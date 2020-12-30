Зеленському на розгляд передано Стратегію сталого розвитку судової системи на найближчі п'ять років, - ОП
На розгляд Президенту України Володимиру Зеленському передано Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки, розроблену Комісією з питань правової реформи із залученням представників експертного середовища.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що Стратегія пропонує шляхи вирішення п'яти основних блоків питань, пов'язаних з реформуванням системи правосуддя.
Перший блок стосується покращення механізмів доступу громадян до правосуддя. Для цього пропонується провести аудит системи місцевих судів, за результатами якого переглянути їхню мережу з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості та попиту на судові послуги.
Другий блок питань передбачає вдосконалення процесу судочинства. Зокрема, пропонується запровадження інституту суду присяжних, який вирішує питання винуватості (вини) особи; запровадження механізму перегляду вироків щодо осіб, засуджених до довічного чи іншого тривалого позбавлення волі, з визначенням законодавчих критеріїв для такого перегляду; запровадження інституту скарги на недотримання розумних строків розгляду справ у судах та в подальшому – інституту виплат коштом бюджету компенсацій учасникам судового процесу за порушення цих строків.
Крім того, наголошується на необхідності якнайшвидшого розвитку електронного судочинства, зокрема запровадження можливості розгляду в режимі онлайн певних категорій справ, а також удосконалення інститутів альтернативного вирішення спорів.
Окремим блоком питань є діяльність Верховного Суду. Так, у Стратегії передбачається вдосконалення інституту зразкової справи та запровадження інституту пілотного (модельного) рішення Верховного Суду; вдосконалення порядку звернення Верховного Суду до Європейського суду з прав людини для запиту консультативних висновків з принципових питань; вирішується питання статусу суддів вищих судів, які припинили діяльність та ліквідуються, тощо.
У Стратегії пропонується оптимізація системи органів судової влади шляхом створення автономних кадрового та дисциплінарного органів; удосконалення механізмів перевірки доброчесності членів органів суддівського врядування, зокрема з можливим залученням міжнародних експертів. Пропонується також реорганізація Державної судової адміністрації, регламентація механізму моніторингу для оцінки та контролю діяльності судів без втручання у сферу управління правосуддям, розробка та ухвалення закону про публічну службу в системі правосуддя тощо.
Розглядається й питання забезпечення суддівської кар’єри та відповідальності суддів. Пропонується: вдосконалення кваліфікаційних вимог та процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду; послідовність підходів у дисциплінарній практиці щодо аналогічних порушень з одночасним удосконаленням процедурних гарантій судді у дисциплінарному провадженні; відновлення інституту відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови та інші заходи.
Голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас зазначив, що в разі схвалення на засіданні Комісії з питань правової реформи під головуванням президента цієї дорожньої карти в системі правосуддя наступним кроком буде підготовка плану дій щодо реалізації положень цієї Стратегії з визначенням конкретних виконавців і термінів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Картинки посмотреть
Мнения / Общество 30-дек, 05:319 1 910 0
Что меня бесит больше всего.
У меня нет доказательств, но у меня есть стойкое ощущение.
Оно базируется на наблюдениях за тем, как Зеленский формулирует свои мысли, какой словарный запас использует в повседневной речи, насколько хорошо понимает сложные понятия, слова иноязычного происхождения и тому подобное.
Зеленский не любит читать книг, не умеет осмысливать и обрабатывать большие сложные тексты. Максимум, какие-то небольшие структурированные записки, типа сценариев, для него более привычно.
Еще у него есть такая черта, как избегание напряга и дискомфорта.
В сочетании это означает, что Зеленский избегает чтения аналитических справок, докладов, материалов расследований и тому подобное. Желает, чтобы ему рассказывали и докладывали "своими словами".
Что из этого следует.
Оно хочет посадить Пороха, так как "йему сказали", что Порох ворует.
Реальных доказательств у него нет, просто "йему сказали".
"Йему сказали", что Татаров никакой не коррупционер и никого не разгонял. Может, дали зуб, ясненько глядя в глаза. Но воочию он досье не видел. Просто "йему так сказали".
"Йему сказали", что Бабиков и Соколов - порядочные и профессиональные люди.
"Йему сказали", что кроватей и кислорода достаточно. Он не проверял, просто йему так сказали.
Вообще, обратите внимание, сколько раз в его речи используется то "мне сказали". Очень часто, очень. И сколько это встречалось в речи Порошенко, к примеру. Подсказываю, почти никогда.
Потому что это ответственность президента - наладить собственное объективное информирование. Так как вес и влияние словам президента несоизмеримо большие слов его докладчиков и информувальникив. Каждое слово Первой лица страны весит!
А оно не любит читать, поэтому не способно сформировать собственной точки зрения.
Поэтому оно цепляется за тех Ермаков, которые разжуют ему складненько и удобно в голову втулят, потому что само оно на это способно.
Конечно, втулят в том контексте, который сформирует нужную точку зрения.
Это не просто какая-то банальная теплая ванна. Это реальная информационная пузырь, в которой человек себя заперла добровольно и осознанно.
Когда пред судом этот ничтожество будет говорить, что "не знал, потому что ему говорили другое". Это будет его основная линия защиты, вот увидите!
И еще я думаю, что нет никаких предпосылок, чтобы в следующем году экономически стало легче. А мир начнет оживать, потому что будет активно вакцинироваться и наконец понемногу избавляться страха и ограничений.
Наших ни на работу, ни на отдых не будут впускать в Европу без справки о вакцинации, причем только из авторизованных источников: у нас вот министр справку о короне подделал, нам веры нет.
А с вакциной будет ровно та же ситуация, что и с тестами. То, что в Европе бесплатное, у нас будет стоить астрономических денег, которые есть точно не у всех.
Мир выдохнет, а для нас кризис только усилится.
Враг триумфально в город вошел
Потому кузнец гвоздики в кузнице не нашел.
Анна Оскомина