За добу у світі виявили 615,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 82,3 млн
Станом на ранок 30 грудня у світі зареєстрували 615 313 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 762 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 82 333 596 випадків інфікування, з них 615 313 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 796 868 осіб, з них 13 762 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 58,34 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
