УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12861 відвідувач онлайн
Новини
5 893 79

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером президентських симпатій громадян України.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Респондентам під час опитування ставилося запитання "Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам невідоме – скажіть про це". Загалом, найбільше респондентів довіряють В. Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), В. Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Д. Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Ю. Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), В. Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – -36,8%), С. Притулі (25,3% проти 42%, баланс – -16,7%).

Також читайте: Разумков про взаємини із Зеленським: Абсолютно нормальні, як і раніше

Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Респондентам показувалися два можливі списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків, ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

За результатами опитування за списком А, найбільшу підтримку отримав В. Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Ю. Бойко (14,7%) і П. Порошенко (13,7%). Далі йдуть В. Медведчук (8,7%), Ю. Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1%), Д. Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні В. Медведчук і Д. Разумков, але присутній І. Смешко. У цьому випадку також найбільшу підтримку має В. Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці - Бойко (20,8%), на третьому - Порошенко (14,2%). Далі йдуть Ю. Тимошенко (7,3%), І. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Також читайте: Рейтинг партій: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЄС" - 17%, - опитування "Демініціатив" та КМІС

Зазначимо, що за даними опитування КМІС за червень за чинного президента готові були проголосувати 37,6%.

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 01
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 02
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 03
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 04
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 05
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 06
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 07
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 08
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 09
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 10
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 11
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 12
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 13
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС 14

Із 17 до 23 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Бойко Юрій (441) Зеленський Володимир (25197) Порошенко Петро (15224) рейтинг (1677) КМІС (351)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
27% Все равно это еще слишком много зебилов. Нада поднять кв/час до 5 гривен, и газ сделать по 20 грн за куб. Зебилы должны страдать!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
+18
Його реальний рейтинг не більше 6%.
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
+17
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 772
показати весь коментар
30.12.2020 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
27% Все равно это еще слишком много зебилов. Нада поднять кв/час до 5 гривен, и газ сделать по 20 грн за куб. Зебилы должны страдать!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
Зате ціну на газ і електроенергію можна ще піднімати.
показати весь коментар
30.12.2020 11:09 Відповісти
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5431
показати весь коментар
30.12.2020 11:53 Відповісти
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1021
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
Його реальний рейтинг не більше 6%.
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
от не умеете Вы внимательно заглавия читать ))))
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, -. (с)...27,% минус....т.е под плинтус)))
показати весь коментар
30.12.2020 11:09 Відповісти
Петю по антирейтингу обошли Юля и Аваков. Но я в него верю! Он сможет быть первым.
показати весь коментар
30.12.2020 11:22 Відповісти
Потому шо принципиально не платят за подобные "опросы" ...
показати весь коментар
30.12.2020 11:32 Відповісти
Слов нет , ну ОТКУДА взялись 27 ,7 % дегенератов ? Это люди с отсутствием мозга ??!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 10:59 Відповісти
Чого дивуватися...
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5834
показати весь коментар
30.12.2020 11:02 Відповісти
Не только 27,7%, но еще 22% откровенной ваты, надеющиеся, что и у них построят молодые, динамично развивающиеся народные республики.
показати весь коментар
30.12.2020 11:15 Відповісти
Копатьковский КМИС полная заказуха. У него в квартале только может быть 27. Хотя зебилов пока еще реально много.
показати весь коментар
30.12.2020 10:59 Відповісти
Разумков - следующий Президент!
показати весь коментар
30.12.2020 11:24 Відповісти
Москалик, твой поезд ушёл.
Вы проиграли эту войну.
показати весь коментар
30.12.2020 11:06 Відповісти
Ти вже отримав продовольчу картку, чудь?
показати весь коментар
30.12.2020 11:08 Відповісти
не..)))) .ее еще заработать надо ))))
показати весь коментар
30.12.2020 11:10 Відповісти
Меняй методичку,свинособака-реально,сейчас могут трындеть,то что зесрань спасут какие либо посадки,может только полный кретин
показати весь коментар
30.12.2020 11:10 Відповісти
А что скажет зубожилый люд на очередное решение "суда" о ликвидации аеродрома Школьный в Одессе?
показати весь коментар
30.12.2020 11:00 Відповісти
Судячи з того, що зелохів годують щотижневими рейтингами, то блазні щось затівають...
показати весь коментар
30.12.2020 11:00 Відповісти
БРЕХНЯ!!!

У Клоуна максимум 5%. За этого скомороха нормальный человек не проголосует.
показати весь коментар
30.12.2020 11:01 Відповісти
Не погоджуюсь, як показу практика, таких нормальних було 73%
показати весь коментар
30.12.2020 11:03 Відповісти
рейтинг упал . теперь он такой
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5525
показати весь коментар
30.12.2020 11:01 Відповісти
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 772
показати весь коментар
30.12.2020 11:01 Відповісти
Медведчук в рейтингу!.. "я холодний, как огурєц".
показати весь коментар
30.12.2020 11:01 Відповісти
Опитування провели в ОП?
показати весь коментар
30.12.2020 11:02 Відповісти
Да какая разница какой рейтинг у Зе... Он уже давно политический труп... Ужасное то что люди, которые за него топили так ничего и не поняли, о чем свидетельствует рейтинг Бойко. И как бы после следующих выборов не вспоминать про Зе и не говорить: "А все таки не так уж и плохо было!" У нас люди не готовы еще голосовать, так это не процесс поставить галочку капая слюной на бюллетень а перед этим необходимо подумать..... А думать у нас отказывается большая часть населения!
показати весь коментар
30.12.2020 11:05 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
30.12.2020 11:05 Відповісти
Сайт працює некоректно - міняю язык на мову і сторінка на якій був переходить на іншу.
показати весь коментар
30.12.2020 11:05 Відповісти
Вот интересно, какой же он на самом деле?
показати весь коментар
30.12.2020 11:06 Відповісти
Ахахах, опять бойко выводят на второе место, ничему история идиотов не учит, мертвечук продолжает заносить бабло
показати весь коментар
30.12.2020 11:06 Відповісти
Тот кто закончит с вами,свинособаками -что что,а свой выбор мы отстаивать умеем,когда край)
показати весь коментар
30.12.2020 11:26 Відповісти
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1453
показати весь коментар
30.12.2020 11:11 Відповісти
Судя по всему народ на стороне Зеленского.
показати весь коментар
30.12.2020 11:19 Відповісти
Народ никогда ничего не решает.
Решают СМИ.
показати весь коментар
30.12.2020 11:23 Відповісти
СМИ ничего не решают. Решают их собственники.
показати весь коментар
30.12.2020 12:27 Відповісти
Это одно и то же.
показати весь коментар
30.12.2020 12:33 Відповісти
Угу,даже при дутых опросиках зекретин по 10% в пол года теряет )вам звиздец совсем не за горами,ватоноиды-покажем "кузькину мать" всему подсовковому быдлу
показати весь коментар
30.12.2020 11:24 Відповісти
Ні одна попередня бандитська влада не додумалася прийняти такий "закон" на користь олігархів, який би дозволяв вимагати оплату за неіснуючу (фейкову) доставку газу тим споживачам, які з різних причин в своїх помешканнях не проживають і газом взагалі не користуються! Навіть покійникам продовжують приходити платіжки! Продажні тварюки, тільки за це обкрадання українців вас треба всіх на палю посадити і платіжками за фейкову доставку затрамбувати ваші брехливі, вонючі пащі!!! А розкрадання бюджетних коштів, а страшенна корупція, а "велике крадівництво", а шалена контрабанда на митницях, а в чиїх інтересах ви прийняли закон про ринок землі, а де обіцяний закон про референдум, а чому призупиняєте виробництво дешевої атомної електроенергії і чому у нас найвищий у світі тариф на зелену електроенергію, а чому не оподатковуєте мільярди доларів, украдених олігархами у українців і виведених у офшори? Ви думаєте, що українці настільки тупі, що не розуміють на чию користь приймаються так звані "закони"? Дякуючи корумпованій, продажній владі, мільярдери стають ще багатшими, а українці - ще біднішими! За всі свої злочини будете відповідати перед Богом і українським народом!!!
показати весь коментар
30.12.2020 11:19 Відповісти
Кому нужны эти жалкие ********* для зебобы,кроме двух оставшихся зебуинов?ни в один из зерыговских опросиков не поверю,после фейкомета опы про "стройку")
показати весь коментар
30.12.2020 11:21 Відповісти
Порошенко удалось, с помощью качественного пиара и узконаправленного национал-популизма, выдавить правых конкурентов и единолично овладеть умами ура-патриотичной части электората. Что позволило ему остановить электоральное падение на дне в ±15%. Проблема Зеленского в том, что у него такого дна практически не существует. Его электорат гораздо более разношёрстный. Это сыграло в плюс на выборах, но это очень осложняет процесс удержания рейтинга. Если Зеленский срочно не придумает какую нибудь свою армовиру, и не начнёт окучивать какую-то одну электоральную группу, он рискует подойти к 2024г. с рейтингом в районе статистической погрешности.
показати весь коментар
30.12.2020 11:28 Відповісти
Грядущий неизбежный дефолт похоронит весь этот поганый режим.
показати весь коментар
30.12.2020 11:44 Відповісти
Да нет никакого режима! Большего расп@#&ства во власти, чем сейчас, трудно себе представить.)) В этом-то и беда. Режим это когда всё отлажено и чётко работает в одном выверенном направлении. (не всегда в правильном, к сожалению)
Ещё после Майдана должна была прийти хоть какая-никакая хунта с «диктатором» лайт версии, а пришёл Пётр Алексеевич со слепым трастом и армовирой.))
Не будет дефолта. Запад перекредитует. Дестабилизация страны им ни к чему. А следующим премьером будет Тимошенко. Которая Ю.В. Есть у меня такое предположение.
показати весь коментар
30.12.2020 11:57 Відповісти
Пётр Алексеевич сделал в десять раз больше чем вообще было физически возможно.
---
Тимошенки давно не видно нигде. В телевизоре только её голограмму могут показать.
показати весь коментар
30.12.2020 12:32 Відповісти
Это ваша субъективная оценка. Моя- Пётр Алексеевич сделал тот минимум, который сделал бы любой президент, избранный в 2014 году. Страна нуждалась в большем. И объективную оценку он получил на выборах.
На счёт Тимошенко лишь предположение, вызванное определёнными тенденциями. Публичность тут не показатель. Где вы до премьерства видели Шмыгаля?)
показати весь коментар
30.12.2020 12:54 Відповісти
"Страна нуждалась в большем."
Да, вот и посадила на Банковую клоуна. Он должен был сделать больше.
---
Извините, вашу ахинею обсуждать у меня нет никакого желания.
показати весь коментар
30.12.2020 15:14 Відповісти
Сподіваюсь не підійде. До 2024 кранаїна не дотягне...
показати весь коментар
30.12.2020 12:33 Відповісти
Никуда не денутся ни он, ни страна. Все с оптимизмом подойдём к 2024г.)) Но переизбраться на второй срок Зеленскому скорее всего будет весьма не просто. Если будут такие амбиции, разумеется.
показати весь коментар
30.12.2020 13:07 Відповісти
Очень сомневаюсь, на правдободобность этого опроса, ладно за прошедшего остались идиоты, но за нынешнего, Это потолок.
показати весь коментар
30.12.2020 11:32 Відповісти
"Правдоподобность" прямо пропорциональна денежным купюрам вложенным заказчиками данного "опроса" ... Обратите внимание , шо у Бойка и Ляшка аномальный "авторитет" на Западе ... По сути Ляшко второй на западе . А у Бойка он типа выше , чем у Тимошенко , Билецкого и Тягнибока .
Но местные выборы показали всё с точностью до наоборот . У Свободы целый областной центр - Франковск мэр . У Юли в Сумах мэр . А у Бойка ниодного областного центра .

В этом разницем между выборами и заказными рейтингами олигархата .
Все эти рейтинги -- хотелки олигархата . У кого каналы , у того и заказные рейтинги !
показати весь коментар
30.12.2020 12:01 Відповісти
Но голосует народ и за кого он проголосует? Если проголосует за тех, кто был в новейшей эпохе, не знаю, как назвать.
показати весь коментар
30.12.2020 12:08 Відповісти
КМИС брешет как сивый мерин.
показати весь коментар
30.12.2020 11:36 Відповісти
не за марионеток голосуем а за програмы. Есть порядок действий в рамках нашей конституции про громады публичной власности, котурую у нас отжал олигархат. Створенни уже десятки громад живут по конституции. См. Рима белоцерковская г. Северодонецк. Это выход без майданов но с революцией в Украине. Все по закону и Европейской хартии самоврядування.
показати весь коментар
30.12.2020 11:51 Відповісти
Оскільки правоохоронна система корумпована (особливо судді), і основна її роль полягає у "кришуванні" злочинної влади, то щоб припинити розкрадання бюджету, корупцію, контрабанду на митницях, безпідставний ріст тарифів на користь злочинних олігархів, геноцид українського народу, українці змушені будуть покладатися не на правоохоронні органи, а на власні варіанти покарання злочинців. Інакше корумпована продажна влада спільно зі злочинними олігархічними кланами ніколи не припинять обкрадання, знущання та геноцид українського народу!!!
показати весь коментар
30.12.2020 11:52 Відповісти
А у кого в Украине рейтинг больше ? Сейчас после повышения тарифов рейтинг упадёт ещё а потом пара-тройка повышений зарплат и пенсий и второй президентский срок будет обеспечен ибо каких-то реальных конкурентов пока не наблюдается вообще и откуда они могут появиться непонятно.
показати весь коментар
30.12.2020 12:05 Відповісти
Плохо, очень плохо. Мало упал, еще есть куда падать. Вове надо бы поднажать, найти себе еще одного такого деятеля как Татаров.
показати весь коментар
30.12.2020 12:20 Відповісти
бойко следующий президент...
показати весь коментар
30.12.2020 12:21 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47071023 "Вышки Бойко" - одна из крупнейших коррупционных схем в истории Украины, разоблаченных журналистами в 2011 году. Две буровые нефтяные платформы были куплены в два раза дороже их рыночной цены. Это стоило бюджету 400 млн долларов. Схема расследуется до сих пор.
показати весь коментар
30.12.2020 12:29 Відповісти
Бо не доходять руки із-за перевантаженності справами проти Порошенка, Турчинова, Парубія .
показати весь коментар
30.12.2020 16:42 Відповісти
Тіпун тобі на язик, Андрій Васильович!
показати весь коментар
30.12.2020 15:41 Відповісти
Хтозна, якби знову на такі граблі як у квітні 2019 року не наступили.
показати весь коментар
30.12.2020 16:37 Відповісти
нуашо, зеля за три года обосрется до нуля. а следующий в рейтинге бойко. ото посмеемся...
показати весь коментар
30.12.2020 20:59 Відповісти
Не факт. Всякое может случиться.
показати весь коментар
31.12.2020 17:54 Відповісти
"Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС." - ещё год служения олигархам и рейтинг будет 0,7%, а это меньше чем у хитрожопого Сеньки просравшего два фронта («Фронт змін», «Народний фронт»).
показати весь коментар
30.12.2020 12:23 Відповісти
Мне кажется, на самом деле больше упал.
показати весь коментар
30.12.2020 12:28 Відповісти
Якщо брати до уваги похибку "плюс-мінус трамвайна зупинка", то таки так.
показати весь коментар
30.12.2020 16:39 Відповісти
Все зачем-то украдкой посмотрели на Зеленского и увидели, что он уснул, свернувшись калачиком. Разумков заботливо прикрыл президента портьерой, положил ему на голову пуфик и попытался было резко навалиться на него всем телом, но его быстро отогнал Ермак.
- Разумков, стыдись, - сказал он шепотом, чтобы не разбудить умаявшегося. - Лидером общественных симпатий остается Владимир Зеленский. Твой больший уровень доверия можно объяснить всего лишь тем, что ты значительно реже президента выступаешь с непростыми предложениями.
- Это ж с какими непростыми предложениями эта зелень выступала?! - рявкнул Разумков. - Разослать волшебную новогоднюю открыточку в рамках проекта Елены Зеленской "Волшебная новогодняя открыточка"?!
- Диснейленд! - воскликнул во сне Зеленский. - Голливуд!
- Херовуд, - издевательски засмеялся Разумков. - Вова - долбо#б года. Источник: https://censor.net/ru/r3238952
показати весь коментар
30.12.2020 12:28 Відповісти
Украина - страна рабов и быдла, согласно опросу. Клоуны, предатели, мародёры, воры и убийцы здесь в приоритете! Кулеба!!! - нормальные украинцы выехали!!!! И валят от вас ублюдков и этой биомассы! Двойное гражданство!... идиот.
показати весь коментар
30.12.2020 12:40 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3823553801001914 Зеленський уже близько до етапу пізнього Ющенка - з пасікою, насмішками і 5% рейтингу
показати весь коментар
30.12.2020 12:49 Відповісти
Ну что, ещё полгода плодотворной борьбы с коррупцией и безудержного экономического роста - и уже Порох будет говорить Вове "Я ваш приговор". )
показати весь коментар
30.12.2020 13:04 Відповісти
https://prm.ua/volodymyr-zelenskyy-yde-u-vidstavku/ Володимир Зеленський йде у відставку )))

Начальник Козельщинського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Володимир Зеленський звільняється з посади і планує йти на заслужений відпочинок.
Про це "Кременчуцькій газеті" повідомив начальник поліції області Іван Виговський.
"Він сам забажав піти на відпочинок. Міг би ще працювати", - сказав Виговський.
Слід зазначити, що В.Зеленський працює в органах міліції-поліції вже близько 27 років.
показати весь коментар
30.12.2020 13:07 Відповісти
Слуги Коломойского понимают что их время подходит к концу и начали заранее подготавливать почву для своих братушек из жопоблока, окучивать народ. Одна из видов PRтехнологий. Иначе как объяснить всю эту навалу рейтингов опросов с лидером ОПЗЖ. Среди моих родственников и знакомых нет ни одного кто голосовал или будет голосовать за это про российское овно да и вы я думаю не найдёте среди своих, а по ихнему опросу это каждый четвёртый. И вообще Порох допустил огромный минус не закрыв эти помойки типа НьюзВан 112 НАШ где КРУГЛОСУТОЧНО!!! промывают мозги украинцам. Это тоже самое если бы во время войны 1941-1945 по всему СССР крутили ГебельсTV или HitlerFM. О какой победе над ЗасРахой может идти речь с таким информ пространством.
показати весь коментар
30.12.2020 15:15 Відповісти
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4 https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показати весь коментар
30.12.2020 18:36 Відповісти
Как был у Зе рейтинг в 1 туре 31, так и остался.
показати весь коментар
30.12.2020 19:48 Відповісти
Цей кміс пасеться за московські гроші, постійно він накручує аномально високі рейтинги 5 колоні.
показати весь коментар
30.12.2020 23:52 Відповісти
 
 