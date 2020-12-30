У регіони України поставлено понад 260 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19, очікується поставка ще 1,5 млн, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в регіони поставлено понад 260 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19 і очікується поставка ще 1,5 млн тестів.

Про це повідомив Степанов у ході пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з регіонами про впровадження тестування за допомогою експрес-тестів на антиген. У регіони поставили понад 260 тис. експрес-тестів. Очікуємо передачу від ДП МОЗ України ще около1,5 млн тестів. Наша мета, щоб ми проводили не менше 1 млн експрес-тестування на місяць", - сказав він.

За його словами, також обговорили процес вакцинації проти COVID-19, зокрема, що вакцинація не повинна зупиняти рутинні програми імунізації, і для COVID-19 повинні бути додатково залучені фахівці пунктів щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторії МОЗ можуть робити 50-55 тис. ПЛР-тестувань на день, - Степанов