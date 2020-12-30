Візит Орбана до України залишається на порядку денному: ми отримали сигнал від Угорщини про готовність відновити конструктивний діалог, - Кулеба

Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва і його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським залишається на порядку денному, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цей візит не знято з порядку денного. Більше того, я вас запевняю, що президент України готовий провести таку зустріч. Але вона має бути змістовною і перезавантажити відносини. І завдання дипломатів зараз підійти до цього моменту. Ми відкриті до цієї зустрічі. Я вам більше скажу, ми хочемо, щоб вони зустрілися, ми хочемо усунути всі непорозуміння з Угорщиною", - сказав Кулеба в інтерв'ю "ТСН", опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для перезавантаження потрібно чітко зафіксувати, що відтепер правила гри ось такі, і на ці правила погоджуються обидві сторони.

"Відштовхуючись від цих правил, засновується взаємна повага. Я вам скажу, напевно, ексклюзив, я ще нікому про це не говорив. Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал. Тому з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися", - зауважив міністр.