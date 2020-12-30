Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи

Другий раунд переговорів з місією Міжнародного валютного фонду почнеться в січні 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр", - сказав Марченко.

За його словами, термін дії програми розрахований до кінця 2021 року, а після її завершення можна буде розуміти, яка саме підтримка від міжнародних партнерів потрібна Україна в подальшому.

"Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ", - пояснив міністр.

Він зазначив, що кредитні кошти МВФ Україні потрібні, але не менш важливою є довіра до України як партнера. І нашій країні важливо бути в цій програмі, сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання і зберегти довірчі відносини.

Марченко нагадав, що Україна виконала всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це – ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб.

"Є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів", - додав Марченко.