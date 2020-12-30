УКР
КБ "Луч" і Міноборони уклали контракт про постачання ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

КБ

Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання ЗСУ у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це станеться в межах Державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з контрактом у ЗСУ надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджальні машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

"Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держоборонзамовлення Міноборони виконано на 99,5%, - Таран

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем".

На озброєння ЗСУ комплекс "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року.

Міноборони (7635) оборона (4881) ракети (4144) Укроборонпром (1744) ЗСУ (7852) Держоборонзамовлення (62)
Топ коментарі
+12
Cупер ! Молодці !
ЗДОРОВ"Я, СИЛ ТА НАСНАГИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ ІНЖЕНЕРАМ !В НОВОМУ РОЦІ !!!
показати весь коментар
30.12.2020 12:58 Відповісти
+10
Дожала таки общественность. Ну хоть так.
показати весь коментар
30.12.2020 12:31 Відповісти
+8
Отличная новость ! Так держать
показати весь коментар
30.12.2020 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дожала таки общественность. Ну хоть так.
показати весь коментар
30.12.2020 12:31 Відповісти
а ви з "общєствєнності"?
Пару фоток з акцій "дожиму" можна?
Планова робота діючої влади ( так, з усіма її плюсами і мінусами).
А ви свою "дожимающую общєствєнность" навчіть не користуватися владою за для власного збагачення.
показати весь коментар
30.12.2020 13:12 Відповісти
Откуда столько агрессии? Это что то личное? Или просто работа такая?
показати весь коментар
30.12.2020 19:45 Відповісти
Если дожала, как вы говорите, общественность, то это тоже хорошо. Нам нужно , используя все инструменты, двигаться вперёд
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
Поки не буде Нептуну у військах це все туфта. Зьозіки з єрмаками знайдуть способи не виконати ДОЗ.
показати весь коментар
30.12.2020 13:37 Відповісти
Ну да дерьмометы местные победили?
показати весь коментар
30.12.2020 14:32 Відповісти
КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1044
показати весь коментар
30.12.2020 12:32 Відповісти
Ну хоть не меморандум.
показати весь коментар
30.12.2020 12:33 Відповісти
Похоже правда. Только вы поинтересуйтесь когда был сделан заказ и все станет на свои места. Но поехать и перерезать ленточку это не помешает
показати весь коментар
30.12.2020 12:37 Відповісти
1 апреля?
показати весь коментар
30.12.2020 14:37 Відповісти
Контракт не мог быть подписан пока ВР не утвердила бюджет на 2021г. Нельзя было подписывать не зная сколько будет денег на "Государственный оборонный заказ"
показати весь коментар
30.12.2020 15:08 Відповісти
"Не верю!" (с)
показати весь коментар
30.12.2020 12:47 Відповісти
Отличная новость ! Так держать
показати весь коментар
30.12.2020 12:48 Відповісти
Або щось в лісі здохло, або Зєля просто сциканув.
показати весь коментар
30.12.2020 12:57 Відповісти
Cупер ! Молодці !
ЗДОРОВ"Я, СИЛ ТА НАСНАГИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ ІНЖЕНЕРАМ !В НОВОМУ РОЦІ !!!
показати весь коментар
30.12.2020 12:58 Відповісти
а я так хотів "познущатись" над одним лисим чиновником (тим що починав спір з бутусом), що нептун НЕ буде поставлено до кінця цього року... Невже мені обломалось??? Ну тепер будемо дивитись, як цей контракт будуть виконувати!
показати весь коментар
30.12.2020 13:00 Відповісти
так він і не буде поставлений. тому що це на 2021 рік програма.
показати весь коментар
30.12.2020 13:01 Відповісти
За "Нептуном" вже шикується черга іноземних армій: першим імпортером РК-360МЦ стане Індонезія - СЗТФ "Прогрес" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/za_neptunom_vzhe_shikujetsja_cherga_inozemnih_armij_pershim_importerom_rk_360mts_stane_indonezija_sztf_progres-2415.html
показати весь коментар
30.12.2020 13:01 Відповісти
Шоб було.
показати весь коментар
30.12.2020 13:20 Відповісти
Згідно вашої логіки нам взагалі армія не потрібна, ми хіба з кимось воюємо?
показати весь коментар
30.12.2020 15:32 Відповісти
А мне интересно шасси ЗРК. Краз обанкротился , Богдан на грани, скорее всего будут чешские татры, там откат хороший.
показати весь коментар
30.12.2020 13:20 Відповісти
А причем тут вообще ЗРК ?
показати весь коментар
30.12.2020 13:48 Відповісти
РК
показати весь коментар
30.12.2020 14:00 Відповісти
Хоть что-то сделали. Хотя договор договором его еще ж надо выполнить
показати весь коментар
30.12.2020 13:21 Відповісти
"заключили контракт" и "Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа" вы умеете читать и хоть немного думать? это уже в бюджете и финансируется МинФином. Вы понимаете что это значит?
показати весь коментар
30.12.2020 14:51 Відповісти
да, в бюджете стоит цифра - но это не деньги на счету предприятия. Можно не дофинансировать на 10%, 20%, 80%. Цыплят по осени считают. Заключить контракт не значит его исполнить. Вот у "зеленых енергетиков" тоже контракт и что? Вроде будет международный арбитраж
показати весь коментар
30.12.2020 15:19 Відповісти
Короче, кругом сплошная зрада, да?
показати весь коментар
30.12.2020 17:52 Відповісти
Не зрада а осторожный оптимизм
показати весь коментар
31.12.2020 00:13 Відповісти
Украина заказывает впервые за 30 лет три самолета у Антонова , где размещает гос заказ, восстановил работу Николаевский судостроительный завод, который тоже получает госзаказы, Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в целях наращивания потенциала ВМФ ВСУ, Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО- бубочка продолжает 'сливать' Украину
показати весь коментар
30.12.2020 13:22 Відповісти
ЭТО УСЁ ,,ПРЕДАТЕЛЬ" ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫПОЛНЯЕТ ХОТЕЛКИ КРЕМЛЯ. 😆😅🤣😂😝

,,ПУТИНСКИЙ АГЕНТ" РАБОТАЕТ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.12.2020 13:27 Відповісти
Отвечу как житель Николаева, судостроительный завод как стоял так и продолжает стоять изредка перебиваясь ремонтом катеров, буксиров. Один старый крейсер Украина, который стоит у причальной стенки накапливает долги как весь вместе взятый вышеуказанный ремонт.
показати весь коментар
30.12.2020 14:04 Відповісти
Что крейсер то же Зе туда поставил? от предатель!
показати весь коментар
30.12.2020 14:53 Відповісти
Какие самолеты заказывает? Там всего лишь "МЕМОРАНДУМ", коих было за последние пару лет штук семь, как с иностранцами, так и с нашим МВД, но ни одного самолёта так и не заказали. Так что успокойся, зеленоголовое, ни о каком заказе пока речь не идет.
показати весь коментар
30.12.2020 15:36 Відповісти
Ещё про ковидный фонд не написал и 'паганые' дороги, а так 'молодец' , попытка обгадить нормальные инициативы государства , хоть и неудачная, но была
показати весь коментар
30.12.2020 15:44 Відповісти
Три новых транспортника, для ЗСУ.
показати весь коментар
30.12.2020 17:17 Відповісти
Очередной меморандум от договора можешь отличить?
Хотя о чём это я...
показати весь коментар
30.12.2020 18:14 Відповісти
А як щодо самих ракет, вони Є в держзамовленні?
показати весь коментар
30.12.2020 14:05 Відповісти
Да у "Артема" https://www.ukrmilitary.com/2020/12/80_29.html
показати весь коментар
30.12.2020 14:58 Відповісти
Нет, блин, только шасси к машинам!
показати весь коментар
30.12.2020 17:54 Відповісти
Хто ж знає , буває , забувають, як от "Вільхи" з "Вербами"
показати весь коментар
30.12.2020 18:07 Відповісти
Це *** перемога чи ще ні? Замість Нептунів у повітрі,спрямованих на кацапів в Криму,Донбасі,та смикнувшихся кацапів на їхній терріторії,отримали лише підпис домови про намір виробництва.
показати весь коментар
30.12.2020 15:00 Відповісти
Дякую, ну, хоч так, а щодо "Верби" і "Вільхи" тиша? Плять, у цієї смердючої маладої , зєльоної порослі все треба зубами вигризати. Ідіоти.
показати весь коментар
30.12.2020 15:48 Відповісти
СОТНИ, ТЫСЯЧИ, СОТНИ ТЫСЯЧ РАКЕТ ...!!!!!!!!)))))))))))))))
показати весь коментар
30.12.2020 16:42 Відповісти
Скільки комплексів???
Яким чином контракт укладено - як з «Антоновим»??? Теж повинні брати кредит та на свій кошт будувати???
показати весь коментар
30.12.2020 17:15 Відповісти
Отакої! Так Сцикун в минулому році, у жовтні на виставці "Зброя і безпека" прийхав спеціально сфоткатись і заявити, що в цьому (у 2019 році) підпишуть контракт і в 2020 будуть в ЗСУ "Нептуни". Рік пройшов тільки контракт підписали? З двох одне, або Сцикун - брехло, або пошуткував і українців вчергове наї---в.
показати весь коментар
30.12.2020 17:36 Відповісти
Та ото ж
показати весь коментар
30.12.2020 18:08 Відповісти
А хто і скільки буде КБ "Луч" платити ? Чи може як з літаками підприємства "Антонов" - ви робіть в борг, а Держава заплатить пізніше, якщо гроші будуть... Хоча сама новина не може не радувати !
показати весь коментар
30.12.2020 18:33 Відповісти
Заключить контракт и профинансировать его ---это две большие разницы!
показати весь коментар
31.12.2020 01:37 Відповісти
 
 