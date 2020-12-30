За добу від COVID-19 у Києві померли 22 людини, одужали - 839, виявили 1131 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії коронавірусу в столиці захворіли 110 139 осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 1131 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 22 людини. Усього коронавірус забрав життя 1897 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 110 139", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 659 жінок віком від 19 до 91 року, 414 чоловіків віком від 19 до 88 років, 21 дівчинка від 2 до 17 років та 37 хлопчиків від 1 до 17 років.



Захворіли, зокрема, 35 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 839 людей. Усього коронавірус подолали 38 856 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 220, у Дніпровському – 188, у Деснянському районі - 138 випадків.

