УКР
МЗС про виплату $ 150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ: компенсації мають визначати на переговорах

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що розмір компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі українського літака МАУ повинен визначатися на переговорах.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Ніколенка, розмір компенсацій повинен бути визначений шляхом переговорів сторін.

"Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. При визначенні розміру компенсації також буде враховуватися міжнародна практика в подібних катастрофах", - зазначив він.

Він також підкреслив, що українська сторона досі чекає від Ірану проєкт технічного звіту про те, як було збито пасажирський літак. А взаємодія не просувається далі заяв, які Тегеран робить у ЗМІ.

Читайте також: Іран досі не надав Україні техзвіт про катастрофу літака МАУ, - Єнін

"Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані в кінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація особливо неприйнятна, оскільки йдеться про долю невинних людей. Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальні зусилля для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності", - додав Ніколенко.

Як повідомлялося, на засіданні в середу члени уряду Ірану домовилися виділити 150 тис. доларів кожній родині жертв авіакатастрофи МАУ.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

Топ коментарі
+2
А загинувшим теж ордена дадут , чи лише екіпажу ??))
30.12.2020 15:53 Відповісти
+2
Размер компенсации должен определять суд или по согласию сторон, но никак не члены правительства Ирана.
30.12.2020 15:55 Відповісти
+2
Какое крушение? Его сбили военнослужащие России, а власти Украины и Ирана пробуют скрыть это.
30.12.2020 16:07 Відповісти
показати весь коментар
Всем ордена дадут. Даже тем кто их выдает и кто их штампует на заводе
показати весь коментар
30.12.2020 16:08 Відповісти
Ордена- и грамоты ето единственное чего государству для народа не жалко
показати весь коментар
30.12.2020 16:09 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Какие ваши доказательства?Классика - пусть целуют в д#пу Сноубордиста который побежал плакаться к соседу и получил информацию на основании которой сделал заявление.... Если б не ираноканадцы- бочка исполнил бы минуэт на балалайках... Наличие стольких канадцев на рейсе недочёт «шпилей-вилей»
показати весь коментар
30.12.2020 17:10 Відповісти
В таких случаях существует механизм полюбовных договоренностей. Иран может посадить козла отпущения, но размер компенсаций должен обсуждаться с пострадавшей стороной.
показати весь коментар
30.12.2020 16:08 Відповісти
Какие проблемы? Готовьте переговоры и нехай бубочка пи...дует выторговывать размер компенсаций семьям погибших. Нехай хоть шо-то полезное сделает, подкаблучник бенин.
показати весь коментар
30.12.2020 16:09 Відповісти
В телефонном разговоре с ливийским лидером Муаммаром Каддафи президент США Джордж Буш заявил, что "печальная страница в отношении между двумя странами закрыта".
В октябре Ливия перевела в специальный фонд жертв террора 1,5 миллиарда долларов. Семьи 180 американцев, погибших при взрыве американского "Боинга" в небе над шотландским городом Локерби, в полном объеме получили денежные компенсации
показати весь коментар
30.12.2020 16:22 Відповісти
Надо героя Украины присвоить всем членам семьи. А так-же их дальним родственникам, знакомым и одноклассникам. Раз клоун налево-направо героев раздает, то чем эти хуже?
показати весь коментар
30.12.2020 17:03 Відповісти
«Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета от иранской стороны о крушении самолета МАУ, именно выполнение достигнутых ранее договоренностей в значительной мере будет определять дальнейшую дату следующего раунда переговоров с Ираном.Источник: https://censor.net/ru/n3239876»

Зате різна мразота, совковата і *************, увівсю, змагаються в інсинуаціях, щодо дій екіпажу українських пілотів цього Боїнга.
показати весь коментар
30.12.2020 19:04 Відповісти
Легко хотят отделаться, суки бородатые. Должны заплатить по лимону за каждого. Думаю где то так и сойдутся. Большинство погибших Канадцы и для них 150000 USD как насмешка.
показати весь коментар
30.12.2020 19:27 Відповісти
Всі отримають НУЛЬ!
показати весь коментар
30.12.2020 20:35 Відповісти
 
 