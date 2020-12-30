УКР
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов

Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов

Президент Володимир Зеленський перетворився на типового антигероя розважальних шоу на політичну тематику, які він знімав, коли був коміком.

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, коментуючи злив справи заступника голови ОП Олега Татарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський таки захистив свого друга Татарова від НАБУ. Вітаю, пане президенте. Ви типовий приклад поганого політика. Типовий антигерой ваших шоу. Типова тимчасова неприємність", - написав Шуклінов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

Зеленський Володимир (25203) Татаров Олег (431)
+28
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 1507
30.12.2020 13:22 Відповісти
+27
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 6651
30.12.2020 13:27 Відповісти
+20
Воно від народження ходяча пародія.
Люди здуріли, коли за нього голосували.
30.12.2020 13:22 Відповісти
СБУ передасть Міноборони України вилученого контрабандного військового майна на 1 млрд гривень

У2020 році контррозвідка Служби безпеки України запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд. грн. В контррозвідці говорять про те, що наразі завершується робота по передачі Міністерству оборони України вилученого контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд. гривень.
Крім того, у 2020 році контррозвідники викрили факти зловживання службовим становищем посадовими особами у Міноборони, Нацгвардії та низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі.https://defence-ua.com/news/kontrrozvidniki_peredadut_mou_viluchenogo_kontrobandnogo_vijskovogo_majna_na_1_mlrd_griven-2470.html
30.12.2020 13:19 Відповісти
"стал" ? Та він ним і був, дурилка картонна, тільки тим і займався, що принижував Україну і лобизав задній міст починаючи від пуйла і закінчуючи кадировим, при цьому "гуморячи" з Голодомору і держави в цілому
30.12.2020 13:23 Відповісти
...До 2020 року ми могли стежити за діями колективного розуму - вірніше, колективного божевілля - з певною добродушністю, тим більше тоді, коли ці дії не загрожували демократії. Ми могли заспокоювати себе, що наші співвітчизники - і в розвинених країнах, і в країнах, які тільки починають наближатися до цивілізованого світу - мають повне право спробувати і переконатися у марності своїх сподівань на диво, на пошук простих відповідей на складні питання. Що, навпаки, потрібно дати їм можливість спробувати - щоб у них ніколи не було відчуттів, що їм не дали здійснити свою мрію і проголосувати за чергового або позачергового пройдисвіта на виборах глави держави або за банду піратів - на парламентських.
Тепер ми точно знаємо, до яких наслідків може призвести їх дурість і наша благодушність: ми задихнемося у власній блювоті. Не сьогодні, так завтра. І те, що на сусідньому ліжку буде задихатися незнайомий ідіот, що підготував нам таку долю і буде заходиться в несамовитий крик його дружина - якщо її ще впустять в палату, звичайно - не втішить ні нас, ні наших родичів. У смертний час зловтіхи немає. - В. Портников
30.12.2020 13:20 Відповісти
нахэр портникова, смешно смеется над.... а над тем шо заслужили.
даже армяне не так ноют за геноцидами.
ну и шо? получили войну и вот Алиев потерял 2800 солдиков, но победил, а тут .....
30.12.2020 13:24 Відповісти
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 4310
30.12.2020 13:20 Відповісти
он просто оседлал Кого?
Ну, например, такого как я, хотя я и не ходил на 3 крайних выбора:
https://www.youtube.com/watch?v=1s3fMaBdWD8
но тем не менее, музыка неплохая
30.12.2020 13:21 Відповісти
Воно від народження ходяча пародія.
Люди здуріли, коли за нього голосували.
30.12.2020 13:22 Відповісти
вони ще щиро новорічну маячню Зеленського дивитимуться...
30.12.2020 13:26 Відповісти
Я переключу на Прямий.
Може там хтось приємніший буде.
А морді ЗЕ покажу середній палець.
30.12.2020 13:32 Відповісти
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 5298
30.12.2020 13:22 Відповісти
Щоб тебе , зелений волоцюга , розірвало !
30.12.2020 13:38 Відповісти
Хліба вам, хліба!.. Немає у мене хліба, бачите, сам пиріжки їм.
30.12.2020 14:30 Відповісти
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 1507
30.12.2020 13:22 Відповісти
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 5795
30.12.2020 13:23 Відповісти
Он устал ат вайньі.
30.12.2020 13:26 Відповісти
все думали , когда голосовали , а вдруг из говна пуля получится , а нет - не получилась
30.12.2020 13:23 Відповісти
да ничего они не думали - голосовали за покемона, который примелькался по телевиззору, корча антикоррупционера. Понятно было сразу тем, кто способен критически міслить, что оно такое - слуга олигарха! но по-ходу эту слугу начали все кому не лень использовать....
30.12.2020 13:32 Відповісти
Да. На сцену Квартала Володя скорее всего уже никогда не вернётся.
30.12.2020 13:23 Відповісти
Да он себе уже на Кипре наколядовал нормально. Плюс квартирки сдавать можно. Субсидию получает. Как то проживет в Италии на вилле.
30.12.2020 13:32 Відповісти
Да у него и до президентства с Кипром и квартирками всё было не плохо. А вот шутить над украинскими политиками он уже вряд ли сможет,
30.12.2020 13:37 Відповісти
Чого ж не вернеться. Грати кацапам х*ром на роялі в параші він завжди зможе. Та й в Україні вати вистачає, 27%, дивіться останній рейтинг.

https://censor.net/ru/news/3239822/reyiting_zelenskogo_za_polgoda_upal_s_376_do_277_opros_kmis_infografika
30.12.2020 13:35 Відповісти
Да вата как раз одна из первых от Володи и отвернулась. Секта Шария лишь один из ярких примеров. Отсюда и просадка рейтинга. Пророссийскость Зеленского это миф. Проукраинская часть его электората отворачивается медленнее и только из-за становящейся всё более очевидной некомпетентности Володи занимаемой должности.
30.12.2020 13:47 Відповісти
Слідкуємо як Бєнядіктова відкриє карну справу за наїзд на потерпілого.
30.12.2020 13:24 Відповісти
У Татарова есть хороший компромат на зелёного гнуса.... Поэтому, последний из кожи вылазит , чтобы Татаров не сел....
30.12.2020 13:24 Відповісти
А чому антигерой? Це для притомних-антигерой. А для фанатів його шоу - ці персонажі, яких він відображає - найсправжнвші герої - тупі, раглі злодії, малорос, корупціонери. От власне таких і вибрали у владу. Кумирів.
30.12.2020 13:24 Відповісти
Дійсно. З усіх телеканалів Рошенко і Мертвечука в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Зеленський".
30.12.2020 13:25 Відповісти
О, виліз як чорт з конопель.
30.12.2020 13:27 Відповісти
Я не розумію-чого воно радіє так?
30.12.2020 13:29 Відповісти
Ваш улюблений Хомчак теж зраду віднайшов.
Каже, зелені бридні армію зневажають і не забезпечують.
30.12.2020 13:33 Відповісти
Є питання: а 1+1 відноситься до каналів мертвечука?

А взагалі нічого дивного: два роки тому з каналів Бєні і мертвечука була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Порошенко"...

А в 2009 була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Ющенко" (хоча от з Ющом обідно - при ньому ми жили НАЙКРАЩЕ за всю історію України).
30.12.2020 13:34 Відповісти
Зеленский стал типичным антигероем своих шоу, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 9345
30.12.2020 13:26 Відповісти
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 6651
30.12.2020 13:27 Відповісти
Народ - тот который не нарид - уже полтора года так думает.
30.12.2020 13:33 Відповісти
Хам тоже был позором. Так что у нас это уже второй позорник.
30.12.2020 13:33 Відповісти
Уже, і 10 років чекати не треба
30.12.2020 13:40 Відповісти
А про Януковича вже забули? Коротка у нього память, які там 10-15 лет?
30.12.2020 14:31 Відповісти
А ... це той хто страусів любив...
30.12.2020 17:17 Відповісти
Если бы у нынешнего президента ( при всех его зашкварах и зашкварах его команды) была бы не Зеленский, а как то по другому ( скажем Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Вакарчук и т.д) представляю как бы выглядели концерта " 95 квартала" Нынешняя власть дает столько сценариев для пародий, шуток, критики и юмора ( часто черного) что "Кварталу" хтатило бы тем на еженедельные ( а может даже 2 раза в неделю) новые концерты продолжительностью по 4 часа лет на пять. Неиссякаемый источник зарабатывания денег. Но не сложилось. Вова стал "президентом" и лавочка по сути закрылась. Теперь остались анекдоты про тещу "с бородой".
30.12.2020 13:31 Відповісти
Он стал типичным слабым, никчемным, закомплексованным лохом, который доконает Украину!
30.12.2020 13:31 Відповісти
він таким і був - завжди.
тільки телепням його по тв занадто прикрасили.
30.12.2020 13:33 Відповісти
якщо ложку меду, на яку повелися зебіли, змішати з діжкою полірованого лайна, що воно і являє, то отримаєте преза всіх часів, найвидатнішу Зелю ************..
30.12.2020 13:36 Відповісти
"которые он снимал будучи комиком..." а сейчас оно кто? теперь все как шоу дебилов.
30.12.2020 13:38 Відповісти
А кто то уже видел "ответ идиоту"-это так тот кс назвали отчет ,что они зебобе написали?почитала бы...
30.12.2020 13:40 Відповісти
Зелене , недорозвинуте чмо , всю Украіну перетворило в 95- й квартал 😡
Поскоріше потрібно спекатися такого *********** , бо втратимо країну !
30.12.2020 13:46 Відповісти
А тепер треба оцінити вклад Венедіктової у рятування Кремлівсього" РЯДОВОГО РАЙЕНА", й чим вона реабілітувалсь перед янелохом на користь свого незвільнення!(обіцяного вовою)
30.12.2020 14:20 Відповісти
Янелох обіцяв звіольнити її ЗА НЕПОСАДКИ , а якраз ЗА НЕПОСАДКИ він її й помилуваав. Шановні журанлісти нарийте УСІ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ ТА ЗВІТА ЯНЕЛОХА!!! У США ЦЕ ЗРОБИЛИ, НАРАХУВАЛИ СВОЄМУ 20 ТИС ЗА ТРИ РОКИ!
30.12.2020 14:23 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1344230769225588736 1 ч

Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 5336
30.12.2020 14:26 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1344201217703084035 3 ч

Жоден з українських президентів не мав такої повноти влади, такої шаленої підтримки на початку своєї каденції,ніхто так відверто не порушував закон та Конституцію,як зєлєнскій. І йому все сходить з рук. Все шо можна було злити - злив,на черзі позов на 12млрд по газовим контрактам
Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 682
30.12.2020 14:30 Відповісти
..зеленский поставлен олигархами,для дискредитации всех ветвей власти в Украине и будет смещён" мертветчуками,бойко и рабиновичами",как "спасителями" Украины...
30.12.2020 14:57 Відповісти
Он не герой и даже не антигерой . Он - просто чмо.
30.12.2020 16:09 Відповісти
а чому став як він був і є...
30.12.2020 16:48 Відповісти
туфта.
30.12.2020 19:59 Відповісти
 
 