Підтримка психічного здоров'я має бути в протоколах COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні вважають, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. В організації заявили, що Національний план дій з охорони психічного здоров'я зараз важливий як ніколи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

У ВООЗ очікують якнайшвидшого затвердження владою плану дій з охорони психічного здоров’я.

"Підтримка психічного здоров’я має бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19", - заявив Хабіхт.

За його словами, необхідним є створення служб психічного здоров’я, які будуть продовжувати працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади та доступних за ціною.

Зазначається, що ВООЗ спільно з Національним центром громадського здоров'я розробили навчальний пакет для медичних працівників щодо аспектів психічного здоров'я під час пандемії COVID-19.