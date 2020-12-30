УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13043 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
2 299 43

Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь

Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що позбавлення української мови статусу державної на окупованих територіях є порушенням прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На окупованих територіях України скасовано мовне законодавство, чим українську мову було позбавлено статусу державної. Це не тільки примітивна імітація процедур так званої законотворчої діяльності окупаційного режиму. Це порушення прав людини, про що повідомлено депутатам ПАРЄ, Верховному комісару ОБСЄ", - сказав Кремінь.

Омбудсмен висловив сподівання на те, що інформація, яку його Секретаріат збирає разом з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, стане предметом його щорічного звіту у 2021 році й буде розтиражована у всьому світі.

Також читайте: В Україні може з'явитися добровільний іспит на рівень володіння держмовою, - мовний омбудсмен Кремінь

"Крим, Донбас - це Україна, а люди, які там живуть - українці. Жодним чином їх не можна відокремлювати, зокрема в мовному питанні", - сказав Кремінь, відповідаючи на запитання, якою має бути мовна політика на тимчасово непідконтрольній території Донбасу та Криму після деокупації.

Водночас уповноважений додав, що на сьогодні насамперед потрібно говорити про кращий доступ дітей із окупованих територій до української освіти.

На запитання, чи потрібно буде ухвалювати певні перехідні положення закону про мову після деокупації територій, Кремінь заявив, що це запитання до Верховної Ради.

Автор: 

Крим (14220) українська мова (845) Донбас (22361) Кремінь Тарас (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Цікаво, в який клас цей учєнік пішов, в перший чи другий?
показати весь коментар
30.12.2020 12:59 Відповісти
+11
етой тоже язик мєшал

Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9547
показати весь коментар
30.12.2020 13:02 Відповісти
+7
Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4681
показати весь коментар
30.12.2020 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мне посаду бы такую
Лепечу хиблом по .ую

Классно - сидишь на жирной з.п. и болтаешь шо скажет Тартаров, или кто там щас главарь то?
показати весь коментар
30.12.2020 12:48 Відповісти
Но ведь:
Отмена госстатуса украинского языка на оккупированных территориях - нарушение прав человека, - Креминь - Цензор.НЕТ 6154
показати весь коментар
30.12.2020 12:49 Відповісти
Цікаво, в який клас цей учєнік пішов, в перший чи другий?
показати весь коментар
30.12.2020 12:59 Відповісти
Яка різниця в якому класі з підручника самокрутки крутити та косяки забивати !!!)))
показати весь коментар
30.12.2020 13:17 Відповісти
етой тоже язик мєшал

Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9547
показати весь коментар
30.12.2020 13:02 Відповісти
земля їй бетоном.амінь
показати весь коментар
30.12.2020 13:06 Відповісти
аглицкий, по умолчанию, принимается как язык международного общения. вот и руцкому изыгу нужно просто придать свой особый статус - йазык врага. всё станет на свои места ))
показати весь коментар
30.12.2020 12:51 Відповісти
Во Вьетнаме или Японии нужно всех говорящих на "американском" расстрелять через повешение на костре?
показати весь коментар
30.12.2020 14:45 Відповісти
Ты не путай говнорасею и другие страны.
показати весь коментар
30.12.2020 15:39 Відповісти
То есть, американцам можно даже ядером и напалмом закидывать тех, кто против них воюет даже НЕ ВТОРГАЯСЬ на их территорию и не хочет сдаваться?
Так что, если украинские русские и другие русскоговорящие граждане Украины не желают ложиться под "кооператив Озеро", кремлевские имеют полное моральное право ипануть по ним своими искандерами? Это я к тому, что - какую такую опасность Япония представляла непосредственно Северной Америке вообще и США в частности. И к тому, что - если кому-то из жителей Японии, по той или иной причине, удобнее общаться на английском, или тем более на американском английском, то они что, должны теперь сделать себе сеппуку?
показати весь коментар
30.12.2020 17:58 Відповісти
Даунбасіти та лугандонці - окремі народи, що мають "право на самовизначення" (принаймні так вони самі вважають)...
показати весь коментар
30.12.2020 12:53 Відповісти
Донбасити,крисчане та росєяне,це мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без роду та племені !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 13:16 Відповісти
Ти подивись що коїться на неокупованій Україні,звіздобол !!!)))
показати весь коментар
30.12.2020 12:53 Відповісти
Домбасяни вважають що вони вже в лаптєстані, тому нічого дивного.
показати весь коментар
30.12.2020 12:57 Відповісти
Кажуть що Україна це срань Москальска нема тільки деревень,балалайок,кафтанов,сарафанов мавзолейніх та якутського скульптора...
показати весь коментар
30.12.2020 12:58 Відповісти
Ти давно з ****** росіских виліз ?
Ще і бруд з п'ят не змив, а вже на Україну набираєш.
показати весь коментар
30.12.2020 13:20 Відповісти
Ксюша його місце в бане,його ввечері забанили,але потвора живуча !!))
показати весь коментар
30.12.2020 13:23 Відповісти
Яку йому баню ?
Діжку з лайном - і щоб не бекало звідти.
показати весь коментар
30.12.2020 13:30 Відповісти
Скасування держстатусу української мови на окупованих територіях - порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4681
показати весь коментар
30.12.2020 13:02 Відповісти
Хрен его заставишь забыть.)
показати весь коментар
30.12.2020 13:46 Відповісти
Рюсская косоворотка и галифе єто тоже украинская одежда,а колготки мужские носили на РАБссии очень давно,жених Наташи Ростовой Андрей Балконский носил колготки прямо на Балу у Питирьбюрге...
показати весь коментар
30.12.2020 13:04 Відповісти
Карочи мішиодиннарот
показати весь коментар
30.12.2020 13:08 Відповісти
Безумовно ,мене позбавляют права обслуговування державною мовою ,на отримання інформаціі державною мовою !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 13:20 Відповісти
А що то за географичне явище -Новососсия ???)))
показати весь коментар
30.12.2020 13:21 Відповісти
43.339981, 132.624780
показати весь коментар
30.12.2020 14:57 Відповісти
Як окупанти бояться української мови і самоідентифікації Українців,бо таких не можна послати,як гарматне м'ясо на безкінечні війни,які веде Московія всю історію свого жалюгідного існування,а ви кажите какаяразніца на каком язикє разгаварівать.Українці првинні захищати тільки свою землю бо іншої нема,тож не про.б.ть її своєю пасивністью Українці.
показати весь коментар
30.12.2020 13:17 Відповісти
Ты полистай ютьюб и послушай на каком языке половина сидящих не на цензоре как ты, а в окопах, непро.б.вают Украину
показати весь коментар
30.12.2020 15:01 Відповісти
Ти відправляєш збирати інфу у приватну сферу. Узткощелепні і в еімеччині усі ненароботі на своєм узьком говорять. А на роботі - державною.
показати весь коментар
30.12.2020 15:10 Відповісти
Ну конечно, для сбора инфы лучше всего сидеть у Анжелыной сиськи и самым широкочелюстным образом любить и защищать Украину
показати весь коментар
30.12.2020 15:24 Відповісти
Класична відповідь українського вчительського продукту. Скачуть з теми на тему лише такі. Знаєш, що твій комент означає? Закінчились аргументи.
показати весь коментар
30.12.2020 15:42 Відповісти
А чим тебе не влаштовують українські вчителі? Який такий в них продукт? З якої теми і на яку я перескочив? Чим, як ти кажеш вузькощелепні, які зараз знаходяться у окопах на передку і при цьому й на роботі, й поза нею спілкуються російською, гірші у своєму патриотизмі ніж ти, хто зараз на Цензорі патриотично пише українською, а на роботі і можливо що й після, дуже патриотично щодо України, трьохкае німецькою?
показати весь коментар
30.12.2020 17:24 Відповісти
Який такий продукт? Так гсь такий як ти, малознаючий, зато папужкою працюючий.
показати весь коментар
30.12.2020 19:18 Відповісти
Ясно, на остальные вопросы ответов нет. Ну и ладно. Давай, крутись дальше, bürger широкощелепний
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
Хахаха. Як мала дитина відповідаєш.школярик узькомозглий.
показати весь коментар
30.12.2020 20:03 Відповісти
Був я в окопах 2014-2015 рік 128 ОГШБ,90% розмовляло українською,а рузьгєщелепний киянин перейшов на українську.
показати весь коментар
02.01.2021 13:54 Відповісти
Почему население не выступает с протестами?
показати весь коментар
30.12.2020 13:52 Відповісти
Там? Там гавкать не можна! Тільки що партія сказала.
показати весь коментар
30.12.2020 15:12 Відповісти
Найпрадавніші написи нашою мовою - то граффіті на стінах Софії Київської.
Для тих кому цікаво - кілька написів за 12 сторіччя. Цікаво, чому там пишуть "априль, октябрь.октомвирь, март"? Москалі кляті й тут наслідили.

Въ великыи четвергъ рака положена бысть ото АнъдрЕя роусьскый княzь благыи а Дмитръ ψалъ отрочъкъ его мѢсяца априля въ (14) а бе середе оумърлъ по обѢде

МѢсяца октомъвря въ (19) переставилъ ся Петръ а въ (20) погрѢбенъ

Господи помоzи рабоу своему АндрЕеви богатомоу грЕхы оубогоу добрыми дЕлы

ЛѢта (1221) прЕставися рабъ Божиi подьякъ Петръ

Господи помоzи рабоу своему грѢшьному Лаzорю оубогому Святая Соφья помилуи мя

МѢсяца октября въ (12) день пришьлъ Никита. Соудило писал

Zълои Ѣде на воину

ω(д)аи коzу мою попо(ви)

Спрашивает ся коzа с бѢсом еи поити кива баран еи

Простятъ ФомѢ аще на чъто творимь не вѢмъ

МолЕние ко Святое Софие о рабе Божие Ани о сдравии и спасении

На многа лЕта Иоанови

помоzи рабу своему Степанови грЕшному

А се были в Святои Софье въскрѢссьнымъ днемъ Степанъ

МѢсяця марта (29) въ вторымъ цасе дьне отъиде Михаилъ митрополитъ

Богородице помоzи своемоу ЯкшЕ

Господи помоzи рабоу своемоу Симеоноу грѢшномоу оубогомоу и бяше въ Соφие

Господи помоzи рабоу своемоу Георгеви грѢшьномоу плацоущемоуся мъногохъ приведеномоу къ святъ Соφие Богомъ
показати весь коментар
30.12.2020 14:13 Відповісти
Для слов'ян старо болгарська мова була,як германцям латинь,якою писались літописи,а русичі розмовляли руською мовою практично ідентичною до ******** української.
показати весь коментар
02.01.2021 13:59 Відповісти
 
 