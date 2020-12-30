Зеленський став типовим антигероєм своїх шоу, - журналіст Шуклінов

Президент Володимир Зеленський перетворився на типового антигероя розважальних шоу на політичну тематику, які він знімав, коли був коміком.

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, коментуючи злив справи заступника голови ОП Олега Татарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський таки захистив свого друга Татарова від НАБУ. Вітаю, пане президенте. Ви типовий приклад поганого політика. Типовий антигерой ваших шоу. Типова тимчасова неприємність", - написав Шуклінов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Раніше повідомлялося, що прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасюможе перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.