Нову зброю проти безпілотників і снайперів українські військові до кінця року не отримають, - Хомчак
Анонсована в грудні радіоелектронна зброя для боротьби з ворожими дронами до українських військових наприкінці 2020 року вже не надійде.
Про це в інтерв'ю Обозревателю повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.
Затягування термінів постачання нової зброї він пояснив новою процедурою закупівлі – через відкритий майданчик НАТО, а саме бюрократичними питаннями, що виникли у зв’язку з цим (оформлення відповідних дозволів, документів тощо).
Хомчак уточнив, що йдеться про литовську зброю.
"Договір підписано, оплата пройшла, і думаю, що за кілька місяців ми все отримаємо", – пояснив він.
Також військові не отримають і антиснайперські комплекси, оскільки українські виробники не встигли у зазначені терміни. При цьому придбані такі ж комплекси кілька років тому в іноземних виробників прийшли вчасно, зауважив Хомчак.
Хоч іноземні антиснайперські комплекси, стверджує головнокомандувач ЗСУ, в нинішніх умовах неефективні, тому ця зброя "лежить у ящику, а на війні не працює".
но если локдаун, то конечно, нужен перерыв для оружия
там местное шампанское, артемовское...зачем завозить, нужно захватить
- 3000 метров!
Замечать только у нынешнего и в упор не видеть у прошлого, это знаете ли, наводит на мысль о нездоровом уме!
Риторическим назывется вопрос, не треьующий ответа.
Окрім ганьби.
иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".
Набалакав?
Источникк: https://censor.net/ru/n3239849
А чего стоит его пассаж что антиснайперское оружие лежит в ящиках?
Пусть для полноты картины еще добавит, что патроны солдатам на передке не выдают, чтобы не дай дог тишины не нарушили. Картина маслом.