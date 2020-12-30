УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12849 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 277 58

Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак

Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак

Анонсована в грудні радіоелектронна зброя для боротьби з ворожими дронами до українських військових наприкінці 2020 року вже не надійде.

Про це в інтерв'ю Обозревателю повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Затягування термінів постачання нової зброї він пояснив новою процедурою закупівлі – через відкритий майданчик НАТО, а саме бюрократичними питаннями, що виникли у зв’язку з цим (оформлення відповідних дозволів, документів тощо).

Хомчак уточнив, що йдеться про литовську зброю.

Також читайте: Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак

"Договір підписано, оплата пройшла, і думаю, що за кілька місяців ми все отримаємо", – пояснив він.

Також військові не отримають і антиснайперські комплекси, оскільки українські виробники не встигли у зазначені терміни. При цьому придбані такі ж комплекси кілька років тому в іноземних виробників прийшли вчасно, зауважив Хомчак.

Хоч іноземні антиснайперські комплекси, стверджує головнокомандувач ЗСУ, в нинішніх умовах неефективні, тому ця зброя "лежить у ящику, а на війні не працює".

Автор: 

безпілотник (4727) Литва (2515) НАТО (6719) оборона (4881) зброя (7694) снайпери (365) Хомчак Руслан (246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
По ходу деньги на закупку ушли на зарплаты прокурорам....
показати весь коментар
30.12.2020 12:35 Відповісти
+7
Сори конечно, но чем больше Хомчак открывает свой рот, тем больше сомнений в его адекватности и вообще дееспособности
показати весь коментар
30.12.2020 12:39 Відповісти
+6
От же ж гнида...
показати весь коментар
30.12.2020 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По ходу деньги на закупку ушли на зарплаты прокурорам....
показати весь коментар
30.12.2020 12:35 Відповісти
От же ж гнида...
показати весь коментар
30.12.2020 12:37 Відповісти
Сори конечно, но чем больше Хомчак открывает свой рот, тем больше сомнений в его адекватности и вообще дееспособности
показати весь коментар
30.12.2020 12:39 Відповісти
+++
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
За сутки могут не успеть? А шо случилось?
показати весь коментар
30.12.2020 12:42 Відповісти
если пару-тройку дней не хватило, то могут и по старому календарю, до 14-го...
но если локдаун, то конечно, нужен перерыв для оружия
показати весь коментар
30.12.2020 12:54 Відповісти
Намекаешь, что на фронте тоже все уже нарядили ёлочки, завезли шампанское и приготовились соблюдать локдаун? "Война-войной, а обед по расписанию"?
показати весь коментар
30.12.2020 12:57 Відповісти
и не думал, что и такой вывод можно сделать...
там местное шампанское, артемовское...зачем завозить, нужно захватить
показати весь коментар
30.12.2020 13:14 Відповісти
Бахмут захватить? А с ним что случилось?
показати весь коментар
30.12.2020 13:20 Відповісти
вино газированное
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
Так оно ж вроде не оккупировано.
показати весь коментар
30.12.2020 13:30 Відповісти
сначала купаж, а потом газировать
показати весь коментар
30.12.2020 13:32 Відповісти
"Аполитично рассуждаешь! Клянусь, честное слово." (с)

Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4830
показати весь коментар
30.12.2020 13:39 Відповісти
ну, так потреблял еще кавказ, агдам и даляр...если в курсе, конечно
показати весь коментар
30.12.2020 13:45 Відповісти
Блін! Ну два брата-акробата! Порося джавеліни пририв на складах, доки не "прокиснуть", а блазень туди ж пририв іноземні антиснайперські комплекси. Гроші витратили, вважай ні на що.
показати весь коментар
30.12.2020 12:47 Відповісти
Джевелины давались с тем условием, чтоб не попали в зону боевых действий, а исключительно как сдерживающий фактор на случай открытой агрессии парашки и "танковых клиньев". Если бы это условие было нарушено, Джевелины бы сразу уехали назад. Кроме того, ты слабо себе представляешь назначение Джевелинов с их дальностью до 2 км.
показати весь коментар
30.12.2020 12:55 Відповісти
Посмотри ТТД "Джавелинов". Эффективная поражающая дальность стрельбы
- 3000 метров!
показати весь коментар
30.12.2020 14:03 Відповісти
2500 со всеми натяжками. Т.е. в реале хорошо, если 2000. Но это вполне в рамках сценариев его применения.
показати весь коментар
30.12.2020 14:13 Відповісти
Знаток назначения джавелинов, ти зрозумів, що я написав ? Нахрін вони НА СКЛАДАХ , коли ординці на БТР і танках, майже прямою наводкою обстрілювали наших воїнів? І скільки їх було закуплено? Думаєш, вистачило б зупинити "танковиє клинья"? В мене вже є сумніви, що вони ще можуть щось там зупинити. Витратили "баблоси", а сенс? Щоб на складах гнили, або з черговим складом - в повітря?
показати весь коментар
30.12.2020 14:40 Відповісти
А вот у Трампа спроси - зачем они на складах. Такое условие. Вынесешь, и поедут они назад.
показати весь коментар
30.12.2020 14:41 Відповісти
Та ото ж. Може краще було б у турків "в тіхаря" подібні штуки закупити. Дальність правда - 2000м, та провчити свино-собак, коли вони починали "борзеть", вистачило б. Хотілось би, щоб наш нинішній "верховний..." зрозумів, що за вікном не 1914 рік, а 2020-й і що нині мобілізація ВСІХ і чоловіків і жінок і котів і собак від час нападу орди, окрім великих втрат ні до чого доброго не призведе. Тільки ******* технології і зброя, а не "трьохлінійки" та "максими". Доля наша така, маючи сусідом кацапо-орду, завжди маємо бути готовими до війни.
показати весь коментар
30.12.2020 15:18 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2586 /// https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : 37 ПУ и 210 ракет. Поставлено весной 2018 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-ukraina-142 [133] https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-143 [134] В 2019 году заключен новый контракт на поставку второй партии ракетных комплексов.https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-144 [135] В июне 2020 года посольство США в Киеве заявило о передаче Украине очередной партии комплексов Javelinhttps://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-145 [136] . 24 июня Украина получила первую партию ракет к комплексам Javelinhttps://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-146 [137] . /// Ну, для початку, є чим зустріти свино-собак.
показати весь коментар
30.12.2020 15:30 Відповісти
Если ты такой умный, что ж не закупишь? Давай, потом расскажешь.
показати весь коментар
30.12.2020 16:22 Відповісти
Ну на таке твоє запитання, від якого тхне тупим базаром, відповім твоїм же стилем: висилай баблоси - закуплю, гадом буду! "Не віриш - запиши!" як колись після кожної чергової брехні заявляв сивочолий брехло.
показати весь коментар
30.12.2020 17:43 Відповісти
С баблом каждый дурак может. Ты ж не дурак?
показати весь коментар
31.12.2020 10:41 Відповісти
Условие не давать их передку обусловлено опасением попаданием передовых образцов вооружения в лапы противника. ПТРК Джавелин не волшебная палочка и не заменит все противотанковые средства, артиллерию, минные заграждения и прочее
показати весь коментар
31.12.2020 09:52 Відповісти
Совершенно верно. Более того, у него намного более узкий спектр применения, чем принято думать у обывателей.
показати весь коментар
31.12.2020 10:40 Відповісти
Сдача Украины идет Мавзолейному Хмырю идет опережающими темпами...
показати весь коментар
30.12.2020 12:47 Відповісти
Кто то, что то опротестовал в Печерском суде у судьи Волка? Или вопрос под личным контролем *********** и поэтому?
показати весь коментар
30.12.2020 12:48 Відповісти
Считтаю что Байден придя к власти должен ввести санкции против Украины по полному тарифу,отменить Безвиз,поднять тарифы на все и вся...,до 4 000 с носа,отьменить Субсидии,и закрыть границу на замок..
показати весь коментар
30.12.2020 12:51 Відповісти
Я понимаю, что в патриотическом угаре можно в истериках биться до иступления, но все же нужно и меру знать. У нас с Америкой безвиза и не было, на сколько мне известно. К украинским тарифам Байден так же отношения не имеет как собственно и влияния на них. Точно такая же ситуация и с субсидиями. Не он их назначает и не он их регулирует. Максимум что он может сделать это отменить санкции кацапорылым. Только вот загвоздка в том, что эти самые санкции выгодны самой Америке не меньше чем Украине.
показати весь коментар
30.12.2020 13:00 Відповісти
Лечить вас надо 73 %
показати весь коментар
30.12.2020 12:53 Відповісти
их нужно много лет лечить. много, много, много, *****, лет лечить! (с)
показати весь коментар
30.12.2020 13:21 Відповісти
Куском асфальта по башке, а затем мордой в ЗЕлёное говно - лечение быстрое и эффективеное. Правда не всегда, но в основном.
показати весь коментар
30.12.2020 13:29 Відповісти
Может вам необходимо пройти курс лечения?
Замечать только у нынешнего и в упор не видеть у прошлого, это знаете ли, наводит на мысль о нездоровом уме!
показати весь коментар
30.12.2020 15:02 Відповісти
цей кремлівський курсант заявляє, що американські антиснайперські комплекси неефективні. і лежать нерозпаковані на складі. Воно і не дивно, для нього лише російська техніка ефективна. А наші конструктори не спромоглися в строк забезпечити виготовлення своєї. А курсант гроші заплатив. Виготовник Богдани навіть до суду звертався про зобовязання курсанта і його гопкомпанії продовжити випробування. Ну де і в якій країні світу ви побачите таке (за термінологією сталіна) вредительство та умисне знищення обороноздатності країни, якій він присягав. А от квартиру вимагати для посади начальника генштабу (?) ето ми могем. а ЯК ВТІКАТИ В ШОРТАХ З ПОЛЯ БОЮ, КИНУВШИ СОЛДАТ в іловайську, ТОЖЕ МОГЕМ.. для нової влади, яка прийде незабаром, необхідно прийняти правило, всіх випусників російських училищ негайно звільняти із збройних сил, щоб більше ці історії запроданства та паплюження збройних сил не повторювались.
показати весь коментар
30.12.2020 12:58 Відповісти
Ще невідомо якою буде нова влада. 73% ідійотів нікуди не зникли.
показати весь коментар
30.12.2020 13:02 Відповісти
Саботаж на всіх рівнях.
показати весь коментар
30.12.2020 12:59 Відповісти
все потому что "ШАРАГА" под названием Укроборонпром может только косить бабло. Наша армия для них даже не на втором и не на третьем месте а гдето там.............
показати весь коментар
30.12.2020 13:01 Відповісти
Интересно, как бы поступил тов. сталин с украинскими производителями, которые могли и должны были успеть, но не успели?
Риторическим назывется вопрос, не треьующий ответа.
показати весь коментар
30.12.2020 13:04 Відповісти
А тут дело не в производителях, а в заказчиках, которые ни заказов ни финапнсирования со второй половины 2019 года для производителей не делали и не осуществляли. Саботировали, как Таран и Хомяк.
показати весь коментар
30.12.2020 13:27 Відповісти
По сути, вопрос (риторический) остается: как бы поступил с ними "вождь всех времен и народов"?
показати весь коментар
30.12.2020 13:39 Відповісти
хомчак, іди в отставку. чючєло.
показати весь коментар
30.12.2020 13:07 Відповісти
другими словами " мы сделали все от нас зависящее ,что бы новое оружие ВСУ не получили"
показати весь коментар
30.12.2020 13:10 Відповісти
6 лет войны а руководство ВСУ не обеспечили основные средства противодействия. Руководство ВСУ это мы, это то что мы заслуживаем.
показати весь коментар
30.12.2020 13:19 Відповісти
Із сказаного хомчаком небачу карних справ і відставок. Хто винуватий.що вас лохів розводять як котят і ви нічого не розумієте в керівництві державою і ЗСУ. Чому зброя лежить в ящиках на складах,а не у військах. Мерзоти ви,ідіть добровільно з посад.
показати весь коментар
30.12.2020 13:23 Відповісти
И не удивительно, ведь у нас нынче в моде ваЗЕлин, а не Порох. Да и генералы унас нынче такие "боевые", ЧЕТЫРЁХквартирные, как этот Хомяк, пардон, Хомчак.
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
Усе пішло у "військовий" асфальт
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
Армія вже ніфіга не получить.
Окрім ганьби.
показати весь коментар
30.12.2020 13:27 Відповісти
Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського військового російським снайпером27 лютого на Донбасі було вбито молодшого сержанта Володимира Федченка.

иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".
Набалакав?
Источникк: https://censor.net/ru/n3239849
показати весь коментар
30.12.2020 13:27 Відповісти
зато четвертая квартира - вовремя!...)
показати весь коментар
30.12.2020 13:35 Відповісти
Я не пойму, почему украинские заводы ничего не производят? Ни один контракт по АНам не выполнен. Теперь еще и с оружием... Все уехали в Чехию плитку класть?
показати весь коментар
30.12.2020 13:38 Відповісти
Ну скока можно отвлекать Хомчака от важных дел всякой ерундой, типа войны, новых вооружений и прочей чепухой - прыстаркуватому Шантеклеру молодая курочка снесла яичко и он просто обязан денно и нощно хомячить, хомячить и хомячить в уютное гнёздышко. В гробу он видал всякие беспилотники и на хрене вертел средства борьбы с ними.
показати весь коментар
30.12.2020 13:58 Відповісти
Антиснайперские комплексы лежат на складе потому что есть запрет сверху на их использование, а так же на разведку, запуск дронов, минирование подходов, и все на что могут пожаловаться сепары и сорвать "мир" в глазах #уйла.
показати весь коментар
30.12.2020 17:52 Відповісти
Молодцы, всё правильно.
показати весь коментар
30.12.2020 19:51 Відповісти
Что за долбодятел этот Хомчак - не может даже сказать когда будет поставка радиоэлектронного оружия. Если контракт на поставку заключен и даже прошла предоплата, то надо просто заглянуть в контракт и прочитать указанные там сроки поставки. Читать этот полководец, надеюсь может.
А чего стоит его пассаж что антиснайперское оружие лежит в ящиках?
Пусть для полноты картины еще добавит, что патроны солдатам на передке не выдают, чтобы не дай дог тишины не нарушили. Картина маслом.
показати весь коментар
30.12.2020 19:57 Відповісти
ХОМЧАК ЗРОБИВ ВСЕ,ЩОБ НОВА ЗБРОЯ НЕ ДІЙШЛА ДО ВОЇНІВ , А ТА ЩО Є, ЗАЛИШАЛАСЬ НА СКЛАДАХ
показати весь коментар
30.12.2020 22:01 Відповісти
 
 