Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу як і раніше перевищує 50% лише в Миколаївській (60,6%) області.

Завантаженість ліжок по Україні становить 38,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 336,8 осіб на 100 тис. населення.

