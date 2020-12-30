УКР
3 311 21

Хомчак про справу Шеремета: "Хочу вірити, що Антоненко нічого не робив і найближчим часом це буде доведено"

Хомчак про справу Шеремета:

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак хоче вірити, що підозрюваний у справі про вбивство журналіста Шеремета Андрій Антоненко не скоював злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Хомчак заявив в інтерв'ю Обозреватель.

За словами Хомчака, особисто Антоненка він не знав, але йому "відгукувалися про нього, як про талановитого, відважного і хороброго солдата, що він класно воював".

"Моя позиція така: якщо є факти і це буде доведено - потрібно відповідати, якщо немає - потрібно вибачитися перед ним, компенсувати і сказати "Повертайся". Якби йшлося про дії Антоненка як військового під час виконання завдань, то реакція керівництва Збройних сил і Сил спеціальних операцій була б такою ж, як і керівників МВС щодо Марківа. Але ми говоримо про різні речі", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

"Той подвиг, який ти вчинив під час виконання бойових завдань, і ті проступки, які ти здійснюєш потім в житті - вони ніяк один з одним не пов'язані. Я хочу вірити, що Антоненко нічого не робив і найближчим часом це буде доведено", - підкреслив Хомчак.

Також він заявив, що Сили спеціальних операцій підтримують сім'ю Антоненка.

"Наскільки це покриває їхні потреби - інше питання. Щодо зміни запобіжного заходу і клопотань про взяття на поруки - їх вносили від ССО", - додав Хомчак.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Хомчак Руслан (246) Антоненко Андрій (252)
Топ коментарі
+9
Идиот. Доказывают не то, что НЕ совершал, а то, что совершал.
За это их всех, дынеголовых законников надо на зону, к параше.
показати весь коментар
30.12.2020 14:37 Відповісти
+6
А Зєлєнскій хочєт вєріть, шо віноват.
От такий то біполяр малята.
показати весь коментар
30.12.2020 14:38 Відповісти
+4
не...пока камешки бросает - как среагирует болотце ждет ))))
показати весь коментар
30.12.2020 15:00 Відповісти
в історії криміналістики е сотні фактів як того , що були притягнуті та осуджені невинуваті, як і такі , коли ті, що вчиняли Злочин - уникали відповідальності...- хочеться вірити що тут Справедливість буде мати місце...
показати весь коментар
30.12.2020 14:40 Відповісти
ХОМЧАК ЗНАЙШОВ ОБЄКТ ДЛЯ ПІАРУ?!!!
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
... и Аваков на конец-то уйдет!
показати весь коментар
30.12.2020 14:43 Відповісти
Ківа прідєт.
показати весь коментар
30.12.2020 14:46 Відповісти
Хомчак, це ти ... ? Де ти був весь цей час, а дай згадаю, планував визволення Донбасу невійсковими метдами. Щось у лісі сдохло...
показати весь коментар
30.12.2020 14:46 Відповісти
Не чипай Хомка,йому нема часу,він готується стати татом !!))
показати весь коментар
30.12.2020 14:48 Відповісти
Зондируется почва под Авакова... Но дело в том, что Аваков мажоритарный партнер ЗАО "Президент Зеленский". Скоро услышим что-то интересное о Хомчаке от Авакова
показати весь коментар
30.12.2020 14:51 Відповісти
у хомяка (он же крыса бегущая)))) нос по ветру)))) чует задница.. что пищать надобно....
показати весь коментар
30.12.2020 14:57 Відповісти
Если люди такого калибра заговорили о невиновности Рифмастера, то дело должно сдвинуться с мертвой точки.
показати весь коментар
30.12.2020 15:24 Відповісти
Отак ???
Хочу вірити???
Хочеш??? Чи віриш???
І до речі - якщо вийде, то це й все??? - Вибач, помилка вийшла??? Хрипатий папуга зробить вигляд, що нічого не було, разом з сабаковим та прокурорвами???
показати весь коментар
30.12.2020 15:47 Відповісти
Докажи, что это не ты убил
показати весь коментар
30.12.2020 16:19 Відповісти
Це що пробний камінчик? Давай Зе відпускай і Антоненка, і Кузьменко з Дугарь. Людей, які здійснили вбивство Шеремета можно було шукати, як паломників. Їхній слід давно заміло
показати весь коментар
30.12.2020 17:37 Відповісти
Антоненко не Татаров, свою невинуватість йому не "світить" доказати найближчим часом.
показати весь коментар
30.12.2020 19:09 Відповісти
1 рік тому адвокат Леонід Маслов почав публікувати в "Цензор-нет" статті про невинуватість підозрюваних у справі Шеремета. Для того, щоб пересвідчитись в цьому, потрібна була середня освіта і 1 годину часу, ще 1 рік тому. Це просто смішно, говорити зараз про можливу винуватість непричетних людей.
показати весь коментар
30.12.2020 22:09 Відповісти
 
 