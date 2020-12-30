Хомчак про справу Шеремета: "Хочу вірити, що Антоненко нічого не робив і найближчим часом це буде доведено"

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак хоче вірити, що підозрюваний у справі про вбивство журналіста Шеремета Андрій Антоненко не скоював злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Хомчак заявив в інтерв'ю Обозреватель.

За словами Хомчака, особисто Антоненка він не знав, але йому "відгукувалися про нього, як про талановитого, відважного і хороброго солдата, що він класно воював".

"Моя позиція така: якщо є факти і це буде доведено - потрібно відповідати, якщо немає - потрібно вибачитися перед ним, компенсувати і сказати "Повертайся". Якби йшлося про дії Антоненка як військового під час виконання завдань, то реакція керівництва Збройних сил і Сил спеціальних операцій була б такою ж, як і керівників МВС щодо Марківа. Але ми говоримо про різні речі", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

"Той подвиг, який ти вчинив під час виконання бойових завдань, і ті проступки, які ти здійснюєш потім в житті - вони ніяк один з одним не пов'язані. Я хочу вірити, що Антоненко нічого не робив і найближчим часом це буде доведено", - підкреслив Хомчак.

Також він заявив, що Сили спеціальних операцій підтримують сім'ю Антоненка.

"Наскільки це покриває їхні потреби - інше питання. Щодо зміни запобіжного заходу і клопотань про взяття на поруки - їх вносили від ССО", - додав Хомчак.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.