УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6326 відвідувачів онлайн
Новини
4 544 82

Політолог Таран про рейтинг КМІС: Неважко припустити, що замовником версії з лідерством ОПЗЖ є сама ОПЗЖ

Політолог Таран про рейтинг КМІС: Неважко припустити, що замовником версії з лідерством ОПЗЖ є сама ОПЗЖ

Ймовірним замовником останньої соціології від КМІС, де лідирує ОПЗЖ, є сама партія ОПЗЖ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише депутат Київради від партії "Європейська Солідарність", доктор політології Сергій Таран.

"КМІС видав дивовижне соціологічне опитування, яке суперечить не лише опитуванням інших соціологічних структур, а й опитуванню самого КМІС. Лише у понеділок на прес-конференції директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив, що три політичні сили є лідерами громадської думки і їхні рейтинги різняться у межах похибки. Дослівно – "Можна сказати точно, що лідерами партійних рейтингів є три партії – ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Європейська Солідарність". Але пройшло лише два дні, і цей самий КМІС видає іншу інтерпретацію своїх же досліджень, які "виявили", що рейтинг ОПЗЖ космічно злетів вгору до23,1%, а "ЄС" чомусь "впав" до 14,1%", – зауважив Таран.

Читайте також: Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЄС" - 14,1%, "Батьківщина" - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Що такого мало статися за ці два дні, аби уподобання так різко змінилися, і де ділася різниця "у межах похибки"? Очевидно, що йдеться про явну маніпуляцію, коли недобросовісні соціологи для різних замовників дають різні результати своїх же "досліджень". Неважко припустити, що замовником версії з лідером ОПЗЖ є сама ОПЗЖ", – вважає політолог.

"Шкода лише, що фейкове дослідження процитували не лише медведчуківські ЗМІ. На жаль, брак критичного мислення у деяких журналістів сприяють тому, що фейкові соцдослідження стають розповсюдженою практикою українського медіапростору", – наголосив Таран.

"Як протилежний приклад наявності такого правильного критичного мислення можу навести розслідування ЛІГА, яке виявило, що ОПЗЖ ніяк не є найрейтинговішою партією для українців", – нагадав він.

"Додам лише, що найкращою перевіркою суспільних настроїв є вибори. І за результатами місцевих виборів "Європейська Солідарність" більш ніж удвічі покращила свій результат у порівнянні з парламентськими виборами. Це – накращий показник посилення електоральних позицій серед усіх парламентських партій", – резюмує Таран.

Автор: 

рейтинг (1677) Таран (21) КМІС (352) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
КМІС та 5-та колона... Политолог Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4546
показати весь коментар
30.12.2020 13:44 Відповісти
+8
Ну есть же у кацапов хорошая традиция правильно считать. Если все сделать правильно, то за ОПЗЖ в Украине где-то 146% населения, включая новорожденных.
показати весь коментар
30.12.2020 13:44 Відповісти
+7
Ничего не поделать, у них там, в этой малороссии теперь дыныры и лыныры, строительство светлого будущего и полная жопа.
показати весь коментар
30.12.2020 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скот не должен ни о чем подохзревать, когда его ведут на убой....
показати весь коментар
30.12.2020 13:43 Відповісти
ОПЗЖ - перша, Бойко - другий після Зеленського - нове опитування КМІС 28 грудня, 2020,

Розчаровуючись у «слугах народу» і чинному президенті, українці не повертаються до партій, що керували після Майдану.Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?
показати весь коментар
30.12.2020 14:03 Відповісти
чому я наполягаю , будучи порохоботом, тому ще не треба шановним політологам навіть від єс маніпулювати . ТРИ ДНІ МОВЧАЛИ про те що ЕС відкотився від ОПОЗАЖОПИ на 10 відстотків!!! Це вже стає схоже на ванну у секті!
показати весь коментар
30.12.2020 14:08 Відповісти
Рейтинг фейковый, но тебе кремлебот это не интересно
показати весь коментар
30.12.2020 15:57 Відповісти
Докажи.
показати весь коментар
06.01.2021 05:01 Відповісти
В старой частушке есть расшифровка аббревиатуры ОПЗЖ: "О-па, о-па, Америка-Европа. объединенные ...." сами знаете, какие две штуки. В общем клоака.
показати весь коментар
30.12.2020 15:56 Відповісти
Ну есть же у кацапов хорошая традиция правильно считать. Если все сделать правильно, то за ОПЗЖ в Украине где-то 146% населения, включая новорожденных.
показати весь коментар
30.12.2020 13:44 Відповісти
КМІС та 5-та колона... Политолог Таран о рейтинге КМИС: Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидерством ОПЗЖ является сама ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4546
показати весь коментар
30.12.2020 13:44 Відповісти
Это ясно было, даже было видно потому, как на цензор в ту тему набежали их хомячки.
показати весь коментар
30.12.2020 13:45 Відповісти
Этот скот даже вести не надо! Он сам послушно пойдет....
показати весь коментар
30.12.2020 13:45 Відповісти
С каких это пор ОПЗЖ и их холуи и в Офисе президента, стали майдановским режимом, кацапчик, ты чего то перепутал
показати весь коментар
30.12.2020 13:49 Відповісти
Раб кадырова это ты попутал, у власти Ермак, это бывший(а их бывших не бывает) рыгоанал, так что у власти как раз кремлевские холуи, но это не надолго)
показати весь коментар
30.12.2020 13:53 Відповісти
Владимир, Новый Год завтра, а Вам уже майдановские режимы мерещатся. Смотрите осторожно, будете щами из лаптя закусывать, Ярош придет, при чем уже сегодня вечером....
показати весь коментар
30.12.2020 13:52 Відповісти
Ничего не поделать, у них там, в этой малороссии теперь дыныры и лыныры, строительство светлого будущего и полная жопа.
показати весь коментар
30.12.2020 13:48 Відповісти
Москалику, чо триколора встидаєшся? Чи це тебе просто на британський флаг порвали?))
показати весь коментар
30.12.2020 13:53 Відповісти
Ты удивишься, но в Киеве тебе за такие слова по твоей свиноподобной харе врежут
показати весь коментар
30.12.2020 13:55 Відповісти
Ты,свинособака,уже ничего поделать не можешь...раздавят вас,усохшую бензоколонку,как сэсэсэр-процесс необратим.
показати весь коментар
30.12.2020 13:50 Відповісти
Сами отдадите через пару лет,когда на окорочка Байдена перейдете).
показати весь коментар
30.12.2020 13:52 Відповісти
В сэсэре тоже так думали,а потом проснулись в одно утро в другой стране)
показати весь коментар
30.12.2020 13:55 Відповісти
Слушай, пока ты тут перед украинцами показываешь, какой ты крутой представитель бензоколонки, твою мамку чечен имеет, ты лучше иди дань кадырову собирать, а то этот ваш герой раиси снова вас резать начнет, как первого кацапа в 16 лет.
показати весь коментар
30.12.2020 13:59 Відповісти
)))))так еще прикинь,что по силе ********* с сесером и рядом не стояла-боинг вы уже сбили в 2014,значит закономерно ,что в 2024 будете просить у США жрать
показати весь коментар
30.12.2020 13:59 Відповісти
Кацап, нищие это вы, и то что временно на нефти немного поднялись, так это временно https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
показати весь коментар
30.12.2020 14:06 Відповісти
Кацап, ты недавно просил на коленях у США еду, и это при ваших запасах золота и нефти, так шо уж помолчал бы.
показати весь коментар
30.12.2020 14:10 Відповісти
Кацап ты раб по жизни, стоять на коленях и просить это ваше национальное, сейчас ты платишь дань кадырову, который резал бошки вашим солдатам, еще недавно вымаливал еду у США, которые снизошли и покормили вас, убогих, это правдивая история, а не та, в которую тебе хотелось бы верить, смирись с этим.
показати весь коментар
30.12.2020 14:14 Відповісти
Нет, кацапчик, ну прекрати уже, на коленях стоите вы и молите.

https://aif-s3.aif.ru/images/017/285/3882c282002780416d928a15bad6cc9c.png
https://aif-s3.aif.ru/images/017/285/3882c282002780416d928a15bad6cc9c.png
https://i.ytimg.com/vi/lBc1GmFchs4/maxresdefault.jpg
показати весь коментар
30.12.2020 14:17 Відповісти
А еще 7 лет назад ты слышал, что Украина вот-вот развалиться, что в Украине все замерзнут со дня на день, что дефолт будет в ближайшие месяцы, что доллар рухнет, что мацквабад станет центром вселенной, что ты там еще слышал?
показати весь коментар
30.12.2020 13:57 Відповісти
Ну посмотрим, Украина не развалилась, у нее были отжаты территории превосходящим ее по силам соседом, который напал в самые тяжелые времена для Украины, как шакалы, зимой никто не замерз, и ты удивишся, но в "нищей" Украине, без запасов газа, золота, алмазов, нефти, и при том, что она ведет войну, МРОТ за 5 лет стал выше чем в бохатой расеюшке, ну про доллар я даже говорить не буду, тут и так все ясно
показати весь коментар
30.12.2020 14:09 Відповісти
Из кацапии уезжает не меньше, за исключением моцквы и питера, где кстати, мост имени папаши кадырова, который вас расстреливал в первую чеченскую на всю катуху.
показати весь коментар
30.12.2020 14:15 Відповісти
Пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷×××
показати весь коментар
30.12.2020 14:18 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷🌷×××××
показати весь коментар
30.12.2020 14:19 Відповісти
КМИС - гнилая контора.
показати весь коментар
30.12.2020 13:46 Відповісти
А я вважаю, що це закономірно. Просто виборці зелі зрозуміли, що вони зрадники і посміховище всієї України і подумали "А чому б не піти до кінця" - кінець, він у прямому сенсі кінець
показати весь коментар
30.12.2020 13:46 Відповісти
Кінець, взагалі-то, різний буває, а от звіздець...
показати весь коментар
30.12.2020 13:49 Відповісти
А кого зрадили виборці Зелєбоби?І чому ти так впевнений шо за ригів голосують виборці саме засновника партії ригів?
показати весь коментар
30.12.2020 13:56 Відповісти
Закономірний розвиток. Як кажуть на росії "отрицательный рост". В контексті виборців зелі мова йде про інтелект, очевидно. За зеленим має йти медведчук чи бойко. Я в 73% виборців своєї країни не сумніваюся ще з 2019 року.
показати весь коментар
30.12.2020 14:01 Відповісти
Ти про французів?
показати весь коментар
30.12.2020 14:18 Відповісти
КМІС завжди була карманною соціологічною конторою ригів . ЗАВЖДИ .. Це відомо всім в Україні . Тому ,на її соцьопороси , не треба звертати уваги ,,взагалі . .
показати весь коментар
30.12.2020 13:51 Відповісти
Неправда на ЗН я читала статю Вєдєрнікової з констотацією у назві недослівно- виросли рейтинги інших партій окрім СН, представників майдану серед них немає- чому 2 дні про це опитування усі мовчали? зараз на ЗН я не можу знайти цей матеріал. Дивна дуже історія - все правда якось мапулятивно навіть її оприлюднення .
показати весь коментар
30.12.2020 13:52 Відповісти
Розчаровуючись у «слугах народу» і чинному президенті, українці не повертаються до партій, що керували після Майдану- це стаття на Дзеркалі тижня 28

Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?Чому Таран звинувачує Паніото - він мав вже ці результати 28 грудня!
показати весь коментар
30.12.2020 14:05 Відповісти
А шо поробеш,спершу Ющ привів Ригіонів до влади,тепер це робе його кум.
показати весь коментар
30.12.2020 13:54 Відповісти
Не сама , а лично мертветчук , перед ****** Владимировичем отчитывается за полученные и потраченные на лохторат деньги !
показати весь коментар
30.12.2020 13:54 Відповісти
Странно было бы если ПЭСык напишет иначе. 15% самых умных как обычно в ж...анусе.
показати весь коментар
30.12.2020 14:03 Відповісти
Тебе,зебилу,с ж...ануса все видно.
показати весь коментар
30.12.2020 14:06 Відповісти
Да это видно всем и отовсюду! Воняете вы конечно сильнее всех, но поддержки у вас нет и не будет! Слишком токсичен ваш шЫколад!
показати весь коментар
30.12.2020 14:11 Відповісти
Хочу тебя расстроить, та коричневая субстанция, которой ты лакомиться, отнюдь не шЫколад...
показати весь коментар
30.12.2020 14:20 Відповісти
ВайВайВай! шЫколад это чисто ваше и лакомитесь этой субстанцией только вы....
показати весь коментар
30.12.2020 15:21 Відповісти
Пшел, кацап.
показати весь коментар
30.12.2020 14:12 Відповісти
Телепню, тобе шо, на Срувіснє забанили?
показати весь коментар
30.12.2020 14:14 Відповісти
Поголовью Московии совсем не противен царский хер в холопьей заднице?)
показати весь коментар
30.12.2020 14:19 Відповісти
Це ти у поголов'я чи у задніци спитай...
показати весь коментар
30.12.2020 14:26 Відповісти
У поголовья и спрашивал! Или тебе в третий раз написать, что с телефона кнопки «ответить» не габаритные?
За Порошенку голосовал?
показати весь коментар
30.12.2020 14:35 Відповісти
Меньше нервов, зачем мне твой третий раз?...Голосовал, в профиле ведь написано, и еще не один раз проголосую... Ты знаеш хорошую альтернативу? Ну-ка поделись, мой аналитический друг
показати весь коментар
30.12.2020 14:55 Відповісти
Какие нервы, у меня выходной. Ты первый с заполненным профилем! Сумщине привет! Есть у моего генеалогического древа один из корней в тех землях.) Альтернативу знаю, но не скажу. Навесишь ярлык ...бота или ...фила. Вся писанина насмарку. А так может хоть что-то зайдёт.))
показати весь коментар
30.12.2020 15:19 Відповісти
??? Твоя альтернатива - рептилоиды-геи в кожаных трусиках или православные гельминты? Если нет, чего шифроваться? Разве среди ботов и филов нет адекватов с нормальными идеями...?
Но даже симпатизируя Д7, Справі Громад, молчащему Яценюку, отдам свой голос за ЕС, как наиболее опытную и стойкую прозападную политсилу, декларации и дела которой наиболее близки... Мне ждать пока поумнеют упоротые националисты или передохнут упоротые коммунисты?
показати весь коментар
30.12.2020 16:39 Відповісти
Я гостю из за поребрика писал.
показати весь коментар
30.12.2020 14:23 Відповісти
Доктор наук лукавит и манипулирует!)) ОПЗЖ в его контексте лишь в качестве пугала и объекта для смещения акцентов. Посыл в другом- «ЕС самая присамая! Кто говорит иначе- огэт крэмля!»))
Паниотто лишь высказал своё мнение, что в Украине три лидирующие политсилы, не уточняя их расстановку. Предположил, что разница между их показателями будет очень мала. Она оказалась больше. В чём противоречие?
На счёт противоречия другим структурам тоже манипуляция, что бы не сказать враньё.
Группа Рейтинг 12.11.20. СН- 22,7%; ОПЗЖ- 17,1%; ЕС- 15,4%... Рейтинг СН падает, отчасти благодаря чему немного растёт ОПЗЖ.
Даже если заказчик Медведчук, с показателями ЕС всё в порядке!))
показати весь коментар
30.12.2020 14:10 Відповісти
А якось можна боротись з тими фейковими соціологами ?
Це ж злочин чи не так ?
показати весь коментар
30.12.2020 14:16 Відповісти
Не так. Социология в Украине худо-бедно но работает. Достаточно сравнить результаты выборов и предшествующие им опросы. Всё в свободном доступе, Группа «Рейтинг» пожалуй одна из наиболее точных.
показати весь коментар
30.12.2020 14:22 Відповісти
ОПЗЖ - это пророссийская резидентура агентов влияния под руководством путинского MEGA-VIP-резидента Медведчука, которая беспрепятственно и масштабно действует в Украине. Пока хвалёные-перехвалёные бакланы Баканова по-детски лепечут на ЗЕлёной лужайке об ими же придуманных победах, або доморощені націоналісти безглуздо бундючаться і натужно дмуть щоки, медведчуковская ОПЗЖ набирает обороты и достигает результатов.
А ведь гадюку легче душить, пока она маленькая. Или никто не хочет её душить? А может уже и поздно...
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
У нас рейтинги залежать від того, хто і скільки бабла заніс тим хто досліджує ці рейтинги. Висновки ексПЕРДтів, або інтерв'ю з ексПЕРДтом по телебаченню залежать від власника каналу та скільки бабла дали ексПЕРДту А 73 відсотки лохів хавають все це з телевізора, а потім ідуть і голосують так як сказав ексПЕРДт
показати весь коментар
30.12.2020 15:04 Відповісти
Раскрыл секрет полишенеля.Всем уже давно известно что КМИС на рашку работает.
показати весь коментар
30.12.2020 15:49 Відповісти
ну так, порадовался бы за братанов, политолог....
показати весь коментар
30.12.2020 17:21 Відповісти
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4 https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показати весь коментар
30.12.2020 18:37 Відповісти
 
 