8 тис. грн ФОПам на період жорсткого карантину - це достатня підтримка, - "слуга народу" Забуранна

Сума допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам, які на період жорсткого карантину не працюватимуть, у 8 тисяч гривень була обрана з огляду на можливості держави і терміни локдауну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН заявила нардепка "Слуги народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна.

За словами парламентарки, сума була обрана, з огляду на можливості.

"Ми розуміли ту кількість коштів, яка у нас може бути акумульована, і прорахували приблизну кількість суб’єктів підприємницької діяльності, сфера зайнятості яких належить до ризикових категорій. І, власне, було визначено, що в середньому держава може забезпечити таку кількість людей по 8 тисяч гривень. Плюс, прорахунок був на два тижні, поки діятиме локдаун. На цей період 8 тисяч – це достатня підтримка", - пояснила Забуранна.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України розпочав виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявки на отримання карантинних 8 тис. грн. подали 430 тисяч ФОПів і найманих працівників