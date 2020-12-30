Підтримка психічного здоров'я має бути в протоколах COVID-19, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні вважають, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. В організації заявили, що Національний план дій з охорони психічного здоров'я зараз важливий як ніколи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
У ВООЗ очікують якнайшвидшого затвердження владою плану дій з охорони психічного здоров’я.
"Підтримка психічного здоров’я має бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19", - заявив Хабіхт.
За його словами, необхідним є створення служб психічного здоров’я, які будуть продовжувати працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади та доступних за ціною.
Зазначається, що ВООЗ спільно з Національним центром громадського здоров'я розробили навчальний пакет для медичних працівників щодо аспектів психічного здоров'я під час пандемії COVID-19.
чувак, а если не переболел ковидом, то как ?
пипец, фсе ********* на этом ковиде...
пипец как планету нагнули.
или это закономерность самоуничтожения общества после потери моральности - что можно ожидать если идёт насаждение ********** и преследование не согласных с этим.