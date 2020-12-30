"Тема Криму повинна бути пекельною темою для Росії, а не священною", - Кулеба

Кілька країн готовий підтримати Кримську платформу, незважаючи на те, що Росія нервово реагує на цю ініціативу.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Тема Криму має бути пекельною темою для Росії, а не священною, і ми її такою зробимо. Ми вже багато для цього зробили. Вони це знають, їм пече. Я з різних джерел отримую інформацію про те, як вони нервово реагують на цю ініціативу", - підкреслив глава МЗС.

За словами міністра, підтримка Кримської платформи - це питання політичного вибору для інших країн.

"Це також питання юридичної та морального вибору. Тому що не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Всі двісті відсотків правди на нашій стороні з усіх точок зору. Тому це питання дуже принциповий. Ми бачимо підтримку Кримської платформи в українському суспільстві", - підкреслив Кулеба.

"Я ще раз кажу, нікого за руки в Кримську платформу ми не затягуємо. Але країни, які регулярно в своїх публічних заявах говорять про невизнання спроби незаконної анексії Криму, я не уявляю, як вони можуть відмовитися від участі в Кримській платформі. Я абсолютно переконаний і хочу, щоб кожен громадянин знав, що настане день, коли в Сімферополі буде піднято український прапор", - додав глава МЗС України.