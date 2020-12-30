"Тема Криму повинна бути пекельною темою для Росії, а не священною", - Кулеба
Кілька країн готовий підтримати Кримську платформу, незважаючи на те, що Росія нервово реагує на цю ініціативу.
Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Тема Криму має бути пекельною темою для Росії, а не священною, і ми її такою зробимо. Ми вже багато для цього зробили. Вони це знають, їм пече. Я з різних джерел отримую інформацію про те, як вони нервово реагують на цю ініціативу", - підкреслив глава МЗС.
За словами міністра, підтримка Кримської платформи - це питання політичного вибору для інших країн.
"Це також питання юридичної та морального вибору. Тому що не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Всі двісті відсотків правди на нашій стороні з усіх точок зору. Тому це питання дуже принциповий. Ми бачимо підтримку Кримської платформи в українському суспільстві", - підкреслив Кулеба.
"Я ще раз кажу, нікого за руки в Кримську платформу ми не затягуємо. Але країни, які регулярно в своїх публічних заявах говорять про невизнання спроби незаконної анексії Криму, я не уявляю, як вони можуть відмовитися від участі в Кримській платформі. Я абсолютно переконаний і хочу, щоб кожен громадянин знав, що настане день, коли в Сімферополі буде піднято український прапор", - додав глава МЗС України.
Наведу лише три твої "дипломатичні перемоги" :
-Ти не зміг організувати ні однієї офіційної зустрічі ЗЕ з президентом дружніх нам США
-Але ти організував порожні зустрічі ЗЕ з Путіним, де ЗЕ заглядав в очі Пу"лу...
-І нині - добився призначення в США послом корупціонерку Маркарову, яка на пару з Яресько розікрала "під-нуль" два, чи три українські банки... і добряче нажилися!
(Маркарова тоді була заст. міністра
Яреські)
Надо в информационном поле создавать листки позора на английском языке и там размещать фио иностранцев ( политиков, артистов и т д) посещавших Крым без разрешения украинского МИД .
Пусть всякие не надеются. на забывчивость прессы .
Наконец-то прозрели? Или это только на словах?
Международный фон создает МИД.
https://twitter.com/Lucius_J_Brutus Фагот Коровьев https://twitter.com/Lucius_J_Brutus @Lucius_J_Brutus https://twitter.com/Lucius_J_Brutus/status/1343516379908026368 28 дек.
после 2-х летнего молчания вышел на связь приятель из Керчи.
Пишет: местные пребывают в полном ****. Понимали в 14-м, что всё спектакль, т.к. из керчан в пропагандистских шабашах мало кто участвовал, в основном актёры из РФ, но что станет как в концлагере - даже в страшных снах...