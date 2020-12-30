УКР
На початку 2021 року в Києві відбудеться зустріч глав МЗС Люблінського трикутника, - Кулеба

На початку 2021 року в Києві відбудеться зустріч глав МЗС Люблінського трикутника, - Кулеба

На початку 2021 року в Києві відбудеться зустріч глав міністерств закордонних справ Люблінського трикутника (Польща, Литва і Україна), повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Хоч міністри не зустрічалися і не було якихось яскравих медіаприводів, щоб висвітлювати Люблінський трикутник, але запевняю вас, що координатори, яких ми призначили, напрацьовували протягом цього часу порядок денний і стратегію Люблінського трикутника, вели цю планову роботу і з початку року ми повернемося до створення для вас журналістів красивого медіаприводу ще раз розповісти про Люблінський трикутник… Це буде зустріч міністрів у Києві. Саме про неї ми домовилися восени цього року", - сказав Кулеба в інтерв'ю "ТСН", опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС зазначив, що міністри вже вийдуть на перелік ключових напрямків, за якими держави Люблінського трикутника домовляться взаємодіяти та реалізовувати спільні проєкти.

Також читайте: Україна і Литва домовилися зміцнювати співробітництво в рамках Люблінського трикутника, - МЗС

Як повідомлялося, Польща, Литва і Україна в липні 2020 року заснували формат "Люблінський трикутник".

Автор: 

дипломатія (719) Литва (2515) Польща (8754) Кулеба Дмитро (3605) Люблінський трикутник (26)
Коментувати
Сортувати:
Перший раз чує про таке... Конгеніальні ідеї Кулеби чи завгоспа Єрмака?
30.12.2020 12:24 Відповісти
Чергове ППР-Позвіздім ,Позвіздім та Розійдемось !!!))
30.12.2020 12:24 Відповісти
відроджуйся, Жечь Посполита!
30.12.2020 12:27 Відповісти
Йой, най буде!
Только вместо бубочки надо кого-то поумнее послать, только чтобы ЗА Украину был. Может, Зеркаль?
А бубочка спасает рядового татарова, не мешайте.
30.12.2020 12:28 Відповісти
Вы Вову прокапайте за неделю, и попросите меньше говорить а лучше пусть молчит... Как в "Иван Васильевич меняет профессию" обмотайте ему голову и скажите что флюс. А то и так его никто не приглашает, только по областям ездит. И обязательно Мендель закройте в кладовке и интернет ей отключите а то опять опозоритесь.
30.12.2020 12:29 Відповісти
Хорошо хоть не Бермудского)))
30.12.2020 12:40 Відповісти
Кулєба, санкції проти луки, що ввели Литва та Польща підтримаєш?
30.12.2020 13:55 Відповісти
 
 