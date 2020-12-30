Запропонована модель пенсійної реформи покращить добробут приватних фінпосередників, а не українців, - економіст

Пенсійна реформа, яка пропонується законопроєктами №2683 та №4408, не гарантує збереження пенсійних внесків українців, вона лише покращить добробут приватних фінпосередників.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами економіста, запропонована модель накопичувального рівня пенсійної реформи не відповідає українським реаліям, адже не містить жодних механізмів довгострокового збереження пенсійних внесків та убезпечення їх від інфляції.

"В українських умовах немає таких довгострокових інвестицій, в яких можна було би бути впевненими, причому на 30-40 років. У нас немає ані підприємств, в надійності яких можна бути впевненими, ані дохідних інструментів, тобто процентних паперів, які гарантували би, що якщо хтось випускає такі боргові цінні папери, що він потім їх зможе погасити. Таким чином, у межах України ці кошти взагалі використовувати дуже важко, особливо коли йдеться про значний строк, а це 20-30 років", - сказав Кушнірук.

На його думку, пропозиція ініціаторів пенсійної реформи інвестувати ці кошти за межами України також не гарантує їхеього збереження.

"У світі зараз, в умовах зміни технологічного устрою, дуже ризикованими є навіть ті підприємства, які проіснували по 30-40 років. Класичний для мене приклад – це історія з компанією "Нокіа", яка була одним із найбільших виробників мобільних телефонів у світі і фактично стала банкрутом - просто тому, що не вгадала напрямки технологічного розвитку у світі. Тому на сьогоднішній момент, в умовах таких ризиків змін технологічного устрою, дуже важко бути впевненими в тому, що ваші інвестиції будуть ефективними", - зазначив Кушнірук.

Окрім того, це означатиме, що фактично кошти виводитимуться з України та інвестуватимуться в економіки інших країн, що матиме негативні наслідки для фінансової стабільності в країні.

Також Кушнірук наголосив: обрана владою модель пенсійної реформи призведе до створення додаткового тиску на фонд оплати праці і на фінансовий стан підприємств.

"Добробут буде створений в першу чергу інвестбанкірам, тобто компаніям, які будуть займатися інвестуванням цих коштів (пенсійних внесків. – Ред.). До того ж вони, якими б не були результати, свій відсоток за управління коштами посередники все одно будуть отримувати", - підсумував Кушнірук.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що в зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктах про запровадження другого рівня пенсійної реформи не передбачені гарантії збереження пенсійних накопичень громадян. Він не відкидає, що в межах реформи лобіюються інтереси приватних пенсійних фондів.

Зі свого боку експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що в разі запровадження обов'язкової, а не добровільної накопичувальної пенсійної системи, гарантувати збереження вкладів громадян має держава, а не приватні фонди, як запропоновано у проєктах.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для українців та бізнесу.