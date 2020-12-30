УКР
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЄС" - 14,1%, "Батьківщина" - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

На цей момент подолати прохідний бар'єр на виборах до Ради мають шанси шість партії.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах. Респондентам показалася картка зі списком партій, і респонденти мали обрати одну відповідь. У Таблиці 4 нижче наведені результати. Якби у парламентських виборах брали участь ці партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія О. Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гросймана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку", - йдеться в результатах опитування.

Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЄС - 14,1%, Батьківщина - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС 01
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЄС - 14,1%, Батьківщина - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС 02
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЄС - 14,1%, Батьківщина - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС 03
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, СН - 20,9%, ЄС - 14,1%, Батьківщина - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС 04

З 17 до 23 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

рейтинг (1677) КМІС (351) Батьківщина (587) Радикальна партія (222) Слуга народу (2844) Європейська Солідарність (1106) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
дети телевизора , голосуют за кацапское ярмо ...ню ню
30.12.2020 11:46 Відповісти
начинается продолжается зомбирование телепузиков и лохтората
30.12.2020 11:52 Відповісти
ну зебил же как-то проскочил с помощью рейтингов и говна которое лилось на Пороха с канала Г+Г, когда он как гнусавый гном в новогоднюю ночь вылез из-за шторки, или забылось уже?)
30.12.2020 11:54 Відповісти
ОПЗЖ скучает по зарплате в виде водки небось. Учителя 90х получили зп.
Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЄС" - 14,1%, "Батьківщина" - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3566
Ці цифри для лохів, бо як може триматися рейтінг зеленої влади, яка повисила ціни на всі продукти харчування, послуги і веде країну в малоросію. Наш нарід любить халяві і надурняк.
В античные времена рабы не зря не имели права голоса...
Недаремно Метвречук купив у Бені частку Г+Г! Журнашлюги свою роботу добре знають, он як куму Пуйла рейтин підняли. От тільки як скоро вони в теретє будуть вибачення в народу просити? А просили вже двічі у 2004 і у 2006.
якщо попереду жопоблок- то нехай вже будуть рукожопі слуги
В стране, где большинство проживает украинцев, лидирует проросийская партия финансируемая убийцей украинцев ввз, как такое может быть - да легко - украинцам похрен их страна, конченные суки. Я б на месте Пороха просто свалил бы в нормальную европейскую страну, и пусть трахают их кацапы.
С такими избирателями нет будущего у этой страны.Четверть-сепары,четверть-упоротые долбойобы.
Ты себя дистанцируешь от Украины?
"Сила и честь" это конкуренты "ОПЗЖ".
