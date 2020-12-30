У Держбюджеті-2021 не виділили коштів на програму сприяння освоєнню державної мови і на безкоштовні курси української мови, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що державний бюджет на 2021 рік не передбачає виділення фінансування на державну програму сприяння освоєнню державної мови і курси з безкоштовного вивчення державної мови.

"Відповідно до закону, Міністерство культури та інформаційної політики відповідає за розробку такої державної програми. Вона мала бути затверджена ще на початку 2020 року. На сьогодні є тільки план заходів, але все ще немає стратегії", - сказав Кремінь в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, після неодноразових звернень з боку Секретаріату уповноваженого на адресу Мінкультури і прем'єр-міністра вдалося зрушити з місця і цю ситуацію.

Зокрема, на цей момент вже є постанова уряду про затвердження плану реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року. Далі має бути схвалена концепція держпрограми, потім - сама програма.

"Як уповноважений я готовий сприяти, щоб цей надзвичайно важливий для затвердження державної мови документ був розроблений як можна швидше. Крім того, бажано, щоб у 2021 році така програма почала фінансуватися", - додав Кремінь.

Крім того, він підкреслив, що невід'ємним атрибутом гуманітарних змін, як це визначено мовним законом, мають стати і курси з безкоштовним вивченням державної мови, які мають бути доступні для громадян України.

"Нині в бюджеті на 2021 рік немає коштів ні на держпрограму, ні на курси. Я про це кажу постійно. Сподіваюся, це під силу українській владі", - поскаржився омбудсмен і додав, що такі курси почнуть працювати тільки після того, як буде передбачено фінансування.