У ЗСУ зафіксовано 38-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 100 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10:00 30 грудня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 1997 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

У Збройних силах України зафіксовано 38-й летальний випадок викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Чернівецькому військовому госпіталі. Позитивний ПЛР-тест від 11.12.2020. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу зареєстровано 100 нових випадків захворювання на COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 25 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 123 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали - 11 817 осіб. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 329 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 48 осіб.

