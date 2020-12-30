Шабунін про справу Татарова: "Весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського"

Офіс Генерального прокурора не може стверджувати, що підозра заступник голови ОП Олегу Татарову обґрунтовано, тому прокурор відкликав подання на арешт Татарова.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Зеленський руками прокурора Венедіктової (Грицан А.А.) відкликав подання на арешт Татарова. Причину "прокурор" озвучив в засідання ВАКС: Офіс генерального прокурора не може стверджувати, що підозра обгрунтована. Закон не лишає антикорупційному суду особливого вибору, окрім як задовольнити клопотання "прокурора" Венедіктової. Хочу зафіксувати: весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського", - підкреслив Шабунін.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.