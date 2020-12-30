УКР
Новини Коронавірус і карантин
Підтримка психічного здоров'я має бути в протоколах COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні вважають, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. В організації заявили, що Національний план дій з охорони психічного здоров'я зараз важливий як ніколи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

У ВООЗ очікують якнайшвидшого затвердження владою плану дій з охорони психічного здоров’я.

"Підтримка психічного здоров’я має бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19", - заявив Хабіхт.

За його словами, необхідним є створення служб психічного здоров’я, які будуть продовжувати працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади та доступних за ціною.

Також читайте: Степанов: Україна і далі купуватиме експериментальні ліки від COVID-19 всупереч обуренню ВООЗ

Зазначається, що ВООЗ спільно з Національним центром громадського здоров'я розробили навчальний пакет для медичних працівників щодо аспектів психічного здоров'я під час пандемії COVID-19.

ВООЗ (775) карантин (18172) психіка (38) COVID-19 (19766) Ярно Хабіхт (16) коронавірус (19923)
+2
Крутая организация - ниче не делаешь, а только бормочешь по бамашке что-то, а если пандемия, то делаешь вот так:
30.12.2020 10:06 Відповісти
+2
видел астено-невротический синдром у переболевших ковидлой - очень неприятное состояние для людей
30.12.2020 10:11 Відповісти
+2
М-да, у меня КОВИД прошел с ударом на психику: галлюцинации там, спутанность сознания, временная потеря памяти, полная беспомощность. До сих пор от побочек отойти не могу, хоть уже 2 месяца прошло.
30.12.2020 10:19 Відповісти
Будуть і ягідки.
30.12.2020 10:13 Відповісти
угу... Вишенка на торте - люди засыпают и через час где-то просыпаются в ужасе, что задыхаются, днем отсутствуют напрочь эмоции, превращаются в 3-х летних детей (по словам пациентов) - в магазин ходят лишь в сопровождении - не могут ориентироваться в знакомых местах. постоянно испытывают тревожность из-за страха смерти. Жопэ, короче. Без психиатра не обойтись
30.12.2020 10:17 Відповісти
Если все время, пока болеешь, думать, шо вот-вот помрешь или скорая не приедет, или места в больнице не будет, или кислорода не хватит, то нормальный еще синдром. Попустит.
30.12.2020 10:20 Відповісти
"Астено-невротический синдром ... является не чем иным как результатом изматывающей монотонной работы." - точнее - депресняк от унылости...

чувак, а если не переболел ковидом, то как ?

пипец, фсе ********* на этом ковиде...
30.12.2020 10:20 Відповісти
чувак, ты далек от существующего status quo
30.12.2020 10:41 Відповісти
Это секта короноверующих, свято верят что от соплей умирают и все умрут
30.12.2020 12:31 Відповісти
В скором времени всех не уколотых признают сумашедшими
30.12.2020 10:15 Відповісти
Так их уже начинают переписывать и списки рассылать по другим странам. Про Испанию была новость.

пипец как планету нагнули.
или это закономерность самоуничтожения общества после потери моральности - что можно ожидать если идёт насаждение ********** и преследование не согласных с этим.
30.12.2020 10:29 Відповісти
Как то неправильно формулируется. Психическое здоровье это исходный программный встроенный протокол. Если он нарушен или умышленно изменен, то физическое здоровье попросту невозможно....
30.12.2020 10:34 Відповісти
Пора цих ******** на возі ховати у землю ,у них поведінка як після враження кульовою блискавкою!
30.12.2020 10:35 Відповісти
У психбольного зели побочка рассосалась позитивными эмоциями от важности самого себя...
30.12.2020 10:40 Відповісти
 
 