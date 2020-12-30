Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЄС" - 14,1%, "Батьківщина" - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

На цей момент подолати прохідний бар'єр на виборах до Ради мають шанси шість партії.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах. Респондентам показалася картка зі списком партій, і респонденти мали обрати одну відповідь. У Таблиці 4 нижче наведені результати. Якби у парламентських виборах брали участь ці партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія О. Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гросймана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку", - йдеться в результатах опитування.

З 17 до 23 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.