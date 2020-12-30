УКР
Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що 2021 рік держава має оголосити роком української мови.

"Я думаю, що в глобальному вимірі, держава повинна оголосити 2021 - роком української мови і якомога швидше затвердити державну програму (сприяння освоєння державної мови. - Ред.). Тому що це не стільки питання освіти або науки. Це - питання національної безпеки гуманітарного рівня, державна мовна політика, інтелектуальна капіталізація суспільства", - сказав Кремінь в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен наголосив, що державна мовна політика повинна зміцнюватися, а також бути фундаментальною, відкритою, багатофункціональною.

На питання, як зробити українську мову престижною і цікавою для молоді, Кремінь відповів, що якщо молодь не послуговується державною мовою, то для мови потрібно створити кращі умови.

Також дивіться: У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською". ВIДЕО

"Це означає, що має неухильно виконуватися освітнє законодавство, яким визначено особливості щодо мови освітнього та виховного процесів. Зрештою, настав час збільшити державну підтримку культури, стати на захист української літератури, уберегти творчі спілки. Повинен бути жорсткий контроль за мовними квотами на радіо і телебаченні. І останнє, на що дуже реагує українська молодь, так це українофобія окремих чиновників як на мовному, так і світоглядному рівнях", - заявив Уповноважений.

Кремінь наголосив, що недалекоглядність окремих політиків - ознака відсутності елементарних знань, державних поглядів і культури.

Топ коментарі
+16
Хочаб один при памяті. Але зеленосракі будуть проти, бо какая разница
30.12.2020 10:05 Відповісти
+14
Якщо нема різниці, то всюди впроваджуємо українську.
30.12.2020 10:11 Відповісти
+10
30.12.2020 10:15 Відповісти
был конечно...не в украине
30.12.2020 11:10 Відповісти
дивись, щоб тобі язик не одірвали по саму пряму кишку.
30.12.2020 14:03 Відповісти
Говорить-то по украински мы будем, но при лучине и холодрыге. И жрать-то чего? Но под бубен.
30.12.2020 10:23 Відповісти
О, опять "хохльі замерзнут?"
30.12.2020 10:51 Відповісти
Твоё место на Савушкина, 55
30.12.2020 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Oou0wzeS9g8 Новинка от ВАТА шоу
30.12.2020 10:24 Відповісти
Ну, рік української мови - малоймовірно. А от якби хто запропонував рік івріту чи ідішу, то,думаю, відразу 450 голосів "За"!
30.12.2020 10:26 Відповісти
А рік російської мови і проголошувати не треба ,він в Україні вже понад 360 років триває ,безперевно !!))
30.12.2020 10:30 Відповісти
Это всё замыливание - нате вам укр. мову, а в остальном - вместе с Рашкой.
30.12.2020 12:14 Відповісти
Кожен рік в Україні є роком якоїсь мови чи предмету, був вже рік англ.мови, математики. Це значить, що дається більше грошей на цю галузь.
30.12.2020 12:20 Відповісти
Правильно! вся ця "компанейщина" іменно під вибивання і розбазарювання бюджетних грошей. Тут шлях повинен бути простим: всі діти навчаються на українській мові, що зніме питання знання мови у майбутньому; всі державні службовці і визначені законодавством категорії відповідальних працівників призначаються на посади з обовязковим знанням мови; решта українців- вирішують для себе самі: на якій мові їм спілкуватися. Це, як правильно було виголошено, справа моральності кожного і його розуміння кожним своєї громадянської відповіджальності.
30.12.2020 13:04 Відповісти
Закон ще з 1 вересня зобов'язав навчати держмовою. Просто вчилкам деяким закон не писаний.
30.12.2020 14:56 Відповісти
😊😊😊
30.12.2020 10:27 Відповісти
Нужно чем то занять эмоции граждан.
Что бы не обращали внимания на рост цен, уменьшение зарплат, удешевления гривны ...
30.12.2020 10:31 Відповісти
В тебе емоції зайняті захистом російської "мови".
30.12.2020 11:14 Відповісти
30.12.2020 11:15 Відповісти
Знать и использовать в повседневной жизни - две большие разницы !
30.12.2020 11:46 Відповісти
Чим більше мови " на слуху", тим більше використання в повсякденному житті.
30.12.2020 12:15 Відповісти
То лише для узькомозглих двє бальшиє разніци. Перехід з пасивної мови на активну мову при її знанні відбувається за пару місяців використання. Використання, Карл!
30.12.2020 12:23 Відповісти
Дурень думкою богатіє (с)
30.12.2020 10:54 Відповісти
ВЕСЬ аудіо візуальний простір за один місяць держава може зробити україномовним. Але умовний Рабіновічь протів.
30.12.2020 10:56 Відповісти
Напаки, зелена пліснява поступово відновлює на укрТБ "русскоязичний" контент !!))
30.12.2020 11:38 Відповісти
сейчас ничего не угрожает на Украине украинскому языку.
30.12.2020 10:58 Відповісти
Українській мові В Україні загрожує велікоузкій суржик запоребрикового шизоїда. Який той преться, в чужій хаті, захищати.
30.12.2020 11:09 Відповісти
суржик, то вже назавжди...ще й має стати нормою, як полонізми, тюркізми
30.12.2020 11:13 Відповісти
Підтримую пана! Все що несе інформацію, виховання, викладання має бути руською (українською) мовою на теренах Русі (України).
30.12.2020 11:03 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
30.12.2020 11:13 Відповісти
Вам туди --> Віктор Федорович
30.12.2020 11:19 Відповісти
Що не так?
30.12.2020 11:36 Відповісти
Тему читаєм Віктор Федорович, хочаб заголовок. Як буде назва - Кремінь подав законопроект про повернення моїй державі її історичної назви з головним гербом - тризубом, тоді прошу до перекладів, обговорень, конструктивного демократичного діалогу, тощо.
30.12.2020 11:50 Відповісти
Я знаю, що не так. Треба сакралізувати в Україні слово "русь", щоб неможливо було провести дерусифікацію.
30.12.2020 11:51 Відповісти
То буде -деросіянізація !!!)))
30.12.2020 11:57 Відповісти
Отак вірно
30.12.2020 12:24 Відповісти
Ось ви як по методичці, де в назві країни Россия (российский), Росія (руськоюу (українською)) мовами літера "У", де вона? "О" бачу, "У" ні, читайте слова вірно, такий ваш вжиток слів з підміною "дерусифікація" м'яко кажучи недоречним. Добре, Іран та Ірак є різниця?
30.12.2020 12:24 Відповісти
нікакой украіни нє била нєт і бить нє можит. Там, де з'являється слово русь, зникає слово Україна разом з українцями та українською мовою. білоРусія тому приклад.
30.12.2020 12:39 Відповісти
-->
30.12.2020 13:10 Відповісти
30.12.2020 11:24 Відповісти
Кремінь правий, але із нашою владою і 73% ватою хрін буде, а не українська мова.
Включиш тв і на тебе потік парашної мови крім 3-5 каналів!
І скрізь гавкають Кацмани,Піховшеки, Рабиновичі, Медведчуки, і інша кацапомовна срань!
І їм похрену що Путін сказав:" Там де російська мова - там Росія"!
Хохлуям ні Мова,ні Віра, ні Армія не потрібна, їм нажертися дай!
І навіть тут вони єсть, бо гавкають,що мови на хліб не намажеш!!!
30.12.2020 11:25 Відповісти
Париж.Еду в экскурсионном автобусе с аудиогидом. Любуюсь достопримечательностями и вдруг слышу- Справа находится Институт Франции,который занимается вопросами соблюдения ЧИСТОТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА(!!!)
Я просто оболдел, в многовековой Франции, пережившей несколько революций,множество войн и в т.ч. две Мировых, есть такое государственное учреждение.

А в Украине? А у нас до сих пор ещё идут тёрки о русском языке.
30.12.2020 11:46 Відповісти
Немає підручників укр.як іноземна, немає державного іспиту з мови. В усіх країнах вже, всі отримують сертифікати. А фаріонша лише ляси точе та змагається в остроті дискусійних укусів.
30.12.2020 12:49 Відповісти
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.

(Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.)
30.12.2020 11:53 Відповісти
"Да какая разніца?", - скаже препіздєнт...
30.12.2020 13:21 Відповісти
немає язика, немає проблем.
30.12.2020 13:57 Відповісти
Точно, сказали німці вчить німецьку і без рівня в1 не приходьте, і вчать узькощєлепні.
30.12.2020 15:54 Відповісти
