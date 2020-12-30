Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером президентських симпатій громадян України.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Респондентам під час опитування ставилося запитання "Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам невідоме – скажіть про це". Загалом, найбільше респондентів довіряють В. Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), В. Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Д. Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Ю. Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), В. Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – -36,8%), С. Притулі (25,3% проти 42%, баланс – -16,7%).

Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Респондентам показувалися два можливі списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків, ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

За результатами опитування за списком А, найбільшу підтримку отримав В. Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Ю. Бойко (14,7%) і П. Порошенко (13,7%). Далі йдуть В. Медведчук (8,7%), Ю. Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1%), Д. Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні В. Медведчук і Д. Разумков, але присутній І. Смешко. У цьому випадку також найбільшу підтримку має В. Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці - Бойко (20,8%), на третьому - Порошенко (14,2%). Далі йдуть Ю. Тимошенко (7,3%), І. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Зазначимо, що за даними опитування КМІС за червень за чинного президента готові були проголосувати 37,6%.





























Із 17 до 23 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.