УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6265 відвідувачів онлайн
Новини
2 191 25

Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін

Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін

Україна отримала агреман на призначення ексміністерки фінансів України Оксани Маркарової послом України у США.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України у США, водночас остаточне рішення ухвалюватиме президент України", - сказав Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Я запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США

Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки, підтримки територіальної цілісності та незалежності України, ця країна є ключовим контрибутором із питань надання Україні військової допомоги.

"Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США", - додав він.

Автор: 

США (24096) Єнін Євген (348) Маркарова Оксана (502)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
пані Маркарова навіщо губите свою репутацію???
показати весь коментар
30.12.2020 14:40 Відповісти
+4
Интересно где она изучала английский и международное право? Или для посла это не обязательные требования в современной Украине? Судя по фейсу тут максимум министр сельского хозяйства... а оказывается и финансист и дипломат. Все таки сколько талантов в нашей стране!
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
+3
«Это какой-то позор»
показати весь коментар
30.12.2020 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Это какой-то позор»
показати весь коментар
30.12.2020 14:37 Відповісти
Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін - Цензор.НЕТ 2525
показати весь коментар
30.12.2020 15:36 Відповісти
Так огидно жебрачити стоючі на колінах може тільки кацапка, біля храму Московського патріархату.
показати весь коментар
30.12.2020 16:10 Відповісти
Прекрасний спеціаліст економіт пертворюється на попрошайку з дипломатичною недоторканністю- ПАСКУДИ ПОЗОРНІ ЗЕЛЕНІ! АЛЬОША ПРІСОВЄТОВАЛ АНДРЮШЄ КОЗИРЮ?
показати весь коментар
30.12.2020 14:39 Відповісти
пані Маркарова навіщо губите свою репутацію???
показати весь коментар
30.12.2020 14:40 Відповісти
К сожалению Вы правы...
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
У такой пушистой нет шансов что-либо выпросить . Худую надо назначать .
показати весь коментар
30.12.2020 14:41 Відповісти
Худую пусть кацапы назначают. Им скоро ножки Буша в очередной раз выпрашивать у США.
показати весь коментар
30.12.2020 15:25 Відповісти
Интересно где она изучала английский и международное право? Или для посла это не обязательные требования в современной Украине? Судя по фейсу тут максимум министр сельского хозяйства... а оказывается и финансист и дипломат. Все таки сколько талантов в нашей стране!
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
И ведь глядя на это фото, сказать что насо...ала язык не повернется!
показати весь коментар
30.12.2020 14:47 Відповісти
По фейсу там копия Гонтаревой- зам овощного магазина....
Соросята- с ними все понятно: Будут грабить...

училась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Индианском университете в Блумингтоне , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.
С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 году в Соединённых штатах проходила практику во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Всемирном банке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
показати весь коментар
30.12.2020 15:06 Відповісти
"Фінансис" - "Дипломат"...- а яка нафіг різниця ...так...
показати весь коментар
30.12.2020 14:43 Відповісти
И швец и жнец и вообще киздец.
показати весь коментар
30.12.2020 14:47 Відповісти
Агреман - это ж надо было так изуродовать слово agrément (согласие).
показати весь коментар
30.12.2020 14:50 Відповісти
ЗГОДУ дають після призначення,а не перед..

перед- це побажання,Єнін!
показати весь коментар
30.12.2020 16:27 Відповісти
Э, да вы знаток французского, если умеете читать по буквам. Действительно, как же изуродовали прекрасное слово Пеугеот (Peugeot) каким-то плебейских Пежо.
показати весь коментар
30.12.2020 19:46 Відповісти
Ну а то, что случилось с брэндом Xiaomi, Вам не приснилось бы и в самом страшном сне, любезнейший...
показати весь коментар
30.12.2020 20:49 Відповісти
пилять... говно не тонет... экономику уничтожила... поехала в СШАП жить... стандартная схема чиновника Украины!"
показати весь коментар
30.12.2020 14:57 Відповісти
Ее для этого и назначили-убить экономику чтоб «горизонт» скупил тут за копейки облигации которые уже 3 раза за рослый мес размещали ....Гончарук уже в США работает в компании «рога и копыта»
показати весь коментар
30.12.2020 15:08 Відповісти
назначьте лучше какую нибудь модель, результат тот же, зато приятно смотреть будет)
показати весь коментар
30.12.2020 14:58 Відповісти
Посол, это, грубо говоря, почтальон, фигура НИЧЕГО не решающая. Принес, унес, вызвали, посношали.
показати весь коментар
30.12.2020 15:14 Відповісти
Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін

не зрозумів,..


посла України В АМЕРИЦІ ОБИРАЄ САМА АМЕРИКА?


ЦЕ ЯК?
показати весь коментар
30.12.2020 16:24 Відповісти
Дело не в Маркаровой. Провальная ситуация у нас с МИДом. Дятлы совковые, детки совков, дубоделы сохатые валят страну на высоком уровне. Что ни назначение---так убогость. А ведь есть уже кого. Именно на это место идеально подойдёт Е. Зеркаль. Её вообще стоило министром назначить. Кстати есть ещё интересные претенденты. Нам давно пора по этой линии женщин проталкивать. Это сработает.
показати весь коментар
30.12.2020 17:33 Відповісти
Вы же рассуждаете с точки зрения целесообразности для страны, а у них свои цели и задачи (может быть тоже для страны, но какой).
показати весь коментар
30.12.2020 23:48 Відповісти
Бухгалтера послом в важнейшее для нас государство. Хорошо еще что не лысого из квартала. Впрочем, один черт - результат будет одинаковый.
показати весь коментар
30.12.2020 19:31 Відповісти
 
 