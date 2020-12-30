УКР
Справа заступника глави ОП Татарова
9 325 20

Антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, розглянувши заяву прокурорів у процесі про відкликання клопотання у зв'язку з можливою недостатністю обґрунтувань для підозри Татарову і необхідністю повного ознайомлення з матеріалами справи.

Також читайте: Шабунін про справу Татарова: "Весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського"

Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

Автор: 

прокуратура (3733) ВАКС Антикорупційний суд (2039) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+31
Я правильно понял - в эпоху "какая разница" прокуроры становятся адвокатами коррупционеров топ уровня? Что там у баранов - газ на 40%, эл энергия на 60%, инвестиции бегут от бородатых нянь.. Скоро - работы нет, жрать нечего, а далее война и голодомор. И все из-за того, что уставшие от войны не могут мазать на хлеб армию, мову, томас, без виз
показати весь коментар
30.12.2020 11:05 Відповісти
+16
А теперь поинтересуйтесь сколько средств выделяется из бюджета на содержание всех этих судей, прокуроров и прочую шалупень. КПД от которых нет никакого!
показати весь коментар
30.12.2020 11:11 Відповісти
+7
А ШО так НЭЛЬЗЯ? Країна де все зеене від лайна, де немає, ні суду, ні правоохороних органів а є великий бардак, олігархи і корупція. Я думаю вже на вищу міру соціального захиту претендує не лише головна особа з офісу, ай сотня топ чиновників країни за корупцію і бездіяльність.
показати весь коментар
30.12.2020 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свiй на 100% прокурор (c)
показати весь коментар
30.12.2020 11:04 Відповісти
Я правильно понял - в эпоху "какая разница" прокуроры становятся адвокатами коррупционеров топ уровня? Что там у баранов - газ на 40%, эл энергия на 60%, инвестиции бегут от бородатых нянь.. Скоро - работы нет, жрать нечего, а далее война и голодомор. И все из-за того, что уставшие от войны не могут мазать на хлеб армию, мову, томас, без виз
показати весь коментар
30.12.2020 11:05 Відповісти
"Формально он прав, а по сути - предатель, конечно"
показати весь коментар
30.12.2020 11:05 Відповісти
Занавес...
показати весь коментар
30.12.2020 11:06 Відповісти
Голова антикорупційного суду теж харківська.
Немає в країні спєцов-юристів окрім як з Гепаграда.

Голова антикорупційного суду https://nv.ua/ukraine/events/eks-sudya-raysuda-harkovskoy-oblasti-tanasevich-izbrana-glavoy-antikorrupcionnogo-suda-50020228.html Олена Танасевич .

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди.

З 2004 по 2010 рік працювала юристом у декількох фірмах, в тому числі на підприємстві її чоловіка Енергетична альтернатива.
У серпні 2010 року стала помічницею голови Апеляційного суду Харківської області, у 2012 році - помічницею судді того ж суду.
З червня 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. З березня 2013 року по березень 2015 року була заступницею голови цього суду.
показати весь коментар
30.12.2020 11:09 Відповісти
А теперь поинтересуйтесь сколько средств выделяется из бюджета на содержание всех этих судей, прокуроров и прочую шалупень. КПД от которых нет никакого!
показати весь коментар
30.12.2020 11:11 Відповісти
А ШО так НЭЛЬЗЯ? Країна де все зеене від лайна, де немає, ні суду, ні правоохороних органів а є великий бардак, олігархи і корупція. Я думаю вже на вищу міру соціального захиту претендує не лише головна особа з офісу, ай сотня топ чиновників країни за корупцію і бездіяльність.
показати весь коментар
30.12.2020 11:12 Відповісти
Вот и всё, а 30% избирателей всё ещё верят в Бубу, кошмар продолжается.
показати весь коментар
30.12.2020 11:16 Відповісти
все куда хуже...
https://censor.net/ru/news/3239835/reyiting_partiyi_opzj_231_sn_209_es_141_batkivschina_98_radikalnaya_partiya_lyashko_61_ukrainskaya_strategiya
показати весь коментар
30.12.2020 11:49 Відповісти
З цих всіх партій законною є лише Радикальна партія Ляшка, тобто, лише його партія має право претендувати на владу оскільки лише він є українець як і члени його партії. В решті партій - лише представники політичної нації
показати весь коментар
30.12.2020 21:06 Відповісти
Тупорылые зебилы сделали это вместе. Гордитесь имбецилы...
показати весь коментар
30.12.2020 11:28 Відповісти
Гордись Петей. Напомни кого он посадил. Может ведмедчука?
Отличить явного предателя от скрытого не каждый может, так что ты тоже имбецил, правда трошки умнее зеленых. Гордись.
показати весь коментар
30.12.2020 16:00 Відповісти
Дело Татарова не менее резонансное, чем Тупицкого. Вчера " зеленая" рука поднялась отстранить главу КС, а вот с Татаровым не спешит..
показати весь коментар
30.12.2020 11:46 Відповісти
здобули
показати весь коментар
30.12.2020 11:47 Відповісти
Рука руку моет, к сожалению 😧😒
показати весь коментар
30.12.2020 11:53 Відповісти
Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Все любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! Все чудесится и чудесится!(Алиса в стране чудес)
показати весь коментар
30.12.2020 11:56 Відповісти
Такого нуля у власти еще не было или ошибаюсь?
показати весь коментар
30.12.2020 19:58 Відповісти
це вже перехід в мінус; тобто в те, що вже нижче нуля...
показати весь коментар
30.12.2020 21:03 Відповісти
Ну і на якого біса цей суд було створювати? Щоб ще більше бандюків годувати за рахунок злиденного народу? Таки так - маємо режим стаціонарного бандита, який ще й гірший за попередній московсько-комуністичний режим.
показати весь коментар
30.12.2020 21:02 Відповісти
 
 