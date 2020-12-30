УКР
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
5 334 29

"Stop Татаров": активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Вищим антикорупційним судом відбувається акція з вимогою справедливого розгляду справи, в якій фігурує заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 30 грудня, під будівлею Вищого антикорупційного суду, який мав розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, пройшла акція протесту з вимогою справедливого розгляду справи Татарова.

Також читайте: Шабунін про справу Татарова: "Весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського"

Мітингувальники озвучили в мікрофон свої вимоги. Також вони розгорнули білий банер, на якому в ході акції написали "STOP Татаров!" і запалили фаєри.

Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 01
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 02
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 03
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 04
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 05
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 06
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 07
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 08
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 09
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 10
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 11

Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 12
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 13
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 14
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 15
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 16
Stop Татаров: активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходуТатарову

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

Автор: 

Топ коментарі
+12
Пока не начнут поджигать файеры, предварительно затасованные в жопы судей-христопродавцев, не видать Украине справедливого суда, как собственных ушей.
показати весь коментар
30.12.2020 11:21 Відповісти
+9
По-моему, пришло время всем недовольным чем-либо объединяться под общим лозунгом "Зеленский - геть".
Те же предприниматели, подумайте, кто из других людей заинтересуется вашей проблемой, если вы сами не интересуетесь проблемами других, повторяя дебильный лозунг кремлевских технологов "Мы вне политики".
показати весь коментар
30.12.2020 11:20 Відповісти
+8
зеленую ОМАНСКУЮ суку--под СУД !!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-моему, пришло время всем недовольным чем-либо объединяться под общим лозунгом "Зеленский - геть".
Те же предприниматели, подумайте, кто из других людей заинтересуется вашей проблемой, если вы сами не интересуетесь проблемами других, повторяя дебильный лозунг кремлевских технологов "Мы вне политики".
показати весь коментар
30.12.2020 11:20 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
30.12.2020 11:25 Відповісти
зеленую ОМАНСКУЮ суку--под СУД !!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 11:50 Відповісти
Если уж пикетировать, то Офис преЗедента. Именно он крышует Татарова, а его 100-процентная Венедиктова просит судей отзывает ходатайство о мере пресечения Татарову.
показати весь коментар
30.12.2020 11:21 Відповісти
Пока не начнут поджигать файеры, предварительно затасованные в жопы судей-христопродавцев, не видать Украине справедливого суда, как собственных ушей.
показати весь коментар
30.12.2020 11:21 Відповісти
Сме в даному випадку судді ні до чого. Прокурори забрали ходатайство про арешт. Тому судді і не могли його призначити.
показати весь коментар
30.12.2020 11:27 Відповісти
А я й не мав на увазі саме цей випадок.
показати весь коментар
30.12.2020 12:22 Відповісти
Прямо Майдан Украина без Кучмы
показати весь коментар
30.12.2020 11:26 Відповісти
я смотрю и удивляюсь какими темпами Зе пилит сук на котором он сидит ..Прийдет время и прийдется отвечать или позорно бежать в Ростов как праффессор ..
показати весь коментар
30.12.2020 11:30 Відповісти
Помнится тогда западные лидеры игнорировали и брезговали встречаться тет -а-тет с Данилычем по полному тарифу... а прошло всего лет 20 Зеля подрос...
показати весь коментар
30.12.2020 11:31 Відповісти
Пока на акции против корупции будет выходить мало народа , а не как минимум 100 тыс в каждом крупном городе , до тех пор власть будет продолжать воровать , независимо как будут звать президента- Вася Петя Вова или ещё как , а вы и дальше грызитесь на форуме со своих диванов
Пы сы и кстати большинство в Украине мечтают сами ,как бы не работать а жить как кот в масле
показати весь коментар
30.12.2020 11:33 Відповісти
Можно подумать что Зеля не читал пленки майора Мельниченко
показати весь коментар
30.12.2020 11:35 Відповісти
Но во всем виноват Порошенко....чуваки зуб даю.. БОЛВАНЫ 73 %
показати весь коментар
30.12.2020 11:36 Відповісти
Лица активистов одухотворённые гривной,а пресса сплошь мировая.Под картинку даже дым пускают.Сразу видно, кто музыку заказал.Браво!
показати весь коментар
30.12.2020 11:37 Відповісти
і хто же і хто же?)) па.... ))
ти дибіл?
показати весь коментар
30.12.2020 11:42 Відповісти
Зеля тарифы поднял на любые усслуги...,это Новогодняя елка вам болванам...
показати весь коментар
30.12.2020 11:39 Відповісти
Красиво все таки сказала Ольга Скабеева 2 года назад...Все кто угодно лишь бы не Порошенко... Ольга оказалась Супер,так вам и надо...
показати весь коментар
30.12.2020 11:41 Відповісти
Каких-то пять человек всего-то, пфф.
показати весь коментар
30.12.2020 12:03 Відповісти
А на мой взгляд, пусть и дальше Ваван Татарова крышует. Быстрее его рейтинг упадет.
показати весь коментар
30.12.2020 12:15 Відповісти
А что сегодня выходной? где трудоустроены все эти люди????
показати весь коментар
30.12.2020 12:18 Відповісти
А ты с роботы пишешь, на перекуре. Трусы навалившего в трусы Навального постирай, вот тебе робота **********.
показати весь коментар
30.12.2020 12:23 Відповісти
есть такая профессия в Украине - "активист" называется.
показати весь коментар
30.12.2020 12:55 Відповісти
Зелене лайно своїх не здає... їм можна все.
показати весь коментар
30.12.2020 12:24 Відповісти
не раскачивайте лодку, а то путин нападет)))))))))))))) а кто оплачивает массовку "активистов"? впрочем, вопрос риторический - ответ и так все знают.
показати весь коментар
30.12.2020 12:52 Відповісти
Татарова в буцегарню , тому що є за що !!
показати весь коментар
30.12.2020 13:22 Відповісти
Импичмент!
показати весь коментар
30.12.2020 13:33 Відповісти
Тупицкий отмажет папередника.
показати весь коментар
30.12.2020 13:46 Відповісти
Краще палити зеленського.
показати весь коментар
30.12.2020 14:09 Відповісти
Це нам всім ганьба, а він вийшов з високо піднятою головою і плював на всіх.
показати весь коментар
30.12.2020 15:56 Відповісти
 
 