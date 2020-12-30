Політолог Таран про рейтинг КМІС: Неважко припустити, що замовником версії з лідерством ОПЗЖ є сама ОПЗЖ

Ймовірним замовником останньої соціології від КМІС, де лідирує ОПЗЖ, є сама партія ОПЗЖ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише депутат Київради від партії "Європейська Солідарність", доктор політології Сергій Таран.

"КМІС видав дивовижне соціологічне опитування, яке суперечить не лише опитуванням інших соціологічних структур, а й опитуванню самого КМІС. Лише у понеділок на прес-конференції директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив, що три політичні сили є лідерами громадської думки і їхні рейтинги різняться у межах похибки. Дослівно – "Можна сказати точно, що лідерами партійних рейтингів є три партії – ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Європейська Солідарність". Але пройшло лише два дні, і цей самий КМІС видає іншу інтерпретацію своїх же досліджень, які "виявили", що рейтинг ОПЗЖ космічно злетів вгору до23,1%, а "ЄС" чомусь "впав" до 14,1%", – зауважив Таран.

"Що такого мало статися за ці два дні, аби уподобання так різко змінилися, і де ділася різниця "у межах похибки"? Очевидно, що йдеться про явну маніпуляцію, коли недобросовісні соціологи для різних замовників дають різні результати своїх же "досліджень". Неважко припустити, що замовником версії з лідером ОПЗЖ є сама ОПЗЖ", – вважає політолог.

"Шкода лише, що фейкове дослідження процитували не лише медведчуківські ЗМІ. На жаль, брак критичного мислення у деяких журналістів сприяють тому, що фейкові соцдослідження стають розповсюдженою практикою українського медіапростору", – наголосив Таран.

"Як протилежний приклад наявності такого правильного критичного мислення можу навести розслідування ЛІГА, яке виявило, що ОПЗЖ ніяк не є найрейтинговішою партією для українців", – нагадав він.

"Додам лише, що найкращою перевіркою суспільних настроїв є вибори. І за результатами місцевих виборів "Європейська Солідарність" більш ніж удвічі покращила свій результат у порівнянні з парламентськими виборами. Це – накращий показник посилення електоральних позицій серед усіх парламентських партій", – резюмує Таран.