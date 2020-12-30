УКР
У регіони України поставлено понад 260 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19, очікується поставка ще 1,5 млн, - Степанов

У регіони України поставлено понад 260 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19, очікується поставка ще 1,5 млн, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в регіони поставлено понад 260 тис. експрес-тестів на антиген COVID-19 і очікується поставка ще 1,5 млн тестів.

Про це повідомив Степанов у ході пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з регіонами про впровадження тестування за допомогою експрес-тестів на антиген. У регіони поставили понад 260 тис. експрес-тестів. Очікуємо передачу від ДП МОЗ України ще около1,5 млн тестів. Наша мета, щоб ми проводили не менше 1 млн експрес-тестування на місяць", - сказав він.

За його словами, також обговорили процес вакцинації проти COVID-19, зокрема, що вакцинація не повинна зупиняти рутинні програми імунізації, і для COVID-19 повинні бути додатково залучені фахівці пунктів щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторії МОЗ можуть робити 50-55 тис. ПЛР-тестувань на день, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Нет никакого "ковида", Степанов.
И скоро твоего поганого зелёного режима не будет.
показати весь коментар
30.12.2020 11:03 Відповісти
В нормальних країнах прививають повним ходом, а це зелене чмо балачками кормить
показати весь коментар
30.12.2020 11:07 Відповісти
МРИЕЙ ПРИВЕЗУТ?
показати весь коментар
30.12.2020 11:08 Відповісти
У меня такое ощущение, что День дурака 1 апреля 2019 года тянется до сих пор и х.з. когда он кончится.
показати весь коментар
30.12.2020 11:24 Відповісти
"В регионы поставили более 260 тыс. экспресс-тестов."

Это тоже самое что один термометр на всю больницу... .
показати весь коментар
30.12.2020 12:10 Відповісти
Чо без намордника, одел и бегом в койку вытряхивать ковидло из башки
показати весь коментар
30.12.2020 12:24 Відповісти
 
 