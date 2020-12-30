УКР
МОЗ уклало контракт про постачання в Україну 1,8 млн доз вакцини Sinovac Biotech у найкоротші терміни, - ОП

Міністерство охорони здоров'я уклало контракт про постачання на територію України в найкоротші терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. Складність у проведенні перемовин зумовлена гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини. Всі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу", - йдеться в повідомленні.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина китайської компанії Sinopharm проти COVID-19 виявилася ефективною на 79,3%

Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Зеленський наголосив, що контракт укладено саме з досвідченим виробником вакцин.

"Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш "ризиковані" соціальні групи, і держава точно виконає це завдання", – сказав президент.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

Також читайте: У світі зробили вже понад 5,1 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg

Відповідно, на січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1 800 000 доз за ціною 504 грн за дозу.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно.

Топ коментарі
+5
1.8 млн доз
это меньше чем на 1 млн людей
канада закупила штатовскую вакцину с запасом в два раза больше потребности

в общем придется опять пороху выручать зеленых недоробл и закупать вакцину. в первую очередь конечно для порохоботов.
30.12.2020 13:52 Відповісти
+3
Украина,по мацковскому сценарию уходит от сотрудничества с ЕС И США
30.12.2020 13:49 Відповісти
+2
Реализовываться вакцина будет через Эпицентр?
30.12.2020 13:48 Відповісти
Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП - Цензор.НЕТ 9309
30.12.2020 13:47
However, researchers in Brazil had said the vaccine was more than 50% effective - but withheld full results, raising questions about transparency
короче тот же спутник Г
30.12.2020 14:05
Маю надію, що першим буде наш Гідрант.
30.12.2020 14:26
Найкоротші ,поняття відносне ,місяць,рік ,десятиріччя відносно вічності це лише мить !!))
30.12.2020 13:47
"за неимением гербовой пишем на простой" (С) ))
30.12.2020 13:48
Реализовываться вакцина будет через Эпицентр?
30.12.2020 13:48
колоть будут перфоратором, прямо в жопу
30.12.2020 14:15
Украина,по мацковскому сценарию уходит от сотрудничества с ЕС И США
30.12.2020 13:49
для українців -китайська вакцина, собі зєбидло вколе американську.
30.12.2020 13:50
О,оплять китайская подделка...
30.12.2020 13:51
1.8 млн доз
это меньше чем на 1 млн людей
канада закупила штатовскую вакцину с запасом в два раза больше потребности

в общем придется опять пороху выручать зеленых недоробл и закупать вакцину. в первую очередь конечно для порохоботов.
30.12.2020 13:52
зебилы прививаться не будут, а то вдруг Бил Гейтс чипирует через 5G прямо в мозг, а на лбу антенка вылезет.
30.12.2020 13:55
Зебіли на ФБ пишуть, що це добре, що вакцини немає, бо ковід це заколот соціалістів.
30.12.2020 14:01
странно, ведь зебилы сами продвигают социалистическо-комуняцкие лозунги
30.12.2020 14:11
Ви їм маски-вони вам вакцину.
30.12.2020 13:59
*****, весь час кудись вляпаємось... як не у "спутнєГ" так в кетай.
30.12.2020 14:02
Чудово, за наш рахунок китайці на нас протестують свою бодягу.
30.12.2020 14:21
14 євро доза.
Німецька CureVac -10-12 євро
AstraZeneca-2.5
30.12.2020 14:26
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
30.12.2020 14:29
А шо не так, колеги твои ж кричали шо только не кацапскую, пускай даже смешанную с Английской. И тут зрада. Определитесь уже.
30.12.2020 15:09
Москальське зебелятко почитай...
МОЗ уклало контракт про постачання в Україну 1,8 млн доз вакцини Sinovac Biotech у найкоротші терміни, - ОП - Цензор.НЕТ 5571 https://censor.net/ru/user/422931

14 євро доза.
Німецька CureVac -10-12 євро
AstraZeneca-2.5
30.12.2020 15:31
за хороші відкати і не таке лайно закуплять
30.12.2020 17:04
Мы не купим российскую вакцину так как не прошла сертификацию в ЕС, но мы купит китайскую вакцину и плевать что она тоже ничего не прошла.))
30.12.2020 14:33
ухтышка..
это,походу дочернее подразделение Zhengzhou Pharmaceutical
30.12.2020 14:34
"On Dec. 23, researchers in Brazil announced that a Phase 3 trial there showed it had an efficacy of over 50 percent, and the day after Turkey held a press conference to report an efficacy of 91 percent. But neither country shared detailed results. Sinovac is expected to share combined Phase 3 results in early January." ...$ 17.78 per dose... ага...
30.12.2020 14:44
Ранее встречались данные её эффективности - 79,3% А тут уже больше 90... ?
30.12.2020 14:48
А це шо за херня, малята?! Разработчик вакцины, Пекинский институт биологических продуктов (дочка Sinopharm), уточнил цифру - 79,34%.Источник: https://censor.net/ru/n3239806 Припізлент її собі і мішпусі не вколить, почекає Modernа !
30.12.2020 14:51
От і нехай ОП собі її і коле !
30.12.2020 15:56
Израиль за неделю уже вакцинировал Pfizer-ом (ну той, которая дорогая и которая требует специального низкотемпературного режима, трудна в доставке и хранении и т.д.) 500 тысяч человек из 9 млн.населения. В первую очередь врачи и лица старше 60 лет. Бесплатно.
30.12.2020 19:36
ууу, какая зрада.
30.12.2020 20:08
 
 