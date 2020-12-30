Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак

Анонсована в грудні радіоелектронна зброя для боротьби з ворожими дронами до українських військових наприкінці 2020 року вже не надійде.

Про це в інтерв'ю Обозревателю повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Затягування термінів постачання нової зброї він пояснив новою процедурою закупівлі – через відкритий майданчик НАТО, а саме бюрократичними питаннями, що виникли у зв’язку з цим (оформлення відповідних дозволів, документів тощо).

Хомчак уточнив, що йдеться про литовську зброю.

Також читайте: Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак

"Договір підписано, оплата пройшла, і думаю, що за кілька місяців ми все отримаємо", – пояснив він.

Також військові не отримають і антиснайперські комплекси, оскільки українські виробники не встигли у зазначені терміни. При цьому придбані такі ж комплекси кілька років тому в іноземних виробників прийшли вчасно, зауважив Хомчак.

Хоч іноземні антиснайперські комплекси, стверджує головнокомандувач ЗСУ, в нинішніх умовах неефективні, тому ця зброя "лежить у ящику, а на війні не працює".