Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін
Україна отримала агреман на призначення ексміністерки фінансів України Оксани Маркарової послом України у США.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України у США, водночас остаточне рішення ухвалюватиме президент України", - сказав Єнін.
Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки, підтримки територіальної цілісності та незалежності України, ця країна є ключовим контрибутором із питань надання Україні військової допомоги.
"Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США", - додав він.
Соросята- с ними все понятно: Будут грабить...
училась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Индианском университете в Блумингтоне , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.
С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 году в Соединённых штатах проходила практику во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Всемирном банке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
перед- це побажання,Єнін!
не зрозумів,..
посла України В АМЕРИЦІ ОБИРАЄ САМА АМЕРИКА?
ЦЕ ЯК?