На початку 2021 року в Києві відбудеться зустріч глав МЗС Люблінського трикутника, - Кулеба

На початку 2021 року в Києві відбудеться зустріч глав міністерств закордонних справ Люблінського трикутника (Польща, Литва і Україна), повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Хоч міністри не зустрічалися і не було якихось яскравих медіаприводів, щоб висвітлювати Люблінський трикутник, але запевняю вас, що координатори, яких ми призначили, напрацьовували протягом цього часу порядок денний і стратегію Люблінського трикутника, вели цю планову роботу і з початку року ми повернемося до створення для вас журналістів красивого медіаприводу ще раз розповісти про Люблінський трикутник… Це буде зустріч міністрів у Києві. Саме про неї ми домовилися восени цього року", - сказав Кулеба в інтерв'ю "ТСН", опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС зазначив, що міністри вже вийдуть на перелік ключових напрямків, за якими держави Люблінського трикутника домовляться взаємодіяти та реалізовувати спільні проєкти.

Як повідомлялося, Польща, Литва і Україна в липні 2020 року заснували формат "Люблінський трикутник".