Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що 2021 рік держава має оголосити роком української мови.

"Я думаю, що в глобальному вимірі, держава повинна оголосити 2021 - роком української мови і якомога швидше затвердити державну програму (сприяння освоєння державної мови. - Ред.). Тому що це не стільки питання освіти або науки. Це - питання національної безпеки гуманітарного рівня, державна мовна політика, інтелектуальна капіталізація суспільства", - сказав Кремінь в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен наголосив, що державна мовна політика повинна зміцнюватися, а також бути фундаментальною, відкритою, багатофункціональною.

На питання, як зробити українську мову престижною і цікавою для молоді, Кремінь відповів, що якщо молодь не послуговується державною мовою, то для мови потрібно створити кращі умови.

"Це означає, що має неухильно виконуватися освітнє законодавство, яким визначено особливості щодо мови освітнього та виховного процесів. Зрештою, настав час збільшити державну підтримку культури, стати на захист української літератури, уберегти творчі спілки. Повинен бути жорсткий контроль за мовними квотами на радіо і телебаченні. І останнє, на що дуже реагує українська молодь, так це українофобія окремих чиновників як на мовному, так і світоглядному рівнях", - заявив Уповноважений.

Кремінь наголосив, що недалекоглядність окремих політиків - ознака відсутності елементарних знань, державних поглядів і культури.