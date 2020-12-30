За добу від COVID-19 у Києві померли 22 людини, одужали - 839, виявили 1131 новий випадок, - Кличко
Від початку пандемії коронавірусу в столиці захворіли 110 139 осіб.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще 1131 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 22 людини. Усього коронавірус забрав життя 1897 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 110 139", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 659 жінок віком від 19 до 91 року, 414 чоловіків віком від 19 до 88 років, 21 дівчинка від 2 до 17 років та 37 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 35 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 839 людей. Усього коронавірус подолали 38 856 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 220, у Дніпровському – 188, у Деснянському районі - 138 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) Національної академії наук України розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 (коронавірусу) та штамів А і В вірусу грипу.
Тривалість проведення тесту складає близько 6 годин.
З огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.
«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров'я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом. Тим часом вчені нашого Інституту завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п'яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу та кору»,- розповів директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.
Зазначимо, у січні 2020 року Інститут молекулярної біології та генетики першим в Україні розробив та сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу. Цю роботу було здійснено на замовлення РНБО України. Першого в нашій країні хворого на ковід - у Чернівцях - виявили на початку березня завдяки тестам ІМБіГ. Відтак ІМБіГ передав 600 тест-реакцій в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-vcheni-rozrobyly-kombinovanyj-plr-test/
Бокс, иди ты на Путина иди ты на Путина иди ты на Путина
ну блин как Стебанов высрал цыфры. кому ты это рассказываешь то?
госпитулун хренов. Кстати, как там "Рыбка" поживает то?