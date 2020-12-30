З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін

Із фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 мільярда гривень (79,3%).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 28 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 млрд гривень (79,3%) з передбачених 72 млрд грн коштів за загальним фондом державного бюджету. З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%. Серед іншого на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень; місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень; на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

На соціальний захист вже спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн.

У Мінфіні нагадали, що Законом України від 17.11.2020 № 1006-IX збільшено кошти Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд грн. З цих коштів 5 млрд грн Уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.