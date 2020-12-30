Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов
Президент Володимир Зеленський перетворився на типового антигероя розважальних шоу на політичну тематику, які він знімав, коли був коміком.
Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, коментуючи злив справи заступника голови ОП Олега Татарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський таки захистив свого друга Татарова від НАБУ. Вітаю, пане президенте. Ви типовий приклад поганого політика. Типовий антигерой ваших шоу. Типова тимчасова неприємність", - написав Шуклінов.
Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
Тепер ми точно знаємо, до яких наслідків може призвести їх дурість і наша благодушність: ми задихнемося у власній блювоті. Не сьогодні, так завтра. І те, що на сусідньому ліжку буде задихатися незнайомий ідіот, що підготував нам таку долю і буде заходиться в несамовитий крик його дружина - якщо її ще впустять в палату, звичайно - не втішить ні нас, ні наших родичів. У смертний час зловтіхи немає. - В. Портников
даже армяне не так ноют за геноцидами.
ну и шо? получили войну и вот Алиев потерял 2800 солдиков, но победил, а тут .....
Ну, например, такого как я, хотя я и не ходил на 3 крайних выбора:
но тем не менее, музыка неплохая
Люди здуріли, коли за нього голосували.
Може там хтось приємніший буде.
А морді ЗЕ покажу середній палець.
Каже, зелені бридні армію зневажають і не забезпечують.
А взагалі нічого дивного: два роки тому з каналів Бєні і мертвечука була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Порошенко"...
А в 2009 була в один голос лише зрадозрадна зрада при згадуванні про фамілію "Ющенко" (хоча от з Ющом обідно - при ньому ми жили НАЙКРАЩЕ за всю історію України).
тільки телепням його по тв занадто прикрасили.
Поскоріше потрібно спекатися такого *********** , бо втратимо країну !
Жоден з українських президентів не мав такої повноти влади, такої шаленої підтримки на початку своєї каденції,ніхто так відверто не порушував закон та Конституцію,як зєлєнскій. І йому все сходить з рук. Все шо можна було злити - злив,на черзі позов на 12млрд по газовим контрактам