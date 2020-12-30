Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером президентських симпатій громадян України.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Респондентам під час опитування ставилося запитання "Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам невідоме – скажіть про це". Загалом, найбільше респондентів довіряють В. Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), В. Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Д. Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Ю. Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), В. Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – -36,8%), С. Притулі (25,3% проти 42%, баланс – -16,7%).
Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.
Респондентам показувалися два можливі списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків, ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.
За результатами опитування за списком А, найбільшу підтримку отримав В. Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Ю. Бойко (14,7%) і П. Порошенко (13,7%). Далі йдуть В. Медведчук (8,7%), Ю. Тимошенко (7,5%), О. Ляшко (6,3%), В. Гройсман (5,5%), С. Притула (4,1%), Д. Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.
У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні В. Медведчук і Д. Разумков, але присутній І. Смешко. У цьому випадку також найбільшу підтримку має В. Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці - Бойко (20,8%), на третьому - Порошенко (14,2%). Далі йдуть Ю. Тимошенко (7,3%), І. Смешко (6,5%), О. Ляшко (6,2%), В. Гройсман (6%), С. Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.
Зазначимо, що за даними опитування КМІС за червень за чинного президента готові були проголосувати 37,6%.
Із 17 до 23 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, -. (с)...27,% минус....т.е под плинтус)))
Вы проиграли эту войну.
У Клоуна максимум 5%. За этого скомороха нормальный человек не проголосует.
Решают СМИ.
Ещё после Майдана должна была прийти хоть какая-никакая хунта с «диктатором» лайт версии, а пришёл Пётр Алексеевич со слепым трастом и армовирой.))
Не будет дефолта. Запад перекредитует. Дестабилизация страны им ни к чему. А следующим премьером будет Тимошенко. Которая Ю.В. Есть у меня такое предположение.
---
Тимошенки давно не видно нигде. В телевизоре только её голограмму могут показать.
На счёт Тимошенко лишь предположение, вызванное определёнными тенденциями. Публичность тут не показатель. Где вы до премьерства видели Шмыгаля?)
Да, вот и посадила на Банковую клоуна. Он должен был сделать больше.
---
Извините, вашу ахинею обсуждать у меня нет никакого желания.
Но местные выборы показали всё с точностью до наоборот . У Свободы целый областной центр - Франковск мэр . У Юли в Сумах мэр . А у Бойка ниодного областного центра .
В этом разницем между выборами и заказными рейтингами олигархата .
Все эти рейтинги -- хотелки олигархата . У кого каналы , у того и заказные рейтинги !
- Разумков, стыдись, - сказал он шепотом, чтобы не разбудить умаявшегося. - Лидером общественных симпатий остается Владимир Зеленский. Твой больший уровень доверия можно объяснить всего лишь тем, что ты значительно реже президента выступаешь с непростыми предложениями.
- Это ж с какими непростыми предложениями эта зелень выступала?! - рявкнул Разумков. - Разослать волшебную новогоднюю открыточку в рамках проекта Елены Зеленской "Волшебная новогодняя открыточка"?!
- Диснейленд! - воскликнул во сне Зеленский. - Голливуд!
- Херовуд, - издевательски засмеялся Разумков. - Вова - долбо#б года.
