Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 30 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу як і раніше перевищує 50% лише в Миколаївській (60,6%) області.
Завантаженість ліжок по Україні становить 38,3%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 336,8 осіб на 100 тис. населення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
120% ?