Білорусь підвищила тарифи на електроенергію для населення, із січня вони будуть у 1,5 раза вищими, ніж в Україні

Білорусь підвищила тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 0,23 білоруських руб., або 2,52 грн/кВт.год за поточним курсом.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.By.

"З 1 січня зростуть повні тарифи на електроенергію. Одноставковий тариф (зокрема для потреб опалення та гарячого водопостачання) зросте до 0,23 рубля за 1 кВт.год (нині - 0,2090 рубля)", - повідомляє видання.

За офіційним курсом на 30 грудня, нові білоруські тарифи на електроенергію для населення становитимуть 2,52 грн/кВт.год. У Білорусі діє відразу кілька тарифів залежно від наявності електроплити або системи електричного опалення. Також діють зонні режими залежно від часу доби. З 1 січня повний одноставковий тариф у Білорусі - 2,52 грн/кВт.год. - буде рівно у 1,5 раза перевищувати побутовий тариф в Україні (1,68 грн/кВт.год).

Нагадаємо, 28 грудня уряд України скасував пільгові 100 кВт.год, які отримували всі споживачі незалежно від рівня доходу за ціною вчетверо нижчою за ринкову. З 1 січня для всіх споживачів в Україні діятиме єдиний тариф 1,68 кВт.год. Загалом в Україні залишається найнижчий побутовий тариф на електроенергію серед усіх країн-сусідів, включно з Молдовою та Росією. Порівняно із середнім рівнем у Європі, побутової тариф в Україні залишається вчетверо нижчим.