Білорусь підвищила тарифи на електроенергію для населення, із січня вони будуть у 1,5 раза вищими, ніж в Україні
Білорусь підвищила тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 0,23 білоруських руб., або 2,52 грн/кВт.год за поточним курсом.
Про це повідомляє білоруське видання TUT.By.
"З 1 січня зростуть повні тарифи на електроенергію. Одноставковий тариф (зокрема для потреб опалення та гарячого водопостачання) зросте до 0,23 рубля за 1 кВт.год (нині - 0,2090 рубля)", - повідомляє видання.
За офіційним курсом на 30 грудня, нові білоруські тарифи на електроенергію для населення становитимуть 2,52 грн/кВт.год. У Білорусі діє відразу кілька тарифів залежно від наявності електроплити або системи електричного опалення. Також діють зонні режими залежно від часу доби. З 1 січня повний одноставковий тариф у Білорусі - 2,52 грн/кВт.год. - буде рівно у 1,5 раза перевищувати побутовий тариф в Україні (1,68 грн/кВт.год).
Нагадаємо, 28 грудня уряд України скасував пільгові 100 кВт.год, які отримували всі споживачі незалежно від рівня доходу за ціною вчетверо нижчою за ринкову. З 1 січня для всіх споживачів в Україні діятиме єдиний тариф 1,68 кВт.год. Загалом в Україні залишається найнижчий побутовий тариф на електроенергію серед усіх країн-сусідів, включно з Молдовою та Росією. Порівняно із середнім рівнем у Європі, побутової тариф в Україні залишається вчетверо нижчим.
А хто буде доплачувати різницю , між цінами на світових біржах ( які тепер ( за вільного ринку енергоресурсів) прямо впливають на ціноутворення ) і бажаною нарітом ціною , тому наріту пофіг .Давай отаке як я хочу , а інше мене не - .... хвилює ,, така в наріту - "логіка" . .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
а затем нарид тыкать в этот, выработанный быдлоылитой, рефлекс и философствовать:" нам некачественный нарид достался, поэтому так и живем"
Нашиборцы с бедностью намекают нам,что мы пасем задних -НЕ ХОРОШО! Нужно идти в ногу со своими соседями. Ждемс евро цены на эл. и газ.... даёшь евро тарифы!!!
Дело в том что вы, пока лезли на табурет, обещали их УМЕНЬШИТЬ.
А по факту - УВЕЛИЧИВАЕТЕ.
Мінімальна зарплата на 40 баксів більша ніж у кацапів.
Ціна на комуналку в Україні нижча ніж у кацапів
Ціна на продукти нижчі та значно кращої якості ніж у кацапів.
А саме головне, що це не заслуга зебільної команди, а результат проведених реформ з 2014 по 2019 рік.
Воруйте с прибылей, что вы воруете с убытков.
Но у нас это не так ! Мы не то, что не входим в экономическое пространство ЕС, но даже не идём в том напарвлении... (
У нас повышения - лишь для дураков объясняют ценами в Европе, а на самом деле нас просто обдирают как липку ахметовы и коломойские с фирашами...
То что мы платим - не идёт государству , а идёт непосредственно барыгам в карман!