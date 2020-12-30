УКР
Новини
Візит Орбана до України залишається на порядку денному: ми отримали сигнал від Угорщини про готовність відновити конструктивний діалог, - Кулеба

Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва і його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським залишається на порядку денному, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цей візит не знято з порядку денного. Більше того, я вас запевняю, що президент України готовий провести таку зустріч. Але вона має бути змістовною і перезавантажити відносини. І завдання дипломатів зараз підійти до цього моменту. Ми відкриті до цієї зустрічі. Я вам більше скажу, ми хочемо, щоб вони зустрілися, ми хочемо усунути всі непорозуміння з Угорщиною", - сказав Кулеба в інтерв'ю "ТСН", опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для перезавантаження потрібно чітко зафіксувати, що відтепер правила гри ось такі, і на ці правила погоджуються обидві сторони.

Також читайте: Росії сильно не хочеться, щоб Україна та Угорщина нормалізували свої відносини: рука Москви присутня у всьому, - Кулеба

"Відштовхуючись від цих правил, засновується взаємна повага. Я вам скажу, напевно, ексклюзив, я ще нікому про це не говорив. Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал. Тому з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися", - зауважив міністр.

Угорщина (2422) Зеленський Володимир (25203) нацменшини (196) Кулеба Дмитро (3605) Орбан Віктор (617)
Визит Орбана в Украину остается на повестке дня: мы получили сигнал от Венгрии о готовности возобновить конструктивный диалог, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7425
30.12.2020 14:07 Відповісти
Да слать нахер надо эту проституку путинскую. с ним дела не будет, это такая же гниль, как и путин. Он хочет кусок Украины откусить. Потому пока там эта власть, то надо слать их нахер, а на Закарпатье, по самым жестким мерам сажать всех сепаров на 20-30 лет, чтобы даже мысли ни у кого не было, что то там боломутить.
30.12.2020 14:08 Відповісти
этих, окуевших мадьяр, надо жестче ставить на место.. Второго Донбасса нам ещё не хватало.
30.12.2020 14:24 Відповісти
Пускай прилетает. Набить **-ло прямо на трапе и послать наХ.
30.12.2020 16:32 Відповісти
Навіщо той ***** в Україні здався?
30.12.2020 21:46 Відповісти
 
 