Зеленський підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об'єктів оподаткування, - ОП

2 778 16

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування" № 1117-IX, який парламент прийняв 17 грудня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ передбачає впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування.

Ухвалення закону було зумовлене складною ситуацією, що виникла у зв’язку з пандемією COVID-19 і запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням у світі.

Документ, зокрема, вносить зміни у податкове законодавство, спрямовані на уточнення деяких положень трансфертного ціноутворення; уточнює підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії.

Таким чином забезпечується зменшення навантаження на бізнес щодо сплати податків та створюються механізми для залучення нових інвестицій, виведення економіки з тіні, що приведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів.

Автор: 

+12
30.12.2020 13:17
+7
30.12.2020 13:17
+6
30.12.2020 13:17
30.12.2020 13:09
Жалько заробитчан не обложили 5% налогом как было обещано
30.12.2020 13:11
Буде, і касові апарати їм будуть, все їм сцикун для покращення зробить.
30.12.2020 13:16
30.12.2020 13:17
Новорічне вітання від Зе-уряду! Кому покращення? Свіженьке привезли!

https://www.youtube.com/watch?v=6bWkx0IGAec
30.12.2020 14:04
30.12.2020 13:17
Сам то все задекларировал? А то ленка жалелась шо у нее собственного жилья и она мечтает, что оно когда-то у нее будет)))
30.12.2020 13:10
30.12.2020 13:17
Скільки ручок він списує за день?
30.12.2020 13:13
Він хоч сам зрозумів,що підписав,чи йому пох?
30.12.2020 13:13
30.12.2020 13:15
та він і на іменованій "роботі" не париться...
30.12.2020 13:22
секта "свидетелей евроблях и умения жЫть" должны заценить инициативы своего Вошьдя по доению крупного, а особенно, конечно, их, среднего и мелкого рогатого скота..
30.12.2020 13:20
Це що вони за обʼєкти такі зібрались описувати? Не інакше як квартири, які здають внаєм в Києві та й в інших містах. Тут пів Києва здають свої квартири, так що пора вже драти з них, дивно що раніше за них не взялися. Хтось же повинен оплачувати пенсам і інвалідам харчі, та так що б з Коломойського і Ахмєтова податки не драти.
30.12.2020 13:57
30.12.2020 20:34
 
 