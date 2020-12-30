Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь
Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що 2021 рік держава має оголосити роком української мови.
"Я думаю, що в глобальному вимірі, держава повинна оголосити 2021 - роком української мови і якомога швидше затвердити державну програму (сприяння освоєння державної мови. - Ред.). Тому що це не стільки питання освіти або науки. Це - питання національної безпеки гуманітарного рівня, державна мовна політика, інтелектуальна капіталізація суспільства", - сказав Кремінь в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Омбудсмен наголосив, що державна мовна політика повинна зміцнюватися, а також бути фундаментальною, відкритою, багатофункціональною.
На питання, як зробити українську мову престижною і цікавою для молоді, Кремінь відповів, що якщо молодь не послуговується державною мовою, то для мови потрібно створити кращі умови.
"Це означає, що має неухильно виконуватися освітнє законодавство, яким визначено особливості щодо мови освітнього та виховного процесів. Зрештою, настав час збільшити державну підтримку культури, стати на захист української літератури, уберегти творчі спілки. Повинен бути жорсткий контроль за мовними квотами на радіо і телебаченні. І останнє, на що дуже реагує українська молодь, так це українофобія окремих чиновників як на мовному, так і світоглядному рівнях", - заявив Уповноважений.
Кремінь наголосив, що недалекоглядність окремих політиків - ознака відсутності елементарних знань, державних поглядів і культури.
Что бы не обращали внимания на рост цен, уменьшение зарплат, удешевления гривны ...
Включиш тв і на тебе потік парашної мови крім 3-5 каналів!
І скрізь гавкають Кацмани,Піховшеки, Рабиновичі, Медведчуки, і інша кацапомовна срань!
І їм похрену що Путін сказав:" Там де російська мова - там Росія"!
Хохлуям ні Мова,ні Віра, ні Армія не потрібна, їм нажертися дай!
І навіть тут вони єсть, бо гавкають,що мови на хліб не намажеш!!!
Я просто оболдел, в многовековой Франции, пережившей несколько революций,множество войн и в т.ч. две Мировых, есть такое государственное учреждение.
А в Украине? А у нас до сих пор ещё идут тёрки о русском языке.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
(Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.)