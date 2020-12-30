Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи
Другий раунд переговорів з місією Міжнародного валютного фонду почнеться в січні 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр", - сказав Марченко.
За його словами, термін дії програми розрахований до кінця 2021 року, а після її завершення можна буде розуміти, яка саме підтримка від міжнародних партнерів потрібна Україна в подальшому.
"Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ", - пояснив міністр.
Він зазначив, що кредитні кошти МВФ Україні потрібні, але не менш важливою є довіра до України як партнера. І нашій країні важливо бути в цій програмі, сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання і зберегти довірчі відносини.
Марченко нагадав, що Україна виконала всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це – ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб.
"Є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів", - додав Марченко.
Головна умова ефективної роботи антикорупційної інфрастуктури, яка була створена за каденції п'ятого Президента, - її незалежність. Про це Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю на «5 каналі». Лідер «Європейської Солідарності» зазначив, що намагання нинішньої влади підім'яти під себе правоохоронні органи руйнує довіру міжнародних партнерів України.
«Я пишаюся тим, що моя команда за часів моєї каденції створила нову антикорупційну інфраструктуру. Хочу подякувати тодішньому віце-президенту США Байдену і всій команді за те, що ми робили разом. І команда з МВФ, і команда з Європейського Союзу, і команда США. І моя команда, яка власне кажучи розробила, прийняла зазначені законопроекти», - нагадав Порошенко.
«В чому цінність цих законопроектів і цієї антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів. І саме тому я як автор законопроекту вимагаю, щоб парламент проголосував мій закон про принципи формування складу суддів Конституційного суду. Через ту саму Раду доброчесності, Раду міжнародних експертів», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
Він подякував послам Великої сімки та Європейського Союзу за підтримку цього законопроекту.
«На сьогоднішній день ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі «стовідсотково своїх людей». І в такий спосіб позбавити судову гілку влади - принаймні щодо Верховного суду і Антикорупційного суду -незалежності», - вважає Порошенко.
П'ятий Президент переконаний, що треба припинити атаку, яку чинить Офіс Зеленського на НАБУ та САП: «зокрема, події останніх днів, по справі Микитася, де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу Президента Татарова. Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він навпаки бере його під свій захист», - говорить Порошенко.
«Що це означає на практиці? Як це оцінює світ, як це оцінює український народ? Замість того, щоб їх примусити скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування, Зеленський їх прикриває. Дії Татарова, дії всіх високопосадовців, які проходять по цій справі, депутатів - їх уже багато від фракції «Слуга народу». Хабарі, які вимірюються мільйонами», - наголошує Петро Порошенко.
«Коли ти демонструєш таку дивну поведінку всередині нашої держави. Коли ти ще до цього додаєш і оборудки Центренерго, і непрозорі аукціони Енергоатому, і жахливу ситуацію по залізниці, і ситуацію з будівництвом доріг в Укравтодорі. Скажіть, а де ще залишається неінфікована вірусом корупції галузь, за яку відповідає Зеленський і його Офіс?», - зазначає лідер опозиції.
«Дуже важко завойовувати довіру з боку наших партнерів. А це для нас є абсолютно необхідний фактор. Бо ми можемо співпрацювати лише тоді, коли є довіра», - резюмує п'ятий Президент.