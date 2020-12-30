Політолог Таран про рейтинг КМІС: Неважко припустити, що замовником версії з лідерством ОПЗЖ є сама ОПЗЖ
Ймовірним замовником останньої соціології від КМІС, де лідирує ОПЗЖ, є сама партія ОПЗЖ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише депутат Київради від партії "Європейська Солідарність", доктор політології Сергій Таран.
"КМІС видав дивовижне соціологічне опитування, яке суперечить не лише опитуванням інших соціологічних структур, а й опитуванню самого КМІС. Лише у понеділок на прес-конференції директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив, що три політичні сили є лідерами громадської думки і їхні рейтинги різняться у межах похибки. Дослівно – "Можна сказати точно, що лідерами партійних рейтингів є три партії – ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Європейська Солідарність". Але пройшло лише два дні, і цей самий КМІС видає іншу інтерпретацію своїх же досліджень, які "виявили", що рейтинг ОПЗЖ космічно злетів вгору до23,1%, а "ЄС" чомусь "впав" до 14,1%", – зауважив Таран.
Читайте також: Рейтинг партій: ОПЗЖ - 23,1%, "СН" - 20,9%, "ЄС" - 14,1%, "Батьківщина" - 9,8%, Радикальна партія Ляшка - 6,1%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
"Що такого мало статися за ці два дні, аби уподобання так різко змінилися, і де ділася різниця "у межах похибки"? Очевидно, що йдеться про явну маніпуляцію, коли недобросовісні соціологи для різних замовників дають різні результати своїх же "досліджень". Неважко припустити, що замовником версії з лідером ОПЗЖ є сама ОПЗЖ", – вважає політолог.
"Шкода лише, що фейкове дослідження процитували не лише медведчуківські ЗМІ. На жаль, брак критичного мислення у деяких журналістів сприяють тому, що фейкові соцдослідження стають розповсюдженою практикою українського медіапростору", – наголосив Таран.
"Як протилежний приклад наявності такого правильного критичного мислення можу навести розслідування ЛІГА, яке виявило, що ОПЗЖ ніяк не є найрейтинговішою партією для українців", – нагадав він.
"Додам лише, що найкращою перевіркою суспільних настроїв є вибори. І за результатами місцевих виборів "Європейська Солідарність" більш ніж удвічі покращила свій результат у порівнянні з парламентськими виборами. Це – накращий показник посилення електоральних позицій серед усіх парламентських партій", – резюмує Таран.
Розчаровуючись у «слугах народу» і чинному президенті, українці не повертаються до партій, що керували після Майдану.Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?
Це було опубліковано у ЗН ще 28 грудня, чому мовчали усі ТБ ШОУ про це опитування 3 дні?Чому Таран звинувачує Паніото - він мав вже ці результати 28 грудня!
За Порошенку голосовал?
Но даже симпатизируя Д7, Справі Громад, молчащему Яценюку, отдам свой голос за ЕС, как наиболее опытную и стойкую прозападную политсилу, декларации и дела которой наиболее близки... Мне ждать пока поумнеют упоротые националисты или передохнут упоротые коммунисты?
Паниотто лишь высказал своё мнение, что в Украине три лидирующие политсилы, не уточняя их расстановку. Предположил, что разница между их показателями будет очень мала. Она оказалась больше. В чём противоречие?
На счёт противоречия другим структурам тоже манипуляция, что бы не сказать враньё.
Группа Рейтинг 12.11.20. СН- 22,7%; ОПЗЖ- 17,1%; ЕС- 15,4%... Рейтинг СН падает, отчасти благодаря чему немного растёт ОПЗЖ.
Даже если заказчик Медведчук, с показателями ЕС всё в порядке!))
Це ж злочин чи не так ?
А ведь гадюку легче душить, пока она маленькая. Или никто не хочет её душить? А может уже и поздно...
