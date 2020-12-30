Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що позбавлення української мови статусу державної на окупованих територіях є порушенням прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На окупованих територіях України скасовано мовне законодавство, чим українську мову було позбавлено статусу державної. Це не тільки примітивна імітація процедур так званої законотворчої діяльності окупаційного режиму. Це порушення прав людини, про що повідомлено депутатам ПАРЄ, Верховному комісару ОБСЄ", - сказав Кремінь.

Омбудсмен висловив сподівання на те, що інформація, яку його Секретаріат збирає разом з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, стане предметом його щорічного звіту у 2021 році й буде розтиражована у всьому світі.

"Крим, Донбас - це Україна, а люди, які там живуть - українці. Жодним чином їх не можна відокремлювати, зокрема в мовному питанні", - сказав Кремінь, відповідаючи на запитання, якою має бути мовна політика на тимчасово непідконтрольній території Донбасу та Криму після деокупації.

Водночас уповноважений додав, що на сьогодні насамперед потрібно говорити про кращий доступ дітей із окупованих територій до української освіти.

На запитання, чи потрібно буде ухвалювати певні перехідні положення закону про мову після деокупації територій, Кремінь заявив, що це запитання до Верховної Ради.