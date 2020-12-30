КБ "Луч" і Міноборони уклали контракт про постачання ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання ЗСУ у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це станеться в межах Державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з контрактом у ЗСУ надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджальні машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

"Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни.

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем".

На озброєння ЗСУ комплекс "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року.