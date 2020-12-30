Антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову
Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення суд ухвалив у середу, розглянувши заяву прокурорів у процесі про відкликання клопотання у зв'язку з можливою недостатністю обґрунтувань для підозри Татарову і необхідністю повного ознайомлення з матеріалами справи.
Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
Немає в країні спєцов-юристів окрім як з Гепаграда.
Голова антикорупційного суду https://nv.ua/ukraine/events/eks-sudya-raysuda-harkovskoy-oblasti-tanasevich-izbrana-glavoy-antikorrupcionnogo-suda-50020228.html Олена Танасевич .
Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди.
З 2004 по 2010 рік працювала юристом у декількох фірмах, в тому числі на підприємстві її чоловіка Енергетична альтернатива.
У серпні 2010 року стала помічницею голови Апеляційного суду Харківської області, у 2012 році - помічницею судді того ж суду.
З червня 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. З березня 2013 року по березень 2015 року була заступницею голови цього суду.
https://censor.net/ru/news/3239835/reyiting_partiyi_opzj_231_sn_209_es_141_batkivschina_98_radikalnaya_partiya_lyashko_61_ukrainskaya_strategiya
