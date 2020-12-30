Велика Британія першою у світі схвалила використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca

Агентство з контролю лікарських препаратів Великої Британії (MHRA) в середу схвалило застосування вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої англо-шведською компанією AstraZeneca, йдеться в заяві компанії.

"Вакцина проти COVID-19 компанії AstraZeneca була схвалена для екстреного застосування у Великій Британії, перші дози будуть випущені сьогодні, і вакцинація може розпочатися на початку нового року", - наголошується в заяві, опублікованій на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві зазначено, що вакцина призначена для осіб старше 18 років.

"Відповідно до дозволу рекомендується введення двох доз вакцини з інтервалом у 4-12 тижнів. Такий режим, використаний у клінічних випробуваннях, виявився безпечним і ефективним у запобіганні симптоматичному перебігу COVID-19", - наголошується в документі.

Таким чином, за підсумками клінічних випробувань, не було зафіксовано важких випадків або випадків госпіталізації "через 14 днів після введення другої дози".

"Сьогодні важливий день для мільйонів жителів Великої Британії, які отримають доступ до нової вакцини. Було доведено, що вона ефективна, її дію добре переносять, і вона проста в застосуванні", - заявив директор компанії Паскаль Сорьо.

Новину про схвалення вакцини вітав глава МОЗ Великої Британії Метт Генкок.

"Це данина поваги видатним британським ученим з Оксфордського університету й AstraZeneca, відкриття яких допоможе врятувати життя людей у ​​всьому світі. Я хочу подякувати кожній людині, яка була частиною цієї британської історії успіху", - заявив Генкок.

Раніше повідомлялося про 90% ефективності цієї вакцини в запобіганні захворюванню COVID-19. Вакцина може протягом пів року зберігатися в стандартному холодильнику без сильного охолодження. Вартість препарату AstraZeneca також має бути нижча, ніж у інших вакцин.