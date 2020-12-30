В Україні може з'явитися добровільний іспит на рівень володіння держмовою, - мовний омбудсмен Кремінь

У перспективі в Україні може з'явитися добровільний іспит на рівень володіння державною мовою.

Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні є два рівня іспитів на володіння державною мовою: зовнішнє незалежне оцінювання для випускників загальної середньої освіти і для тих, хто претендуватиме на посади в органи державної влади. У перспективі, я думаю, що може бути і добровільний іспит на рівень володіння державною мовою", - сказав Кремінь.

За словами омбудсмена, в такому разі, або місцева влада, або центральна влада має гарантувати відповідні умови для підвищення рівня мовних компетенцій.

"Тут нам саме потрібна Державна програма сприяння освоєнню державною і курси з безкоштовного вивчення державної мови. Тобто, якщо ми вимагаємо щось від людей, то спочатку потрібно створити для них умови", - додав він.

Що стосується, іспиту на рівень володіння державною мовою для претендентів на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування, норма про який набуде чинності 16 липня 2021 року, то Кремінь зазначив, що Національна комісія зі стандартів державної мови робить усе від неї залежне для вчасного початку таких іспитів.

"Дія сертифікату на рівень володіння мовою встановленого зразка буде безстрокова, але якщо претендент з першого разу не складе іспит, у нього буде час підготуватися і повторно скласти. Крім того, ці сертифікати матимуть різні рівні складності залежно від посади, на яку претендує людина. А це - категорії А, В, С. Якщо ми говоримо про топчиновників рівня президента, прем'єр-міністра, міністрів, генерального прокурора, то сертифікат на рівень володіння є обов'язковим. Такі норми закону", - додав уповноважений.

