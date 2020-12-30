УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6326 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання Бюджет-2021
809 13

У Держбюджеті-2021 не виділили коштів на програму сприяння освоєнню державної мови і на безкоштовні курси української мови, - Кремінь

У Держбюджеті-2021 не виділили коштів на програму сприяння освоєнню державної мови і на безкоштовні курси української мови, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що державний бюджет на 2021 рік не передбачає виділення фінансування на державну програму сприяння освоєнню державної мови і курси з безкоштовного вивчення державної мови.

"Відповідно до закону, Міністерство культури та інформаційної політики відповідає за розробку такої державної програми. Вона мала бути затверджена ще на початку 2020 року. На сьогодні є тільки план заходів, але все ще немає стратегії", - сказав Кремінь в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, після неодноразових звернень з боку Секретаріату уповноваженого на адресу Мінкультури і прем'єр-міністра вдалося зрушити з місця і цю ситуацію.

Зокрема, на цей момент вже є постанова уряду про затвердження плану реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року. Далі має бути схвалена концепція держпрограми, потім - сама програма.

"Як уповноважений я готовий сприяти, щоб цей надзвичайно важливий для затвердження державної мови документ був розроблений як можна швидше. Крім того, бажано, щоб у 2021 році така програма почала фінансуватися", - додав Кремінь.

Також читайте: Держава має оголосити 2021 - роком української мови. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня, - Кремінь

Крім того, він підкреслив, що невід'ємним атрибутом гуманітарних змін, як це визначено мовним законом, мають стати і курси з безкоштовним вивченням державної мови, які мають бути доступні для громадян України.

"Нині в бюджеті на 2021 рік немає коштів ні на держпрограму, ні на курси. Я про це кажу постійно. Сподіваюся, це під силу українській владі", - поскаржився омбудсмен і додав, що такі курси почнуть працювати тільки після того, як буде передбачено фінансування.

Автор: 

держбюджет (2483) українська мова (845) фінансування (3224) мова (750) Кремінь Тарас (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Схоже що блазні при владі втямили...
В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь - Цензор.НЕТ 9050
показати весь коментар
30.12.2020 13:42 Відповісти
+4
Я думаю Порошенко вже варто саджати! Його не вибрали, а він і далі підриває діяльність найращого-найрозумнішого-най-най-най преЗЕдента на всій планеті!
показати весь коментар
30.12.2020 13:42 Відповісти
+3
Держава має лише щільніше контролювати дотримання законодавства і більш жорстоко карати порушників(злочинців) цього законодавства !!))
показати весь коментар
30.12.2020 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже що блазні при владі втямили...
В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь - Цензор.НЕТ 9050
показати весь коментар
30.12.2020 13:42 Відповісти
У кого в руках пульт від телевізора той і "хазаїн в хаті".
показати весь коментар
30.12.2020 14:07 Відповісти
Я думаю Порошенко вже варто саджати! Його не вибрали, а він і далі підриває діяльність найращого-найрозумнішого-най-най-най преЗЕдента на всій планеті!
показати весь коментар
30.12.2020 13:42 Відповісти
Україна не Росія!!! В Україні в усіх негараздах винен Порошенко,а в Росіі-Госдеп(Обама,Байден) !!!)))
показати весь коментар
30.12.2020 13:45 Відповісти
Держава має лише щільніше контролювати дотримання законодавства і більш жорстоко карати порушників(злочинців) цього законодавства !!))
показати весь коментар
30.12.2020 13:43 Відповісти
Росія колись відкривала для українців у Росії курси російської мови? Гаварі па русскі!!! от і усі курси.
показати весь коментар
30.12.2020 13:47 Відповісти
не выделили денег на массовый украинский шансон для водителей
показати весь коментар
30.12.2020 13:48 Відповісти
Ну, сказано ж було: « елітє для общєнія с русскімі хозяєвамі, ето нє нужно» ...
показати весь коментар
30.12.2020 13:49 Відповісти
Значит бесплатные курсы будут платными.
Бесплатные школы по факту ...
показати весь коментар
30.12.2020 13:49 Відповісти
Якщо приймати на держслужбу будуть лише за умови представлення результатів екзамену то кандидати самі швидко знайдуть гроші на репетиторів. На мові можна заробляти! І тупі кацапи будуть здавати державний екзамен з української та англійської роками наповнюючи бюджет. Ось так все просто.
показати весь коментар
30.12.2020 14:11 Відповісти
Бэз языка и грошэй нэма. Крэминь, открывай курсы для глухонемых.
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
я это переживу
показати весь коментар
30.12.2020 16:36 Відповісти
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ПОВИННО БУЛО ЩЕ НА ПОЧАТКУ 20-ГО РОКУ РОЗРОБИТИ ПРОГРАМУ А ПОТІМ ПЕРЕДБАЧИТИ КОШТИ ЦЬОГГО НЕ ЗРОБЛЕНО ДО ЦИХ ПІР ТОБТО МІНКУЛЬТ НЕ ПРАЦЮЄ І НЕ ВИКОНУЄ ЗАКОН . ГАНЬБА МІНІСТРУ!!!
показати весь коментар
30.12.2020 21:41 Відповісти
 
 