: "как в Карабахе!" Там полуразваленные села были максимум. На Донбасе будет Грозный а то и похлеще. У США были большие потери при боях в крупных городах Ирака. Это при том, что они были полубоги на фоне разбитых аборигенов армии Садама. А на Донбасе сейчас далеко не аборигены, а регуляры с кучей тяжелой техники, современным ПВО и т.д.
30.12.2020 16:13 Відповісти
У нас теж є новітня зброя, не треба лякати. За два дні можна змести ту лугандонію вщент, а якщо полізе раша -- підключити своїх стратегічних партнерів. А ти, Кот, полижи свої яйця.
30.12.2020 19:54 Відповісти
Так, у вуличних боях в містах можуть бути значні втрати, якщо воювати так, як зараз вроюють ЗСУ -- виключно стрілецькою зброєю. Але можна ж воювати, як під Берліном в 1945-му, коли через кожен метр ставиться гармата і ці гармати з півгодини працюють, а потім входить піхота, зачищаючи те, що після цього ще ворушитиметься (до речі, США в Іраку воювали приблизно в такий спосіб, через що там український журналіст загинув, бо екіпажу американського танку щось здалося).
30.12.2020 21:00 Відповісти
Про это Хомчак и говорит: если прийдется воевать, то прийдется сносить дома вместе с гражданскими. Пусть большинство из них сепаратюги и вата, но много и просто заложников ситуции, у которых просто нет возможности уехать. Мы не США, чтобы запад позволил такой рок-н-рол. Внутри страны тоже многие начнуть вопить, когда увидят кадры Грозного. Там все-таки остались украинцы...
31.12.2020 14:05 Відповісти
Ну так если почти два года просто в жопу отдали. Ты только прикинь сколько было разработано спецопераций военной разведкой, если только одна операция могла освободить всех наших пленных и её ********** слил ввз.
30.12.2020 21:40 Відповісти
Это отдельный разговор, заслуживающий решетки. Но одними спецоперациями не победить, нужно общевойсковое наступление.
31.12.2020 14:09 Відповісти
30.12.2020 16:30 Відповісти
А делов то всего найти в Украине вместо Хомчака одного Эрдогана и Крым сразу спустит дух, а остальные жидко обсерутся и побегут на родину предков в страну дураков.
30.12.2020 17:17 Відповісти
Згоден. Але щоб досягти якнайбільшої ефективності наступу та мінімізувати втрати, я вважаю, що потрібно чекати кращого моменту. Тобто моменту послаблення Мордору, його контролю над своїми військами й найманцями на окупованих територіях (це може бути переворот/серйозна спроба перевороту, голодні бунти, смерть ху*ла тощо).

Також я вважаю, що треба здійснювати наступ одночасно на Донбас й Крим.
30.12.2020 18:00 Відповісти
І хто ж той наказ віддасть? Га?
30.12.2020 20:10 Відповісти
Всё по делу сказал.
30.12.2020 21:13 Відповісти
Не, никто уже не пойдёт в перёд - а премия от *********** за то шо дула автоматов песком засыпали. Разве шо мобилизовать женщин.
30.12.2020 21:35 Відповісти
Какое "вперед"? Патронный завод где? КрАЗ умирает. Снаряды не те на складах. Минометы убивают расчеты. Арсеналы взлетели на воздух. Куда вперед? И кто пойдет вперед, батальйон мажоров может?
30.12.2020 21:36 Відповісти
напомнило топаз дай команду
31.12.2020 01:20 Відповісти
помоему этот хомчак просто трус
31.12.2020 01:21 Відповісти
А зачем нам перемирие на Донбассе, если они уже здесь?
31.12.2020 01:29 Відповісти
Это под командованием хомчака Илловайского "вперед"? Плохие ассоциации вызывает...
31.12.2020 01:58 Відповісти
Это тот Хомчак, за которым прислали вертолет, но он единственный из высших чинов остался с подчиненными. Это тот Хомчак, который отказался сложить оружие и выходить по договорнякам Муженко-Порошенко. Этот тот Хомчак, который разделил войська на 2 колоны и пустил разными маршрутами, чем сохранил множество жизней. А вот колона, которая пошла по договорнякам Порошенко - погибла.
Зачем ты врешь, если все детально задокументировано?
И кстати военные очень его уважают.
31.12.2020 14:30 Відповісти
Я, честно говоря, так и не понял: что он хотел сказать? Если тов. Хомчак таким же языком общается со своими подчиненными и отдает им приказы, то мне их искренне жаль: командир обязан уметь ясно и недвусмысленно, а так же настолько просто, чтобы его правильно и полно понимали все. Даже те, кто понимать не хочет.
А речи типа: "Надо учиться, надо долго учиться, надо хорошо учиться (с ударением на слове "хорошо"). А кто не учится, тот бяка. А еще технику и вооружение иметь надо. И быть готовым...", они хороши для политинформации на военной кафедре философского факультета.
Он должностного лица ожидается что-то более вразумительное.
31.12.2020 05:36 Відповісти
