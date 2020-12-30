Мешканка Дніпропетровщини жорстоко побила свого трирічного сина: дитина померла
25-річна мати в Дніпропетровській області завдала своєму 3-річному синові численних ударів по голові і тулубу, від чого дитина згодом померла.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції 28 грудня приблизно о 8:05 від лікаря швидкої медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері, перебуваючи за місцем мешкання, 25-річна жінка спричинила численні тілесні ушкодження своєму 3-річному сину. Вранці хлопцю стало зле й мати повезла його до лікарні, однак дорогою до медичного закладу дитина померла.
Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
28 грудня слідчим Синельниківського відділу поліції за погодженням із місцевою прокуратурою жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесні ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
