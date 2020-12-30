8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна
Сума допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам, які на період жорсткого карантину не працюватимуть, у 8 тисяч гривень була обрана з огляду на можливості держави і терміни локдауну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН заявила нардепка "Слуги народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна.
За словами парламентарки, сума була обрана, з огляду на можливості.
"Ми розуміли ту кількість коштів, яка у нас може бути акумульована, і прорахували приблизну кількість суб’єктів підприємницької діяльності, сфера зайнятості яких належить до ризикових категорій. І, власне, було визначено, що в середньому держава може забезпечити таку кількість людей по 8 тисяч гривень. Плюс, прорахунок був на два тижні, поки діятиме локдаун. На цей період 8 тисяч – це достатня підтримка", - пояснила Забуранна.
Як повідомлялося, Пенсійний фонд України розпочав виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень.
Обещали 8т.грн. как компенсацию за то, что было.
Теперь говорят - это компенсация и за то, что будет. Оптом, так сказать.
25% ФОПов, котрые точно голосовали не за клоуна, должны получить по 80 тысяч.
Ай-я-яй, ох-ох-ох
З нами партія й Бог.
Каждый депутат получает от 10 до 12 минимумов - от 21 тысячи 20 гривен до 25 тысяч 224 гривен.
Кроме самой зарплаты, депутатам также начисляют различные надбавки - за научную степень, почетные звания, интенсивность труда и тому подобное. Надбавка за интенсивность труда может равняться окладу.
Ну и еще маленькие радости в виде "премий" в конвертах ща "правильное" кнопкодавство