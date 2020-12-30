УКР
"Тема Криму повинна бути пекельною темою для Росії, а не священною", - Кулеба

Кілька країн готовий підтримати Кримську платформу, незважаючи на те, що Росія нервово реагує на цю ініціативу.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Тема Криму має бути пекельною темою для Росії, а не священною, і ми її такою зробимо. Ми вже багато для цього зробили. Вони це знають, їм пече. Я з різних джерел отримую інформацію про те, як вони нервово реагують на цю ініціативу", - підкреслив глава МЗС.

За словами міністра, підтримка Кримської платформи - це питання політичного вибору для інших країн.

"Це також питання юридичної та морального вибору. Тому що не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Всі двісті відсотків правди на нашій стороні з усіх точок зору. Тому це питання дуже принциповий. Ми бачимо підтримку Кримської платформи в українському суспільстві", - підкреслив Кулеба.

Також читайте: Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба

"Я ще раз кажу, нікого за руки в Кримську платформу ми не затягуємо. Але країни, які регулярно в своїх публічних заявах говорять про невизнання спроби незаконної анексії Криму, я не уявляю, як вони можуть відмовитися від участі в Кримській платформі. Я абсолютно переконаний і хочу, щоб кожен громадянин знав, що настане день, коли в Сімферополі буде піднято український прапор", - додав глава МЗС України.

Крим (14220) окупація (6824) росія (67271) Кулеба Дмитро (3605) Кримська платформа (320)
Та ладно!!! Ты, видать, из тех, кому "лишь бы не Порошенко"? Тогда да, тогда бубочка величайший президент всех стран и народов!
30.12.2020 10:38 Відповісти
"адською" має бути пацакам не тема Криму, а ЦІНА по факту його окупації
30.12.2020 10:34 Відповісти
Крот- слепое жывотное, так што не удивляйся.
30.12.2020 10:41 Відповісти
"адською" має бути пацакам не тема Криму, а ЦІНА по факту його окупації
30.12.2020 10:34 Відповісти
З 2014 по 2019 про Крим не було ні пару з вуст,і тільки при Зелєбобі про це почала заявляти Україна,ось такі справи.
30.12.2020 10:36 Відповісти
Та ладно!!! Ты, видать, из тех, кому "лишь бы не Порошенко"? Тогда да, тогда бубочка величайший президент всех стран и народов!
30.12.2020 10:38 Відповісти
Крот- слепое жывотное, так што не удивляйся.
30.12.2020 10:41 Відповісти
Це факт, Зелєбоба виявився кловуном з більшими яйцями ніж миролюбець сивочолий))
30.12.2020 11:00 Відповісти
🤣🤣🤣
30.12.2020 11:03 Відповісти
А ну, поясни нам, де ж його яйця себе проявили? У похабному й безпринципному відмазуванні Татарова? У злитій операції по вагнерівцям? У кримінальних справах по добробатам та волонтерам? По оманським теркам з фсб? У звільненні Кривоноса? У знищенні енергогенерації України та відкритті імпорту єенергії з країни-агресора? По кришуванню Єрмака? По розпилюванню на великому крадівництві ковідного фонду? На готовності дати воду в Крим? По здачі ворогу своїх території? По ситуації з покинутим помирати морпіхом Журавлем? Де саме, дядя???
30.12.2020 11:27 Відповісти
Татаров повинен був би сидіти вде сьомий рік,але Петро його відмазував,а тепер це робе Зелєбоба.Про "операцію по вагнеровцям" розповідай матусі "розп"ятого мальчика у трусіках"))
30.12.2020 11:39 Відповісти
О, то її таки не було, тієї операції??? Моя ж розумничка! Хоч одна людина знає, що спецслужби мінімум 5 країн не працювали на цю оперцію. Та й Єрмак казав, що не було ніякої оперції. А цей не збреше!
30.12.2020 11:55 Відповісти
Та то ;ґолас Данбасса;.
30.12.2020 12:11 Відповісти
Для вас придумали интересное определение - "Донецкий пи...бол". живите теперь с ним
30.12.2020 10:40 Відповісти
Та шо ти гаваріш !! .

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8973 ..
30.12.2020 10:46 Відповісти
Крот символ сепаров -"шахтера". Этим все сказано
30.12.2020 14:03 Відповісти
Кулєба - хто б мичав, а хто б ліпше помовчав...
Наведу лише три твої "дипломатичні перемоги" :
-Ти не зміг організувати ні однієї офіційної зустрічі ЗЕ з президентом дружніх нам США
-Але ти організував порожні зустрічі ЗЕ з Путіним, де ЗЕ заглядав в очі Пу"лу...
-І нині - добився призначення в США послом корупціонерку Маркарову, яка на пару з Яресько розікрала "під-нуль" два, чи три українські банки... і добряче нажилися!
30.12.2020 16:28 Відповісти
Маркарову, яка на пару з Яресько загнали Україну в глибоку кредитну яму при реструктуризації зовнішнього боргу України пов'язали на руки обмеженнями зростання ВВП...

(Маркарова тоді була заст. міністра
Яреські)
30.12.2020 16:40 Відповісти
Ой, чувствую, уволит бубочка Кулебу. Может даже кримінальне провадження откроет.
30.12.2020 10:36 Відповісти
Не подсказывайте , Бубочка пытается отстирать Татарова от обвинений в коррупции и рейдерстве 😀😀😀 застирают его до дыр 😀
30.12.2020 10:43 Відповісти
Правильно, кацапы и их друзья, должны чувствовать себя как на минном поле на этой теме .
Надо в информационном поле создавать листки позора на английском языке и там размещать фио иностранцев ( политиков, артистов и т д) посещавших Крым без разрешения украинского МИД .
Пусть всякие не надеются. на забывчивость прессы .
30.12.2020 10:41 Відповісти
Жжот.
30.12.2020 10:41 Відповісти
"Тема Крыма должна быть адской темой для России/ Россия должна прекратить агрессию, - Кулеба / Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Слуги Коломойского уверены что их работа-кукареканье.
30.12.2020 10:43 Відповісти
А работа *****-подхрюкивание?
30.12.2020 11:28 Відповісти
Гарненно сказав Кулеба, якби ще і гарненно зробив!!!
30.12.2020 11:05 Відповісти
Не прошло и 10 лет.
Наконец-то прозрели? Или это только на словах?
Международный фон создает МИД.
30.12.2020 11:49 Відповісти
https://twitter.com/Lucius_J_Brutus

https://twitter.com/Lucius_J_Brutus Фагот Коровьев https://twitter.com/Lucius_J_Brutus @Lucius_J_Brutus https://twitter.com/Lucius_J_Brutus/status/1343516379908026368 28 дек.

после 2-х летнего молчания вышел на связь приятель из Керчи.
Пишет: местные пребывают в полном ****. Понимали в 14-м, что всё спектакль, т.к. из керчан в пропагандистских шабашах мало кто участвовал, в основном актёры из РФ, но что станет как в концлагере - даже в страшных снах...
30.12.2020 13:00 Відповісти
ПРОСТО ВСЕ РОССИЯНИ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В РАЙ !!! ВСЕ ДО ОДНОГО И СРАЗУ !)
30.12.2020 16:48 Відповісти
Какая на хрен ещё платформа? Была уже одна платформа КПСС и куда она приехала так ни кто и не интересуется даже. Только ровный слой ядерного пепла на месте военных баз в Крыму, а для этого - дайте коренному Народу Крыма ножички удлинённой формы.
30.12.2020 17:11 Відповісти
 
 