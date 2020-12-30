Росії сильно не хочеться, щоб Україна та Угорщина нормалізували свої відносини: рука Москви присутня у всьому, - Кулеба

Росія не хоче нормальних відносин між Україною та Угорщиною, за будь-яких можливостей вона створює напругу між цими країнами.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"В принципі, рука Москви присутня у всьому, що відбувається в Україні. Жартую. Так, ми бачимо, що РФ сильно не хочеться, щоб Україна та Угорщина нормалізували свої відносини. Вона користується кожною можливістю, щоб створити додаткову напругу в українсько-угорських відносинах і не допустити перезавантаження", - відповів він.

В цілому Кулеба відніс відносини з Угорщиною до провалів дипломатії 2020 року. Однак зазначив, що відносини з цією країною такі і є: "то досягнення, то провал".

За його словами, поведінка Будапешта також обумовлена "глибинним переконанням", що питання угорської меншини в сусідніх країнах є "життєво важливим" для угорської політики.