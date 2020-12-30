"Stop Татаров": активісти палили фаєри під Антикорупційним судом, вимагаючи справедливого розгляду справи заступника голови ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Вищим антикорупційним судом відбувається акція з вимогою справедливого розгляду справи, в якій фігурує заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 30 грудня, під будівлею Вищого антикорупційного суду, який мав розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, пройшла акція протесту з вимогою справедливого розгляду справи Татарова.
Мітингувальники озвучили в мікрофон свої вимоги. Також вони розгорнули білий банер, на якому в ході акції написали "STOP Татаров!" і запалили фаєри.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходуТатарову
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
Те же предприниматели, подумайте, кто из других людей заинтересуется вашей проблемой, если вы сами не интересуетесь проблемами других, повторяя дебильный лозунг кремлевских технологов "Мы вне политики".
Пы сы и кстати большинство в Украине мечтают сами ,как бы не работать а жить как кот в масле
ти дибіл?