Росії сильно не хочеться, щоб Україна та Угорщина нормалізували свої відносини: рука Москви присутня у всьому, - Кулеба

Росія не хоче нормальних відносин між Україною та Угорщиною, за будь-яких можливостей вона створює напругу між цими країнами.

Росія не хоче нормальних відносин між Україною та Угорщиною, за будь-яких можливостей вона створює напругу між цими країнами.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"В принципі, рука Москви присутня у всьому, що відбувається в Україні. Жартую. Так, ми бачимо, що РФ сильно не хочеться, щоб Україна та Угорщина нормалізували свої відносини. Вона користується кожною можливістю, щоб створити додаткову напругу в українсько-угорських відносинах і не допустити перезавантаження", - відповів він.

В цілому Кулеба відніс відносини з Угорщиною до провалів дипломатії 2020 року. Однак зазначив, що відносини з цією країною такі і є: "то досягнення, то провал".

Також читайте: "Тема Криму повинна бути пекельною темою для Росії, а не священною", - Кулеба

За його словами, поведінка Будапешта також обумовлена "глибинним переконанням", що питання угорської меншини в сусідніх країнах є "життєво важливим" для угорської політики.

В Венгрии дружбан Путинило у власти, Орбан ( этакий "европейский Лукашенко - Жириновский") А у венгров как оказалось короткая историческая память.Подавление венгерского национального восстания против Австрии, ( 1848-1849) где победа венгров была уже фактически одержана но удар 160 тысячной российской армии и 5 тысяч сербских братушек "добровольцев" ( при том что у австрийцев всего то было всего 80 тысяч против 200 венгерских) привело к поражению восстания и установление террора. А потом первая мировая где венгры были основной силой воюющей против России Австро- Венгрии, а потом попытка советской России экспортировать в Венгрию советскую власть, что закончилось плачевно с огромными жертвами. А потом сталинский террор внутри СССР где одной из преследуемых народов были этнические венгры. А потом вторая мировая война в которой Венгрия приняла активное участие на стороне стран " Оси", и Венгрия наверное была самым надежным союзником Германии и практически воевала ( в отличии от других) до конца. Потом последовала советская оккупация, потом кровавое подавление венгерского восстания в 1956 году и ужесточение режима террора и оккупации. Да уж короткая память, короткая ( хотя о чем это я , у некоторых наших сограждан она тоже не длиннее венгерской)
30.12.2020 13:24
"В принципе, рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине. Шучу.Источник: https://censor.net/ru/n3239853

Ну, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. А вообще, Кулеба, если хер коротковат, значит Путин виноват
30.12.2020 12:59
рука москвы и язык в жопе Зедебила
30.12.2020 13:05
"В принципе, рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине. Шучу.

Ну, как известно, в каждой шутке есть доля шутки.

Ну, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. А вообще, Кулеба, если хер коротковат, значит Путин виноват
30.12.2020 12:59
30.12.2020 13:08
как известно, руки у мацквы растут из жопы, а свою жопу та сует на все бутылки, придерживая их руками, из неё же и растущими. она считает это очень удобным ))
30.12.2020 13:04
рука москвы и язык в жопе Зедебила
30.12.2020 13:05
у зебила в жо#е рука, правда Игарь Валерича))))
30.12.2020 13:07
Хотілося б запитати у Кулеби: "Хлопчик, а ти романтик?" (С).
Але ж він не хлопчик, проте і аж ніяк не міністр закордонних справ України...
30.12.2020 13:08
"...рука Москвы присутствует во всем..." Не во всём, а только в заднице Янелоха.

30.12.2020 13:10
В Европе есть три сильно обиженных нации Венгры, Сербы и россияне, каждые по своему ноют за былые времена, рашка за ссср, сербы за югославию, венгрый за австовенгрию... у меня мой кум работает в Словакии так говорит что венгры там уже всех притомили о том что часть Словакии Румынии и Украины это их земля (типо диды воевали и всё такое)...
30.12.2020 13:14
Баран Мавзолейный,отдай Беслан детям и Норд ОСТ мацкалям))))))))
30.12.2020 13:31
На РАБссии все схвачено...Белорусь наш,Армения наш,Азербайджан наш,Казахстан скоро наш...Киргизия наш,Таджикистан наш...кто там остался? Ах да Трамп уже не наш... Мавзолейное бідло почти всех захватило...
30.12.2020 13:15
Крысы Мавзолейное,после присяги Байдена будете проситть тушонку Рузвельта и ножки Буша...,осталось всего 20 дней...Терпите шакалы..
30.12.2020 13:18
Ты просрал СССР,СНГ,Варшавский договор,КацаКрысиную. империю Романовых... ты урод Мавзолейный перестань срать...СкрнеПОНОСом
30.12.2020 13:25
30.12.2020 13:23 Відповісти
В Венгрии дружбан Путинило у власти, Орбан ( этакий "европейский Лукашенко - Жириновский") А у венгров как оказалось короткая историческая память.Подавление венгерского национального восстания против Австрии, ( 1848-1849) где победа венгров была уже фактически одержана но удар 160 тысячной российской армии и 5 тысяч сербских братушек "добровольцев" ( при том что у австрийцев всего то было всего 80 тысяч против 200 венгерских) привело к поражению восстания и установление террора. А потом первая мировая где венгры были основной силой воюющей против России Австро- Венгрии, а потом попытка советской России экспортировать в Венгрию советскую власть, что закончилось плачевно с огромными жертвами. А потом сталинский террор внутри СССР где одной из преследуемых народов были этнические венгры. А потом вторая мировая война в которой Венгрия приняла активное участие на стороне стран " Оси", и Венгрия наверное была самым надежным союзником Германии и практически воевала ( в отличии от других) до конца. Потом последовала советская оккупация, потом кровавое подавление венгерского восстания в 1956 году и ужесточение режима террора и оккупации. Да уж короткая память, короткая ( хотя о чем это я , у некоторых наших сограждан она тоже не длиннее венгерской)
30.12.2020 13:24
В принципе, рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине. Шучу. шутка ложь, но в ней намек.
30.12.2020 13:24
30.12.2020 13:28
біда що та рука в жопі Зедента і керує його головою.
30.12.2020 13:40
Ситуация и простая и сложная одновременно. Йух йухла торчит в ИгорбВалериче, а йух ИгорьВалерича торчит в роте бубочки. При этом в заду бубочки торчит йух Орбана, а Трамп по желанию йухла свой йух из Орбана вынул, но орбан тут же потянул в рот йух йухла.
Ой, это я перебрал, да? Ну, можно и удалить. Хотя жалко. Вот так вот просто о сложном.
Ой, это я перебрал, да? Ну, можно и удалить. Хотя жалко. Вот так вот просто о сложном.
30.12.2020 13:41
КИЛЯЙТЕ ВОШЕЙ ПРОМОСКОВСКИХ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ И ВСЁ !)
30.12.2020 16:41
 
 