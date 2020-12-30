МЗС про виплату $ 150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ: компенсації мають визначати на переговорах

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що розмір компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі українського літака МАУ повинен визначатися на переговорах.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Ніколенка, розмір компенсацій повинен бути визначений шляхом переговорів сторін.

"Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. При визначенні розміру компенсації також буде враховуватися міжнародна практика в подібних катастрофах", - зазначив він.

Він також підкреслив, що українська сторона досі чекає від Ірану проєкт технічного звіту про те, як було збито пасажирський літак. А взаємодія не просувається далі заяв, які Тегеран робить у ЗМІ.

"Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані в кінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація особливо неприйнятна, оскільки йдеться про долю невинних людей. Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальні зусилля для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності", - додав Ніколенко.

Як повідомлялося, на засіданні в середу члени уряду Ірану домовилися виділити 150 тис. доларів кожній родині жертв авіакатастрофи МАУ.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.