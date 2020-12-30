УКР
З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін

З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін

Із фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 мільярда гривень (79,3%).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 28 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 млрд гривень (79,3%) з передбачених 72 млрд грн коштів за загальним фондом державного бюджету. З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%. Серед іншого на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень; місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень; на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

На соціальний захист вже спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн.

Також читайте: На єдиному казначейському рахунку 60,7 млрд грн, цього достатньо для забезпечення необхідних платежів у 2020 році, - Марченко

У Мінфіні нагадали, що Законом України від 17.11.2020 № 1006-IX збільшено кошти Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд грн. З цих коштів 5 млрд грн Уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

+6
А на борьбу с ковидом планируется хоть что - нибудь потратить?
30.12.2020 14:43 Відповісти
+4
А на Вяликое будявництво залишили !!)))
30.12.2020 14:39 Відповісти
+4
...и так найдется кому
З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9504
30.12.2020 15:15 Відповісти
ну и чудненько!
30.12.2020 14:39 Відповісти
крадуцкий вернул проданные маски через эпицентр обратно в резервный фонд за свой счет или там по-прежнему пусто?
30.12.2020 14:41 Відповісти
Головне що на цвинтар по гарній шосе!!!)))
30.12.2020 14:42 Відповісти
На велоЗЕПЕДе...
30.12.2020 14:59 Відповісти
Дуже Зеекологичне рішення !!)))
30.12.2020 15:04 Відповісти
На новогодние корпоративы- теперь они тратят а не зарабатывают на корпоративах)))
30.12.2020 14:44 Відповісти
Порятунок потопаючих,справа рук самих потопаючих !!)))
30.12.2020 14:45 Відповісти
Мойте руки с мылом . Слушайте маму , одевайте маску и шапку .
30.12.2020 14:46 Відповісти
***
меняет время судьбы, лица
нас гнёт поток житейских дел
но вечен лишь вопрос от мамы
ты ел
30.12.2020 14:49 Відповісти
З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4383
30.12.2020 15:15 Відповісти
Жертвоприношение степашки и ляшки...
30.12.2020 15:33 Відповісти
ужь постарались...
30.12.2020 14:44 Відповісти
Куда? На елочки Зеленского?
30.12.2020 14:49 Відповісти
Из COVID-фонда уже использовали 57 млрд грн из 72 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3316
30.12.2020 14:50 Відповісти
т.е. за полтора дня надо списать (читайте...спи****) 15 млрд грн ??? ))))
30.12.2020 14:50 Відповісти
для строительства дорог создан антиковидный фонд. для армии нужен антитуберкулезный, а для содержания ОФИСА реидента, создоть психичесски-неврологичесский фонд. и будет все ОК
30.12.2020 14:59 Відповісти
Така гарна новина, на фоні всього зеленського просиран.я і зростання тарифів.


"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости"
30.12.2020 15:17 Відповісти
Вот как надо ВОРОВАТЬ ТО !!!!!!!!!!!!!!!
30.12.2020 15:18 Відповісти
Тепер мавпи прямоходячі безхвості ви будете жити від "пандемії" до "пандемії"і від "вакцини" до "вакцини"...
30.12.2020 15:53 Відповісти
На оставшиеся 15 млрд снимите кино про "найвеличнішого лідера світу".
30.12.2020 16:12 Відповісти
 
 