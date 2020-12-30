УКР
Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу як і раніше перевищує 50% лише в Миколаївській (60,6%) області.

Завантаженість ліжок по Україні становить 38,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 336,8 осіб на 100 тис. населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, виявлено 7986 нових випадків, одужали - 16 355

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5418) Миколаївська область (2349) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
А загруженность "окислороденных" коек КАКАЯ ? !!!!!!!!!
120% ?
30.12.2020 09:19 Відповісти
Це просто дивно слухати , бо в Миколаєві в більшості випадків лікують по телефону і то за гроші! Отримати направлення в лікарню - фантастика, бо лікарі відверто кажуть ,що зараз вони не можуть їх надавати , бо всі лікарні на карантині .Потрапити на лікування можна тільки швидкою допомогою , якщо там вирішать що таки треба їхати ... З інформації роблю висновок ,що в Миколаєві лютує корона набагато гірше ніж в інших областях...
30.12.2020 10:35 Відповісти
 
 