Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін

Україна отримала агреман на призначення ексміністерки фінансів України Оксани Маркарової послом України у США.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України у США, водночас остаточне рішення ухвалюватиме президент України", - сказав Єнін.

Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки, підтримки територіальної цілісності та незалежності України, ця країна є ключовим контрибутором із питань надання Україні військової допомоги.

"Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США", - додав він.