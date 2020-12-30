УКР
4 643 17

Шабунін про справу Татарова: "Весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського"

Шабунін про справу Татарова:

Офіс Генерального прокурора не може стверджувати, що підозра заступник голови ОП Олегу Татарову обґрунтовано, тому прокурор відкликав подання на арешт Татарова.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Зеленський руками прокурора Венедіктової (Грицан А.А.) відкликав подання на арешт Татарова. Причину "прокурор" озвучив в засідання ВАКС: Офіс генерального прокурора не може стверджувати, що підозра обгрунтована. Закон не лишає антикорупційному суду особливого вибору, окрім як задовольнити клопотання "прокурора" Венедіктової. Хочу зафіксувати: весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського", - підкреслив Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Шабунін Віталій (603) ВАКС Антикорупційний суд (2039) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+13
какая такая ответственность?
Шабунин о деле Татарова: "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского" - Цензор.НЕТ 1656
показати весь коментар
30.12.2020 10:53 Відповісти
+7
Шабунін, це твоя вина теж. Му.. ак.
показати весь коментар
30.12.2020 10:59 Відповісти
+4
А сам Зеленський це особиста "робота" і відповідальність таких гандонів і корисних ідіотів як ти, Шабуня. Звідси наступний висновок. "Весь этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Шабуніна і і інших корисних ідіотів, які вприяли приходу до влди зеленої 3.14дарасні.
показати весь коментар
30.12.2020 11:17 Відповісти
У шабуніна знов палає.
показати весь коментар
30.12.2020 10:53 Відповісти
Подсуетился чувак у Венедиктовой.
показати весь коментар
30.12.2020 10:54 Відповісти
Люди досі вважають, що наш масік щось рішає?
показати весь коментар
30.12.2020 11:06 Відповісти
А также баранов, кот считают себя народом Украины и твоя личная
показати весь коментар
30.12.2020 11:07 Відповісти
сралинистка Венедиктова сделала что-то против страны = уважаю, просто потому шо в норм. стране она бы уже..... ну, мечты, мечты кстати у Арии есть такая песня, надо посл.
показати весь коментар
30.12.2020 11:26 Відповісти
ха, в два клика сразу нашел и мой "лайк" там есть
https://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278
показати весь коментар
30.12.2020 11:28 Відповісти
ШАБУНИН 👍👍👍
показати весь коментар
30.12.2020 11:34 Відповісти
Не згоден з Шабуніним, це вина не тільки сн і зе, ОПЗЖ це головні сіячі хаосу і беззаконня в Україні і про це треба говорити в першу чергу.
показати весь коментар
30.12.2020 11:44 Відповісти
та уже все - система пошла вразнос. Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - гойдатимуться разом!! але є й інший бік - це значить до дна залишилося вже зовсім нічого - хдається скоро буде бум... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
30.12.2020 11:53 Відповісти
30 лет этот шабаш. Куклы сменяют друг друга, меняют своё амплуа. А Карабасы получают свой гешефт
показати весь коментар
30.12.2020 11:54 Відповісти
так что ты про " свинарчуков" там кукарекало малоПИД,,,роское , бенино нарко-Чепушило???
показати весь коментар
30.12.2020 12:24 Відповісти
Володя, мне страшно... за тебя.
показати весь коментар
30.12.2020 14:17 Відповісти
Янелох обіцяв звіольнити її ЗА НЕПОСАДКИ , а якраз ЗА НЕПОСАДКИ він її й помилуваав. Шановні журанлісти нарийте УСІ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ ТА ЗВІТА ЯНЕЛОХА!!! У США ЦЕ ЗРОБИЛИ, НАРАХУВАЛИ СВОЄМУ 20 ТИС ЗА ТРИ РОКИ!
показати весь коментар
30.12.2020 14:31 Відповісти
 
 