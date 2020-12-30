УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13201 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 451 23

8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна

8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, -

Сума допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам, які на період жорсткого карантину не працюватимуть, у 8 тисяч гривень була обрана з огляду на можливості держави і терміни локдауну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН заявила нардепка "Слуги народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна.

За словами парламентарки, сума була обрана, з огляду на можливості.

"Ми розуміли ту кількість коштів, яка у нас може бути акумульована, і прорахували приблизну кількість суб’єктів підприємницької діяльності, сфера зайнятості яких належить до ризикових категорій. І, власне, було визначено, що в середньому держава може забезпечити таку кількість людей по 8 тисяч гривень. Плюс, прорахунок був на два тижні, поки діятиме локдаун. На цей період 8 тисяч – це достатня підтримка", - пояснила Забуранна.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України розпочав виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявки на отримання карантинних 8 тис. грн. подали 430 тисяч ФОПів і найманих працівників

Автор: 

ВР (15177) карантин (18172) допомога (8667) підприємці (629) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
По меркам нардепа, конечно 8 тыс.грн. достаточная сумма - пару скромных обедов в "Велюре"....
показати весь коментар
30.12.2020 11:17 Відповісти
+7
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 2316
показати весь коментар
30.12.2020 11:23 Відповісти
+6
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 5482
показати весь коментар
30.12.2020 11:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По меркам нардепа, конечно 8 тыс.грн. достаточная сумма - пару скромных обедов в "Велюре"....
показати весь коментар
30.12.2020 11:17 Відповісти
Веганских...
показати весь коментар
30.12.2020 11:31 Відповісти
Там чашка чая без сахара 500...
показати весь коментар
30.12.2020 11:37 Відповісти
сахарок можно и с собой принести, с термосочком)
показати весь коментар
30.12.2020 11:39 Відповісти
Странные какие то возможности у государства..... Одним зарплаты по 200 грн. другим помощь по 8000... Знатоки сериала, точно все по сценарию идет?
показати весь коментар
30.12.2020 11:18 Відповісти
Так секундочку, это сумма достаточная для ФОПов или сумма определяется возможностями бюджета? Это, кагбэ, две большие разницы..
показати весь коментар
30.12.2020 12:04 Відповісти
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 2316
показати весь коментар
30.12.2020 11:23 Відповісти
Они меня покоряют, все знают, кому сколько. Могу спросить, сколько на прокладки тратишь?Возможности позволяют? Молодцы, так по дэржавному, напишу просто коротко, типа Кобылевам возможность позволяет, а тут по 8 тыс. и вполне хватит. Не девочка, а золото.
показати весь коментар
30.12.2020 11:27 Відповісти
8 тыс. грн ФОПам на период жесткого карантина - это достаточная поддержка, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 5482
показати весь коментар
30.12.2020 11:28 Відповісти
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 5102
показати весь коментар
30.12.2020 11:30 Відповісти
8 тыс. получат так-же как и аппараты ИВЛ, кислород, надбавки врачам, 4.000 баксов учителя и т.д верить этому малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату окружившему себя такими же "специалистами" как и сам себя не уважать, это 0 пустое место так-же как и его обицянки, у меня есть программа как снизить тарифы, уменьшить цену на тепло в 2 раза этот фуфломицин он загонял пол года назад, расчет на ЗЕБЕнчиков......
показати весь коментар
30.12.2020 11:30 Відповісти
Це просто знущання!!! Хоч би вже мовчали і не казали дурниць. Ця "ЗЕ звєзда" точно живе у паралельній реальності і не на 8 тис. Дорвалась до корита, як і ті, які щось там рахували
показати весь коментар
30.12.2020 11:30 Відповісти
Если ФОПам достаточно 8 тыс гриве, то почему же вы всё время требуете увеличения зарплаты? У вас сколько 100 или 150 тыс. гривен ?
показати весь коментар
30.12.2020 11:31 Відповісти
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 161
показати весь коментар
30.12.2020 11:38 Відповісти
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 1111
показати весь коментар
30.12.2020 11:39 Відповісти
Подход по-нашенски.

Обещали 8т.грн. как компенсацию за то, что было.
Теперь говорят - это компенсация и за то, что будет. Оптом, так сказать.
показати весь коментар
30.12.2020 11:39 Відповісти
8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 2459
показати весь коментар
30.12.2020 11:42 Відповісти
Срочно нужна Третьякова. Она быстро определит, кто из ФОПов является некачественным, а значит и дети у них некачественные. Таким можно не платить 8000 грн и сэкономить кучу денег, которые можно пустить на финансирование ОПы. Могу предположить, что 73% ФОПов в самом деле какие-то бракованные, потому что тоже голосовали за дурачка.
25% ФОПов, котрые точно голосовали не за клоуна, должны получить по 80 тысяч.
показати весь коментар
30.12.2020 11:40 Відповісти
Цвінь-цвінь-цвінь, тьох-тьох-тьох
Ай-я-яй, ох-ох-ох
З нами партія й Бог.
показати весь коментар
30.12.2020 11:41 Відповісти
8 тыс. достаточно ? Для сравнения
Каждый депутат получает от 10 до 12 минимумов - от 21 тысячи 20 гривен до 25 тысяч 224 гривен.

Кроме самой зарплаты, депутатам также начисляют различные надбавки - за научную степень, почетные звания, интенсивность труда и тому подобное. Надбавка за интенсивность труда может равняться окладу.
Ну и еще маленькие радости в виде "премий" в конвертах ща "правильное" кнопкодавство
показати весь коментар
30.12.2020 11:43 Відповісти
А не ФОПам что делать? Или думаете ФОПы ето самое бедная и нещасная часть населения?
показати весь коментар
30.12.2020 11:57 Відповісти
ахметов и коломойский, а петюня третий в списке на получение поддержки штанов.
показати весь коментар
30.12.2020 17:01 Відповісти
Ну для нас нормально так может и вы поживете на 16 000 гр месяц так для сравнения что бы на собственной шкуре ощутить. А то привикли клоуны жировать за наши кровные
показати весь коментар
30.12.2020 17:11 Відповісти
 
 