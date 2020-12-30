За добу у світі виявили 615,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 82,3 млн

Станом на ранок 30 грудня у світі зареєстрували 615 313 ​​нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 762 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 82 333 596 випадків інфікування, з них 615 313 ​​лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 796 868 осіб, з них 13 762 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 58,34 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.







