В Україні може з'явитися добровільний іспит на рівень володіння держмовою, - мовний омбудсмен Кремінь

В Україні може з'явитися добровільний іспит на рівень володіння держмовою, - мовний омбудсмен Кремінь

У перспективі в Україні може з'явитися добровільний іспит на рівень володіння державною мовою.

Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні є два рівня іспитів на володіння державною мовою: зовнішнє незалежне оцінювання для випускників загальної середньої освіти і для тих, хто претендуватиме на посади в органи державної влади. У перспективі, я думаю, що може бути і добровільний іспит на рівень володіння державною мовою", - сказав Кремінь.

За словами омбудсмена, в такому разі, або місцева влада, або центральна влада має гарантувати відповідні умови для підвищення рівня мовних компетенцій.

"Тут нам саме потрібна Державна програма сприяння освоєнню державною і курси з безкоштовного вивчення державної мови. Тобто, якщо ми вимагаємо щось від людей, то спочатку потрібно створити для них умови", - додав він.

Що стосується, іспиту на рівень володіння державною мовою для претендентів на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування, норма про який набуде чинності 16 липня 2021 року, то Кремінь зазначив, що Національна комісія зі стандартів державної мови робить усе від неї залежне для вчасного початку таких іспитів.

"Дія сертифікату на рівень володіння мовою встановленого зразка буде безстрокова, але якщо претендент з першого разу не складе іспит, у нього буде час підготуватися і повторно скласти. Крім того, ці сертифікати матимуть різні рівні складності залежно від посади, на яку претендує людина. А це - категорії А, В, С. Якщо ми говоримо про топчиновників рівня президента, прем'єр-міністра, міністрів, генерального прокурора, то сертифікат на рівень володіння є обов'язковим. Такі норми закону", - додав уповноважений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь

омбудсмен (484) українська мова (845) Кремінь Тарас (157)
+10
30.12.2020 12:04 Відповісти
+6
Треба карати за порушення мовного закона ,як за злочин проти держави,її суверенитета та соборності !!))
показати весь коментар
30.12.2020 12:06 Відповісти
+5
вибачаюся.. виправлення - вже не по черзі, а усі разом її натягують - скоро лусне...
показати весь коментар
30.12.2020 12:07 Відповісти
30.12.2020 12:04 Відповісти
Я за - так потрібно і зараз, а ще ввести УСІ розрахунки платіжними картками...
показати весь коментар
30.12.2020 12:33 Відповісти
Саме головне - щоб в нас з'явився презідент, а не маріонетка, яку по черзі натягують на руку олігархи та вертять нею як хотять за для своїх власних інтересів та власного збагачення...
показати весь коментар
30.12.2020 12:05 Відповісти
вибачаюся.. виправлення - вже не по черзі, а усі разом її натягують - скоро лусне...
показати весь коментар
30.12.2020 12:07 Відповісти
Віслючок,це лише інструмент,засіб для приведення до влади реальних реваншистів "Русского мира2 ,зажопінців !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 12:10 Відповісти
В Україні триває лялькова вистава кремлівського балагана ,за кремлівським сценарієм та режисурою!!)))
показати весь коментар
30.12.2020 12:08 Відповісти
Ти точно впевнений що натягують саме на руку?
показати весь коментар
30.12.2020 12:31 Відповісти
Треба карати за порушення мовного закона ,як за злочин проти держави,її суверенитета та соборності !!))
показати весь коментар
30.12.2020 12:06 Відповісти
Страны Балтии знаете? Помните, как они языковой вопрос решили?Сделайте так же. Все рюзьгечелюстные сразу выйдут в осадок.
Я й сам росіською зловживаю, винен, немає на мене "язикавова патруля Правава сєктара". Але державну знаю досконало. Живеш в Україні - будь ласкавий, вивчи мову. Можеш докупи ще й англійську вивчити.
показати весь коментар
30.12.2020 12:10 Відповісти
Навіть суахілі ніхто не забороняє !! Вимога лише одна дотримуватись вимог чинного законодавства !! А порушив ,то відповідай ,але покорання має бути жорсткіше і контроль за дотриманням щільнішим !!))
показати весь коментар
30.12.2020 12:13 Відповісти
в мене останнім часом багато помилок - адже додав ще 2 мови - польську та іспанську. тепер трохи плутаюся, та коментарі вже не відредагуєш...
показати весь коментар
30.12.2020 12:14 Відповісти
Практика, брате! Вона все вирівняє. Головне, що є бажання. Мови - це дуже добре. Мудра людина сказала: ми проживаємо стільки життів, скільки мов знаємо. Успіхів!
показати весь коментар
30.12.2020 12:34 Відповісти
Здається, це був Гьоте. І він казав - скільки знаєш мов,стільки раз ти людина.
показати весь коментар
30.12.2020 12:56 Відповісти
Нарешті, робіть!
показати весь коментар
30.12.2020 12:11 Відповісти
Навіть не уявляю який войдот здіметься після 16 січня ,про "ущемленее русскоязичного населения" !!))
показати весь коментар
30.12.2020 12:15 Відповісти
Пропоную головним екзаменатором призначити Кілю Азірова.
показати весь коментар
30.12.2020 12:16 Відповісти
Знанинийлінгвіст та поліглот !!!))))
показати весь коментар
30.12.2020 12:20 Відповісти
пиліглот
показати весь коментар
30.12.2020 12:52 Відповісти
Чудіва ідія! Підтрімую!
показати весь коментар
30.12.2020 12:35 Відповісти
Что характерно коментаторов мало ! Корпоративные пиянки их к себе прибрали...
показати весь коментар
30.12.2020 12:18 Відповісти
Не говоріть, а розмовляйте. (Напис на плакаті)
показати весь коментар
30.12.2020 12:27 Відповісти
Пластиліновий кремінь.
показати весь коментар
30.12.2020 12:37 Відповісти
Російська потрібно вичавлювати з суспільного простору. За російське слово в ефірі позбавляти ліцензії і закривати канал. А ЗНО для підлітків це не рівень для держслужбовця! Має бути державний екзамен на володіння українською та англійською - недолугі і тупі політпризначенці - мрія *****. Геть недоумків!
показати весь коментар
30.12.2020 12:39 Відповісти
Зебіл не проходив екзамен на знання української мови. а президентом став. Сюр.
показати весь коментар
30.12.2020 12:52 Відповісти
Ну нє, перейти з вуличної фєні на українську - це подвиг. Хоча воно з якимсь арабським акцентом, але то нічо...
показати весь коментар
30.12.2020 13:02 Відповісти
Віслючок Оманський,то відповідно акцент -оманський !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 13:30 Відповісти
следующий шаг - введение статуса "негражданина Украины" с соответствующим паспортом
показати весь коментар
30.12.2020 13:11 Відповісти
этого не будет никогда.
показати весь коментар
30.12.2020 13:58 Відповісти
так говорил кремль - прибалтам в 91 году ))
показати весь коментар
30.12.2020 13:59 Відповісти
это был момент - тогда появился исторический шанс. В Украине момент был упущен.
показати весь коментар
30.12.2020 15:23 Відповісти
в Україні має діяти закон ,згідно якого без здачі екзамену з української мови ,та української історії ,ніхто не має права бути обраним,а чи то працювати в органах влади України
показати весь коментар
30.12.2020 13:14 Відповісти
цього замало; до влади і обрання можна допускати лише українців; інші можуть жити в Україні, але не бути у владі
показати весь коментар
30.12.2020 13:45 Відповісти
Що таке держмова? Це якою мовою??
показати весь коментар
30.12.2020 13:44 Відповісти
Что бы вытеснить русский, его нужно заменить!
Давайте заменим на английский. В школе все изучают, в институтах тоже.
Не брать на госдолжности и не подтверждать в ЦИК всех, не владеющих свободно английским.
показати весь коментар
30.12.2020 14:03 Відповісти
добровільно це добре. а також примусово для держслужбовців і при отриманні громадянства
показати весь коментар
30.12.2020 18:22 Відповісти
 
 